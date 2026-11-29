Po turnyro vykusioje spaudos konferencijoje kalbėjęs UTMA vadovas Viktoras Gecas aptarė buvusias kovas, prakalbo apie mažėjantį turnyrų susidomėjimą, pasisakė apie „UTMA Rising 4“ turnyre nuskambėjusį teisėjavimo skandalą bei pateikė atsaką „King of Kings“ organizacijos vadovui Donatui Simanaičiui.
„Paskutinė kova turbūt buvo geras desertas lietuviams ir geras įrodymas, kad nors dažnai esame lyginami su „Glory“, vienas jų topinių kovotojų atvažiavo čia ir patyrė tris nokdaunus nuo Manto Rimdeikos. Tai parodo, kad lygis kyla. Tikiuosi, kad šis varžovas yra tik pirmas tokio lygio svečias Lietuvoje ir ateityje galėsime prisikviesti daugiau panašių kovotojų. Smagu dėl lietuvio, kuris įrodė, kad tikrai turime stiprių sportininkų, ir iškovojo įtikinamą pergalę. Kalbant apie antrąją pagrindinę vakaro kovą, atrodė, kad Cvetkovičius susiduria su problemomis. Tikėjausi iš jo daugiau aštrumo, bet gal jis pats vėliau pakomentuos, kodėl taip nutiko. O Raimondas Avlasevičius atėjo, padarė savo darbą, laimėjo visus penkis raundus ir pelnytai tapo čempionu“, – spaudos konferenciją pradėjo V. Gecas.
– Kalbant apie ateities planus, liko sudėti paskutinius taškus. Sausio 30 dieną vyks „UTMA 22“ turnyras, tai jau buvo paskelbta per tiesioginę transliaciją. Vitas Karosas kovos prieš Evaldą Balsį dėl pretendentų į titulą statuso 67 kilogramų svorio kategorijoje. Pagaliau pavyko suorganizuoti šią kovą?
– Pagaliau pavyko. Šiaip ne taip, bet laukia tikrai gera kova. Manau, kad po jos lauks dar įdomesnis etapas. Anksčiau jos surengti nepavyko, dabar atrodo, kad pagaliau gausis. O kovotojo, kuris laimės, laukia labai įdomus iššūkis prieš dabartinį čempioną Khayzerį Hayatą. Manau, kad pastaroji kova bus dar įdomesnė. Tas, kuris laimės tarpusavyje, mūsų kieme turbūt bus geriausias, bet tuomet teks susidurti su ispanu, prieš kurį šiai dienai visiems Lietuvoje yra sunkoka.
– Socialiniuose tinkluose matome Dominyko Dirksčio „storiukus“, kaip jis linksmai leidžia laiką Azijoje. Ar yra naujienų apie jį?
– Jo „storiukus“ ne tik aš, bet ir jūs visi stebite. O visa kita palikime Kalėdų Seneliui – jis tai arba parneš iš maišo ir padovanos kovinio sporto fanams, arba ne. Pažiūrėsime. Šįkart, deja, vėl turiu vadovautis konfidencialumo sutarties punktais.
– Žinome, kad Dominykas Dirkstys turi kontraktą su jumis. Tačiau turbūt matėte, kad Skirmantas Malinauskas paskelbė vaizdo įrašą apie jį, kuriame minėjo, jog kovotojas dalyvauja senoje sukčiavimo schemoje. Kadangi jis yra kontraktuotas UTMA kovotojas, kaip jūs, kaip organizacijos vadovas, vertinate šią situaciją?
– Aš to įrašo nemačiau, tik girdėjau apie jį iš aplinkos. Ką žmonės veikia, mes tikrai negalime kontroliuoti. Kontroliuojame tik tai, kas peržengia raudoną liniją. Šiaip nelabai turiu ką šia tema pasakyti. Mes į tai nesikišame ir negalime kištis. Jeigu pradėtume į tokius dalykus kištis, turėtume pusei kovotojų uždrausti naudotis internetu. Būna visko, ir tai labai sunkus klausimas. Nesigilinau į tai, o kiek žinau, niekas jam jokių pretenzijų neturi, tad sunku kažką daugiau ir pasakyti.
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