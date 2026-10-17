Iš visų jėgų stengėsi nežiūrėti į gražuolę žurnalistę: futbolo trenerio vaizdo įrašas plinta žaibiškai

Čekijos futbolo klubo „FK Viagem Ústí nad Labem“ treneris David Oulehla su žurnaliste Sabina Jaksova kalbėjosi po savo komandos pralaimėjimo „SFC Opava“ ekipai.
Paviešintame vaizdo įraše matyti, kaip treneris įdėmiai klausosi žurnalistės užduodamų klausimų, tačiau nė karto nepažvelgia į ją. Vietoj to vyras žvelgia tiesiai priešais save arba į šoną, o jo veide matyti susirūpinimas.
Toks trenerio elgesys neliko nepastebėtas. Futbolo klubo „TikTok“ paskyroje, turinčioje mažiau nei 30 tūkst. sekėjų, paskelbtas vaizdo įrašas greitai surinko net 1,8 mln. peržiūrų.
@fkviagemusti Hodnocení trenéra Davida Olehly po dnešním utkání, ve kterém jsme bohužel podlehli Opavě 2:3. ————- Head coach David Olehla shares his thoughts on today’s match, in which we unfortunately suffered a 3–2 defeat against Opava. #fkviagem #football #girls #usa #italy ♬ původní zvuk - FK VIAGEM Ústí nad Labem
Internautai negalėjo sulaikyti juoko
Neįprastas trenerio elgesys sukėlė tikrą komentarų audrą. Internautai juokavo apie vyro susikaupimą ir gebėjimą išlaikyti savitvardą.
- „Kovoja dėl savo gyvybės“, – juokavo „TikTok“ vartotojas Kristoff Markson.
- „Daugybė metų meditacijos“, – rašė kitas internautas.
- „Jo savitvardos lygis – tiesiog biblinis“, – pridūrė dar vienas komentatorius.
Dėmesio sulaukė ir pati žurnalistė Sabina Jaksova. Moteris, kuri nėra vienintelė žavi „Viagem“ klubo žurnalistė, anksčiau atskleidė, kad pasiūlymo tapti laidų vedėja sulaukė tiesiogiai iš klubo vadovybės.
„Klubo vadovybė tiesiogiai su manimi susisiekė ir pateikė pasiūlymą. Prisipažinsiu, tuo pat metu ir apsidžiaugiau, ir nustebau“, – apie darbo pasiūlymą pasakojo ji.
Pasak Sabina Jaksova, iš pradžių ji dvejojo, ar priimti šį iššūkį, nes neturėjo reikiamos patirties.
„Kurį laiką apie tai galvojau, bet galiausiai pasakiau sau: „Kodėl gi ne? Pabandysiu.“ Tačiau neturėjau jokios patirties, todėl visko mokiausi darbo metu“, – prisiminė ji.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.