Žiūrovai leido laiką bendraudami, palaikydami savo favoritus ir aktyviai sekdami kiekvieną emocingą bei įsimintiną akimirką ringe.
Vakaro akcentu tapo supersunkiasvorių kategorija: tarp geriausių pasaulio kikboksininkų esantis Nico Horta stojo į dvikovą prieš Kauno publikos palaikomą Mantą Rimdeiką.
Ne mažiau dėmesio pritraukė ir kova dėl 75 kg kikbokso čempiono diržo – čia dabartinis UTMA čempionas serbas Nikola Cvetkovičius susirėmė su revanšo siekiančiu Raimondu Avlasevičiumi.
Turnyre įspdūdingas pegrales iškovojo Mantas Rimdeika ir Ignas Barysas, o UTMA čempiono titulą susigrąžino Raimondas Avlasevičius.
Nugriaudėjo turnyras
Primename, kad lapkričio 28 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje nugriaudėjo kovinio sporto vakaras, kurio metu įvyko 14 „UTMA 21“ turnyro dvikovos. Pagrindinėje renginio kovoje ringą sudrebino trijų raundų supersunkiasvorių (per 95 kg) kikbokso akistata, kurioje Mantas Rimdeika (2-0 UTMA) namuose priėmė vieno geriausių kikbokso sunkiasvorių kovotojų Nico Pereiros Hortos (27-13, 0-0 UTMA) iššūkį, o taip pat po ilgos pertraukos į ringą sugrįžo ir legendinis 34-erių Lietuvos kovotojas bei treneris Ignas Barysas (14-2-1 MMA, 15-1 kikbokse).
„Mano tikslas yra tik pergalė. Norėčiau jį „išjungti“ spyriu į galvą, bet tai nerealu. Rytoj, kai laimėsiu kovą, švęsiu pergalę, o jis stovės prie DJ pulto“, – ceremoniniuose svėrimuose sakė N. Horta.
M. Rimdeika atsakė, kad varžovo planus ruošiasi sugriauti: „Apginsiu namų sienas. Esu pasiruošęs kovai. Agresyvumo ir fejerverkų ringe tikrai netrūks.
Antroje pagrindinėje vakaro kovoje Raimondas Avlasevičius sieks pergalės prieš Nikolą Cvetkovičių. Lietuvis pabrėžė, kad planuoja pasekti šalies krepšinio rinktinės pavyzdžiu ir nugalėti serbą.
„Ten buvo ne pagrindinė mūsų rinktinė, o rytoj ringe tavęs laukia Serbijos elitas“, – perspėjo lietuvį N. Cvetkovičius.
I. Barysas ir Robertas Mastersas šį kartą buvo ramesni nei ketvirtadienį. R. Mastersas netgi pareiškė, kad pusė miesto jį palaikys šioje kovoje.
„Dar nėra taip buvę, kad mane taip palaikytų. Net gimtinėje to nebuvau patyręs“, – stebėjosi R. Mastersas.
Po ceremoninių svėrimų tradiciškai apsižodžiavo Dovydas Rimkus ir Ainas Baranauskas, o Oskaras Buinickas su Nedu Nedzvecku susirėmė nosimis.
„Net neįsivaizduoji, kas tavęs laukia. Aš grybas? Pabūsiu grybu, o rytoj tu būsi grybas“, – rėžė O. Buinickas.
O. Buinickas taip pat apkaltino N. Nedzvecką, jog šis norėjo varžovą nustumti nuo laiptų.
„Norėjau jį nustumt nuo laiptų? Gal ir norėjau, nežinau. Tu voliosies rytoj ringe, kaip visad voliojies. Batai tau, sėkmytės“, – atsakė N. Nedzveckas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.