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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Teismo atsakas Trumpui: liepė atšaukti sprendimą ir priminė JAV įstatymus

2026-09-24 10:05 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-24 10:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

 JAV federalinis teisėjas ketvirtadienį nurodė Donaldo Trumpo administracijai nedelsiant atkurti žiniasklaidos priemonėms CNN, „MS NOW“ ir „Politico“ leidimą dirbti Baltuosiuose rūmuose.

Donaldas Trumpas EPA
GALERIJA (18)

 JAV federalinis teisėjas ketvirtadienį nurodė Donaldo Trumpo administracijai nedelsiant atkurti žiniasklaidos priemonėms CNN, „MS NOW“ ir „Politico“ leidimą dirbti Baltuosiuose rūmuose.

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CNN, „MS NOW“ ir „Politico“ žurnalistams šeštadienį buvo uždrausta patekti į Baltųjų rūmų teritoriją, o jų leidimai buvo konfiskuoti.

Žiniasklaidos priemonės nurodė, kad Baltieji rūmai anuliavo jų žurnalistų akreditacijas „be įspėjimo ar deramo proceso“, nes jiems „nepatiko mūsų pranešimai“.

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Teisėjas Timothy Kelly nusprendė, kad spaudos akreditacijų atšaukimu „greičiausiai buvo pažeistos jų konstitucinės teisės į tinkamą procesą“, rašoma teismo nutartyje.

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(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

„Bendra taisyklė yra ta, kad prieš vyriausybei atimant iš asmenų konstituciškai saugomą interesą, jie turi būti informuoti ir gauti galimybę būti išklausyti“, – rašė T. Kelly.

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D. Trumpas, milijardierius ir buvusi realybės šou žvaigždė, jau seniai puldinėja žiniasklaidos priemones, kurios kritiškai nušviečia jo kampanijas ir administracijų darbą.

Prezidentas spaudą ne kartą yra pavadinęs „liaudies priešu“.

Draudimas CNN, „MS NOW“ ir „Politico“ buvo įvestas tokiu metu, kai prezidento reitingai yra rekordiškai žemi, jo Respublikonų partija gali prarasti Kongreso kontrolę lapkritį vyksiančiuose kadencijos vidurio rinkimuose, o JAV ir Irano karo pabaigos ir toliau nematyti.

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