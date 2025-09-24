Iš viešumos dingusi Edita Vilkevičiūtė nustebino: pamačius sunku atitraukti akis

Oficialioje „Chanel“ „Instagram“ paskyroje pasirodę vaizdai akimirksniu sulaukė dešimčių tūkstančių reakcijų, o tarp sveikinančiųjų – ir būrys žinomų Lietuvos žmonių.
Sugrįžo su „Chanel“ kampanija
Pastaruoju metu viešumoje mažai matyta E. Vilkevičiūtė pristatė „Chanel“ naują produktą – paakių kaukes, puoštas ikonišku mados namų logotipu. Oficialioje kampanijos žinutėje pabrėžiama, jog pagalvėlės su mažos molekulinės masės hialurono rūgštimi suteikia glotninantį efektą, mažina tamsius ratilus bei paburkimą, o po 10 dienų naudojimo rezultatai tampa dar akivaizdesni.
Nuotraukose ir vaizdo įrašuose žibanti lietuvė buvo pristatyta kaip pagrindinis naujojo produkto veidas – tai dar kartą patvirtina jos, kaip pasaulinio lygio manekenės, statusą.
Reakcijos – nuo mados pasaulio iki Lietuvos garsenybių
Vos per kelias valandas kampanijos įrašai „Instagram“ sulaukė daugiau nei 14 tūkst. patiktukų. Prie sveikinimų ir palaikymo prisijungė ne tik tarptautinė mados bendruomenė, bet ir žinomi lietuvių veidai – tarp jų Daina Bosas, Lukas Gricius, Irina Sinė, Brigita Gaižauskaitė, Inidė Jasnauskaitė bei kiti.
Socialiniuose tinkluose daug kas pabrėžė, kad tai – netikėtas ir įspūdingas Editos sugrįžimas po ilgesnio tylos periodo.
Karjeros aukštumos
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Edita Vilkevičiūtė – viena sėkmingiausių Lietuvos manekenių pasaulyje. Ji yra pozavusi „Vogue“, „Numéro“, „Harper’s Bazaar“ viršeliams, o ant podiumų atstovavo „Dior“, „Prada“, „Versace“ bei kitiems mados gigantams. Ne pirmą kartą ji pasirodo ir „Chanel“ reklaminėse kampanijose – Edita jau anksčiau buvo pristatoma kaip šio prekės ženklo grožio linijos veidas.
Ši nauja partnerystė tik dar kartą įrodo, kad net ir pasirinkusi gyventi atokiau nuo socialinių tinklų bei viešumos, lietuvė išlieka viena geidžiamiausių pasaulio mados industrijos figūrų.
Diskretiškas gyvenimas, bet garsūs projektai
Nors pastaraisiais metais modelis retai dalijasi asmeninio gyvenimo detalėmis, jos vardas vis dar nuolat pasirodo tarptautinėje spaudoje. „Louis Vuitton“, „Etro“, „Roberto Cavalli“ ar „Dolce & Gabbana“ – tai tik dalis mados namų, su kuriais ji bendradarbiavo.
Dabar – dar viena karjeros viršūnė, kurią vainikuoja bendradarbiavimas su „Chanel“.
