Išgirdę, kodėl moteris atsisako vykti į vestuves, apstulbo: „Tai turės pasekmių“

„Ką turėčiau daryti?“ – paklausė ji. – „Ar būčiau neteisi, jei vietoje vestuvių vykčiau atostogauti?“
Nori vykti atostogų
Moteris paaiškino, kad jos šalyje vestuvės yra „didelė šventė“. Ceremonija vyksta už dviejų valandų kelio nuo jos namų, o tikėtina, kad visi švęstų vėlai į naktį „iki 3-4 val. ryto“, todėl jai ir jos draugui reikėtų užsisakyti viešbutį ir kitą dieną vykti namo, t. y. per jos gimtadienį.
Prieš gavusi vestuvių kvietimą, moteris planavo dviejų savaičių atostogas. Nors nei skrydis, nei viešbutis dar nėra užsakyti, sprendimą priimti reikia greitai.
Reddit naudotojos draugai palaikė jos sprendimą praleisti vestuves, tačiau jos tėvai patarė atostogas suplanuoti kitu metu – arba „prieš, arba po vestuvių“, pažymėdami, kad ji „vasarą vis tiek neturi darbo“.
„Taip pat jie pasiūlė, kad galėčiau skristi per gimtadienį,“ – rašė moteris. – „Bet, sąžiningai, net jei nueičiau į vestuves, kitą dieną būčiau išsekusi ir reikėtų dviejų valandų kelionės namo arba būtume lėktuve per gimtadienį. Arba, jei eitume, reikėtų išeiti anksčiau ir vykti namo, kad galėtume švęsti mano gimtadienį neišsekę.“
Jaunavedžiai žino, kad jų ceremonija vyksta likus dienai iki moters gimtadienio, ir pasiūlė „sudaiuoti gimtadienio dainą“, tačiau ji pažymėjo, kad jie „atrodo šiek tiek dirbtinai“ ir mėgsta „vaidinti, kad esame viena didelė laiminga šeima“, nors „retai ką nors darome kartu“.
Žmonių nuomonės
Keletas Reddit naudotojų pažymėjo, kad „brolio draugės sesers“ vestuvės tikriausiai nėra tokios privalomos kaip artimo šeimos nario, todėl jos nebuvimas neturėtų būti didelė problema.
„Jaunavedžiai nėra pakankamai artimi, kad švaistytų tavo laiką“, – komentavo vienas, o kitas sutiko: „Tu neturi privalomai aukoti savo svarbaus gimtadienio dėl brolio draugės sesers vestuvių.“
Kiti naudotojai teigė, kad moteris gali lengvai nueiti į vestuves ir kitą dieną nebūti išsekusi, jei išeitų laiku.
„Suprantu, kad turi laisvę rinktis, bet vestuvės vyksta tik kartą. Niekas tavęs neverčia likti iki 3-4 val. ryto“, – rašė vienas naudotojas. – „Galėtum tiesiog išeiti anksčiau, kad pakankamai pailsėtum prieš kelionę ar skrydį.“
Kitas įspėjo: „Gali atsisakyti bet kurio kvietimo, bet tai turės pasekmių. Rekomenduočiau tiesiog išeiti anksčiau, jei nori švęsti gimtadienį kitą dieną, o ne praleisti vestuves visiškai.“
