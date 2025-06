Išgirdę, ką tenisininkės kalba tiesioginio eterio metu, pakraupo: pasiuntė viena kitą velniop

Sekmadienį Vokietijoje vykusiame turnyre dvi tenisininkės įsivėlė į įnirtingą ginčą po mačo, kai viena iš jų savo varžovei pasakė: „Eik velniop“, skelbė mirror.co.uk.

„Bad Homburg Open“ turnyro trečiajame rate Graikijos tenisininkė Marija Sakkari 7:5, 7:6 nugalėjo Juliją Putincevą iš Kazachstano.

Kai pora ėjo prie tinklo privalomam rankų susikibimui, abi atrodė ramios. Tačiau joms kunkuliavo pyktis.

Po trumpo rankos paspaudimo įtampa išsiliejo. 29 metų Marija atrodė itin nepatenkinta ir girdėjosi, kaip ji sakė savo varžovei: „Elkis kaip žmogus“​​​​​.​

Tuomet 30-metė gestais parodė, kad jos varžovė pasitrauktų.

Mikrofonai negalėjo užfiksuoti visų žodžių, tačiau Marija galiausiai nusekė paskui Juliją iki jos suolo. Galiausiai ji pasitraukė, bet vos po kelių sekundžių vėl sugrįžo.

„Tu niekam nepatinki“, – sakė Marija.

Vėliau Marija liepė Julijai žiūrėti jai į akis, kai po rungtynių paspaus ranką. Tada pagaliau įsikišo teisėjas, ragindamas juos nusiraminti.

„Ponios, prašau“, – tarė teisėjas.

