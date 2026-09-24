Išnagrinėjo Donaldo ir Melanios Trump kūno kalbą: štai ką pastebėjo

Trečiadienio popietę vietos laiku D. Trumpas asmeniškai pasitiko Xi Jinping karinėje bazėje netoli Vašingtono. Skelbiama, kad tai buvo pirmas kartas nuo 1962 metų, kai JAV prezidentas asmeniškai pasitiko užsienio valstybės vadovą šioje bazėje, rašė Express.
Išnagrinėjo kūno kalbą
Svečiams buvo paruoštas įspūdingas 30 metrų ilgio raudonas kilimas, o ceremonijos metu virš susirinkusiųjų praskrido du JAV karinių oro pajėgų bombonešiai „B-1 Lancer“.
40 metų kūno kalbą analizuojanti ekspertė Dr. Lillian Glass atkreipė dėmesį į D. Trumpo ir Melanios elgesį prieš sutinkant svečius.
„Prezidentas Donaldas Trumpas ir pirmoji ponia Melania Trump sukūrė įspūdingą vaizdą, kai susikibę už rankų žengė raudonojo kilimo link, kad asmeniškai pasitiktų Kinijos prezidentą Xi Jinping ir pirmąją ponią Peng Liyuan Jungtinėje bazėje „Andrews“, – sakė ji.
Ekspertės teigimu, jiedu žengė vienodu ritmu.
„Trumpas ir Melania ėjo išvien, žengdami nedideliais, tačiau apgalvotais žingsniais. Atrodė, kad raudoni Melania „Louboutin“ batelių padai net vizualiai atkartojo po jų kojomis nutiestą raudoną kilimą“, – komentavo ji.
Dr. L. Glass taip pat atkreipė dėmesį, kad Trump ir Melania demonstravo vieningumą.
„TrumpAS uždėjo ranką MelaniaI ant nugaros, tarsi palydėdamas ją pirmyn. Tai porai būdingas, ne kartą anksčiau matytas gestas“, – pridūrė ji.
Pasak Dr. L. Glass, Xi Jinping ir Peng Liyuan taip pat judėjo darniai.
„Abu plačiai šypsojosi artėdami prie juos pasitinkančių šeimininkų. Peng ir Melania atrodė itin šiltai bendraujančios – visos ceremonijos metu jos šypsojosi ir bendravo“, – sakė ekspertė.
Tai buvo antrasis D. Trumpo ir Xi Jinping susitikimas šiais metais po JAV prezidento vizito Kinijoje gegužę.
Kūno kalbos ekspertė taip pat atkreipė dėmesį į abiejų valstybių vadovų pasisveikinimą.
„Pačiuose pasisveikinimuose buvo daugybė nuoširdumą rodančių gestų. Bendraudamas su Xi, Trumpas šiek tiek pakreipė galvą – toks gestas gali reikšti neformalumą ir dėmesingumą.
Kai Trumpas sveikinosi su Peng, spausdamas jai ranką jis šiek tiek pasilenkė jos link, todėl jų bendravimas atrodė šiltesnis ir ne toks formalus. Xi ir Peng taip pat paspaudė ranką Melaniai“, – aiškino Dr. L. Glass.
Pasak jos, įdomiausia kūno kalba buvo pastebima tuomet, kai visi keturi kartu ėjo ceremonijos metu.
„Trumpas ir Xi dažnai laikėsi arti vienas kito, o kelis kartus eidami abu pasuko viršutinę kūno dalį vienas kito link.
Užuot išlaikę griežtą fizinį atstumą, savo judesiais jie demonstravo įsitraukimą į tarpusavio bendravimą“, – aiškino ji.
Jos teigimu, nedidelis atstumas tarp JAV ir Kinijos lyderių padėjo sukurti „nuoširdumo ir draugiškumo atmosferą“.
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