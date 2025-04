Išgirdę, kokia grupė koncertuos Lietuvoje, negalėjo patikėti: „Nusvyra rankos“

Grupė „Bi-2“, viena populiariausių rusų alternatyvaus roko atstovų, Lietuvoje koncertuos ribotam – vos 8000 žiūrovų – skaičiui. Tačiau būtent dėl šio renginio jau pasirodė pirmieji pasipiktinimo balsai.

Grupė „Bi-2“ (7 nuotr.) Grupė „Bi-2“ (nuotr. Instagram) Grupė „Bi-2“ (nuotr. Instagram) Grupė „Bi-2“ (nuotr. Instagram) +3 Grupė „Bi-2“ (nuotr. Instagram) Grupė „Bi-2“ (nuotr. Instagram) Grupė „Bi-2“ (nuotr. Instagram) Grupė „Bi-2“ (nuotr. Marius Galadauskas)

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Grupė „Bi-2“

VU TSPMI dėstytojas doc. dr. Deividas Šlekys viešai išreiškė nepasitenkinimą tokio pobūdžio koncertais Lietuvoje, ypač šiuo geopolitiniu metu:

„Kai pamatai tokio tipo informacinę žinutę savo pašto dėžutėje, tikrai nusvyra rankos pagalvojus apie mūsų visuomenės atsparumą informaciniame lauke.

Atrodo kalbi, diskutuoji, stengiesi edukuoti, bet kaip gali leisti sąžinė organizuoti tokių atlikėjų koncertus? Neva jie opozicija ir neremia Putino. Ciniški ir naivūs esame tuo pačiu metu. Man jie buvo ryškiausias banditinės rusijos kultūros muzikinis projektas.“

Tiesa, grupė „Bi-2“ ne kartą buvo įvardyta kaip nepalaikanti rusijos režimo. Jie viešai pasisakė prieš karą Ukrainoje, nariai pasitraukė iš rusijos, o koncertų metu jie nešiojo Ukrainos palaikymo simbolius.

Tačiau kritikai sako, kad to nepakanka – kultūriniai projektai, ypač iš rusijos, turi būti vertinami ne tik pagal dabartinius jų veiksmus, bet ir pagal istorinį bei politinį kontekstą.

REKLAMA

REKLAMA

Pernai vykęs koncertas

Ši kritika nėra iš piršto laužta – pernai Vilniuje vykęs „Bi-2“ koncertas taip pat sulaukė audringos visuomenės reakcijos. Kelionių vadovas Marius Galadauskas, pasidalijęs savo įspūdžiais po renginio, rašė:

REKLAMA

„Na vat, važiuoju iš „Bi-2“ koncerto ir apart to, kad tai buvo puikus, labai aukšto lygio tiek muzikine, tiek vizualine prasme koncertas, galvoju, negi jų vadyba neperspėjo jų dėl situacijos Lietuvoje ir kad pasirinkti setliste Vilniuje atlikti dainą „Rodina“ su tekstu apie meilę Tėvynei iki paskutinio rublio ir dar demonstruoti rusijos imperijos simbolį yra sakykim taip, labai idiotiškas sprendimas.

Publikos reakcija daugumoje buvo „WTF“ ir iš salės reakcijų akivaizdu, kad didesnė dalis to nesuprato. Labiau netinkamo kūrinio setliste sugroti buvo tiesiog neįmanoma. Dėl to tikrai pikta ir be galo keista. Šaukštas deguto į medaus bačką. Labai kvailas šūvis net net ne į koją, o į smilkinį“, – pernai rašė jis.

Naujienų portalas tv3.lt dėl šios situacijos kreipėsi į koncerto organizatorius. Sulaukę atsakymo papildysime.