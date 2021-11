Įspūdingas TV šou žvaigždės Kris Jenner turtas: milijonus sukrovė dukros

Kris Jenner išgarsino save ir savo šeimą per realybės šou „Keeping Up With The Kardashians“, kuris žiūrovus linksmino daugiau nei dešimtmetį.

Remiantis 2020 m. „Forbes“ pranešimu, Kardashian-Jenner šeimos matriarchė didžiąją dalį pinigų uždirbo iš laidos, kurioje ji ne tik vaidino, bet ir buvo vykdomoji prodiuserė. Ataskaitoje apskaičiuota, kad Jenner už vieną seriją uždirbo 100 000 dolerių, rašoma dailystar.co.uk.

Jenner taip pat užsidirba dalyvaudama savo dukters Kylie prekės ženklo „Kylie Cosmetics“ veikloje, taip pat atlikdama vadybininkės vaidmenį, tvarkydama visą savo vaikų karjerą.

Apskaičiuota, kad 2021 m. Kris Jenner grynasis turtas yra 170 mln. Štai kaip ji uždirba visus savo pinigus.

Dukrų vadybininkė

Jenner įgijo reputaciją kaip visų šešių savo vaikų karjerų vadybininkė, o tai, kaip pranešama, jai atnešama po 10 proc. kiekvieno sandorio vertės.

Kalbėdama apie savo dukrų karjerų tvarkymą žurnalui „The Wall Street Journal“ 2021 m. balandžio mėn., ji sakė: „Kai tai tavo vaikas, tu viršija viską, ko iš tavęs būtų reikalaujama, jei būtum tik pasamdytas žmogus ir gautum įprastą atlyginimą“, – pridūrė: „Jaučiuosi kaip ugniagesys, nes kai kuriais lygmenimis kiekvieną dieną visą dieną gesinu gaisrus“.

„Kylie Cosmetics“ dalis

Jenner taip pat vaidina svarbų vaidmenį „Kylie Cosmetics“, kurios vertė 2021 m. rugpjūčio mėn. buvo įvertinta 620 mln.

2019 m. sausio mėn. Kylie pardavė 51% akcijų paketą prekės ženklui „Coty Inc“, kuriam priklauso kiti kosmetikos prekių ženklai, tokie kaip „CoverGirl,“ ir po sandorio gavo apie 600 mln. Kaip rašo „Harper's Bazaar“, Kri, būdama Kylie vadybininke, pasiėmė 60 mln. dalį.

2020 m. balandį Kris taip pat buvo paskirta „Kylie Cosmetics“ laikinąja generaline direktore, o šių metų gegužę ją pakeitė „Coty Americas“ viceprezidentas Andrew Stanleickas.

Remiamas turinys

Kitas būdas, kuriuo Jenner papildo savo didžiulį turtą, yra skelbiamas remiamas turinys „Instagrame“ ir darbas su skirtingais prekių ženklais.

Nors pati Jenner niekada neatskleidė, kiek pinigų ji uždirba už vieną įrašą socialinėje erdvėje, žinoma, kad jos dukra Kim uždirba iki 1 mln. už vieną įrašą „Instagrame“.