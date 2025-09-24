Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš viešumos dingusi Edita Vilkevičiūtė nustebino: pamačius sunku atitraukti akis

2025-09-24 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 11:25

Viena garsiausių Lietuvos manekenių Edita Vilkevičiūtė (36 m.) sugrįžo su trenksmu – ji tapo legendinių mados namų „Chanel“ grožio kampanijos veidu.

Viena garsiausių Lietuvos manekenių Edita Vilkevičiūtė (36 m.) sugrįžo su trenksmu – ji tapo legendinių mados namų „Chanel“ grožio kampanijos veidu.

Oficialioje „Chanel“ „Instagram“ paskyroje pasirodę vaizdai akimirksniu sulaukė dešimčių tūkstančių reakcijų, o tarp sveikinančiųjų – ir būrys žinomų Lietuvos žmonių.

Sugrįžo su „Chanel“ kampanija

Pastaruoju metu viešumoje mažai matyta E. Vilkevičiūtė pristatė „Chanel“ naują produktą – paakių kaukes, puoštas ikonišku mados namų logotipu. Oficialioje kampanijos žinutėje pabrėžiama, jog pagalvėlės su mažos molekulinės masės hialurono rūgštimi suteikia glotninantį efektą, mažina tamsius ratilus bei paburkimą, o po 10 dienų naudojimo rezultatai tampa dar akivaizdesni.

Nuotraukose ir vaizdo įrašuose žibanti lietuvė buvo pristatyta kaip pagrindinis naujojo produkto veidas – tai dar kartą patvirtina jos, kaip pasaulinio lygio manekenės, statusą.

Reakcijos – nuo mados pasaulio iki Lietuvos garsenybių

Vos per kelias valandas kampanijos įrašai „Instagram“ sulaukė daugiau nei 14 tūkst. patiktukų. Prie sveikinimų ir palaikymo prisijungė ne tik tarptautinė mados bendruomenė, bet ir žinomi lietuvių veidai – tarp jų Daina Bosas, Lukas Gricius, Irina Sinė, Brigita Gaižauskaitė, Inidė Jasnauskaitė bei kiti.

Socialiniuose tinkluose daug kas pabrėžė, kad tai – netikėtas ir įspūdingas Editos sugrįžimas po ilgesnio tylos periodo.

Karjeros aukštumos

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Edita Vilkevičiūtė – viena sėkmingiausių Lietuvos manekenių pasaulyje. Ji yra pozavusi „Vogue“, „Numéro“, „Harper’s Bazaar“ viršeliams, o ant podiumų atstovavo „Dior“, „Prada“, „Versace“ bei kitiems mados gigantams. Ne pirmą kartą ji pasirodo ir „Chanel“ reklaminėse kampanijose – Edita jau anksčiau buvo pristatoma kaip šio prekės ženklo grožio linijos veidas.

Ši nauja partnerystė tik dar kartą įrodo, kad net ir pasirinkusi gyventi atokiau nuo socialinių tinklų bei viešumos, lietuvė išlieka viena geidžiamiausių pasaulio mados industrijos figūrų.

Diskretiškas gyvenimas, bet garsūs projektai

Nors pastaraisiais metais modelis retai dalijasi asmeninio gyvenimo detalėmis, jos vardas vis dar nuolat pasirodo tarptautinėje spaudoje. „Louis Vuitton“, „Etro“, „Roberto Cavalli“ ar „Dolce & Gabbana“ – tai tik dalis mados namų, su kuriais ji bendradarbiavo.

Dabar – dar viena karjeros viršūnė, kurią vainikuoja bendradarbiavimas su „Chanel“.  

