Išsiskyrus princesei Dianai sūnus davė širdį veriantį pažadą: išgirdusi nesulaikė ašarų

Dianos ir Charleso santuoka truko vos vienuolika metų. Jie susituokė 1981-ųjų liepą Šv. Pauliaus katedroje Londone, tačiau jau 1992 m. nusprendė gyventi atskirai, o skyrybos buvo galutinai užbaigtos 1996 m. rugpjūtį.
Pagal susitarimą, Diana gavo įspūdingą kompensaciją – 17 mln. svarų sterlingų vienkartinę išmoką bei 350 tūkst. svarų kasmet asmeniniam išlaikymui, rašo mirror.co.uk.
Ji išsaugojo apartamentus Kensingtono rūmuose, o su Charlesu susitarė dėl bendros sūnų globos. Tačiau vienas dalykas buvo itin skaudus – Diana neteko savo karališkojo titulo jos karališkosios didenybės.
Sūnus davė pažadą
Nuo tada ji oficialiai buvo tituluojama tiesiog „Diana, Velso princesė“. Tai reiškė, kad nei draugai, nei rūmų darbuotojai nebeturėjo jai nusilenkti, o pati Diana turėjo rodyti pagarbą savo buvusiam vyrui, savo vaikams bei kitiems giminės nariams.
Netekusi titulo, ji jautėsi atstumta nuo karališkosios šeimos, su kuria anksčiau buvo taip glaudžiai susijusi.
Matydamas mamos skausmą, vos keturiolikos Williamas tąkart ištarė jai paguodos žodžius ir davė širdį veriantį pažadą:
„Nesijaudink, Mamyte, vieną dieną, kai tapsiu karaliumi, aš tau sugrąžinsiu šį titulą.“
Pasak buvusio rūmų liokajaus Paulo Burrellio, šie sūnaus žodžiai pravirkdė Dianą. Deja, šio pažado jis niekada nebegalėjo ištesėti – praėjus vos metams po skyrybų, 1997-ųjų rugpjūtį, princesė Diana žuvo tragiškoje avarijoje.
Dianos ir Charleso santuoka buvo audringa, kupina įtampos ir nesusipratimų. Buvęs Velso princas skaudžiai ją palygino su kita moterimi Sarah Ferguson, Jorko hercogiene.
Abi moterys augo kaime, abi buvo gyvos, laisvos dvasios ir mėgo pramogas, todėl žiniasklaida mėgo jas lyginti. Tačiau buvo ir esminis skirtumas – Sarah lengviau prisitaikė prie karališkojo gyvenimo, o Dianai tai buvo kur kas sunkiau.
Pasak psichologės Jo Hemmings, vieną dieną Charlesas žmonai ištarė: „Kodėl tu negali būti labiau panaši į Fergie?“ Tai, anot specialistės, buvo vienas skaudžiausių ir žeidžiančių žodžių, kokius tik galėjo išgirsti jautri ir pažeidžiama Diana.
