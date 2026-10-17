Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Iš visų jėgų stengėsi nežiūrėti į gražuolę žurnalistę: futbolo trenerio vaizdo įrašas plinta žaibiškai

2026-10-17 14:58 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-17 14:58
Pridėkite kaip šaltinį Google

Socialiniuose tinkluose žaibiškai išplito neįprastas futbolo trenerio interviu. Čekijos futbolo klubo treneris David Oulehla sulaukė milžiniško dėmesio po to, kai kalbėdamasis su žavia žurnaliste atkakliai vengė pažvelgti jai į akis. Jo elgesys pralinksmino milijonus internautų.

David Oulehla, Sabina Jaksova (nuotr.stop kadrai)

Socialiniuose tinkluose žaibiškai išplito neįprastas futbolo trenerio interviu. Čekijos futbolo klubo treneris David Oulehla sulaukė milžiniško dėmesio po to, kai kalbėdamasis su žavia žurnaliste atkakliai vengė pažvelgti jai į akis. Jo elgesys pralinksmino milijonus internautų.

REKLAMA
7

Čekijos futbolo klubo „FK Viagem Ústí nad Labem“ treneris David Oulehla su žurnaliste Sabina Jaksova kalbėjosi po savo komandos pralaimėjimo „SFC Opava“ ekipai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paviešintame vaizdo įraše matyti, kaip treneris įdėmiai klausosi žurnalistės užduodamų klausimų, tačiau nė karto nepažvelgia į ją. Vietoj to vyras žvelgia tiesiai priešais save arba į šoną, o jo veide matyti susirūpinimas.

REKLAMA
REKLAMA

Toks trenerio elgesys neliko nepastebėtas. Futbolo klubo „TikTok“ paskyroje, turinčioje mažiau nei 30 tūkst. sekėjų, paskelbtas vaizdo įrašas greitai surinko net 1,8 mln. peržiūrų.

REKLAMA

@fkviagemusti Hodnocení trenéra Davida Olehly po dnešním utkání, ve kterém jsme bohužel podlehli Opavě 2:3. ————- Head coach David Olehla shares his thoughts on today’s match, in which we unfortunately suffered a 3–2 defeat against Opava. #fkviagem #football #girls #usa #italy ♬ původní zvuk - FK VIAGEM Ústí nad Labem

Internautai negalėjo sulaikyti juoko

Neįprastas trenerio elgesys sukėlė tikrą komentarų audrą. Internautai juokavo apie vyro susikaupimą ir gebėjimą išlaikyti savitvardą.

REKLAMA
REKLAMA
  • „Kovoja dėl savo gyvybės“, – juokavo „TikTok“ vartotojas Kristoff Markson.
  • „Daugybė metų meditacijos“, – rašė kitas internautas.
  • „Jo savitvardos lygis – tiesiog biblinis“, – pridūrė dar vienas komentatorius.

Dėmesio sulaukė ir pati žurnalistė Sabina Jaksova. Moteris, kuri nėra vienintelė žavi „Viagem“ klubo žurnalistė, anksčiau atskleidė, kad pasiūlymo tapti laidų vedėja sulaukė tiesiogiai iš klubo vadovybės.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Klubo vadovybė tiesiogiai su manimi susisiekė ir pateikė pasiūlymą. Prisipažinsiu, tuo pat metu ir apsidžiaugiau, ir nustebau“, – apie darbo pasiūlymą pasakojo ji.

Pasak Sabina Jaksova, iš pradžių ji dvejojo, ar priimti šį iššūkį, nes neturėjo reikiamos patirties.

„Kurį laiką apie tai galvojau, bet galiausiai pasakiau sau: „Kodėl gi ne? Pabandysiu.“ Tačiau neturėjau jokios patirties, todėl visko mokiausi darbo metu“, – prisiminė ji.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
čigonas
čigonas
2026-10-17 15:07
aš ją pavogčiau,nes labai į arklį panaši:)
Atsakyti
Na gal treneriui
Na gal treneriui
2026-10-17 15:08
Nesinorėjo su papais bendrauti.. jie išmuša iš vėžių.. o klausimus tikrai papai uždavinėjo..
Atsakyti
fu
fu
2026-10-17 15:45
kad atrodo kaip prastutė, tai net ir moteriai nebūtų malonu šalia tokios į rimtas temas atsakinėti. įsidėjo netikrus, ir galvoja, kad jau super duper visų norima ir gražuolė. kvaila tuščia bobelka.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų