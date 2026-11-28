Pagrindinėje „UTMA 21“ turnyro kovoje svorio kategorijoje per 95 kilogramus triuškinančią pergalę iškovojo Mantas Rimdeika (3-0 UTMA), kuris jau pirmajame raunde nokautavo vieną geriausių pasaulio kikbokso sunkiasvorių, šeštą reitingą pasauliniame „Beyond Kickboxing“ portalo reitinge užimantį Žaliojo Kyšulio ir Nyderlandų atstovą Nico Hortą (0-1 UTMA, 117,05 kg).
Praėjus minutei nuo dvikovos pradžios lietuvis atliko keletą smūgių į varžovo kojas, o tuomet tiksliu dešiniuoju šoniniu smūgiu privertė svečią kristi ant žemės. Praėjus dar 40 sekundžių, M. Rimdeika pratrūko fantastiška smūgių serija, po kurios oponentas atsidūrė antrajame nokdaune. Nors N. Horta vėl atsistojo, įspūdingos ir galingos lietuvio atakos tęsėsi, kol varžovas trečiąjį kartą krito į galutinį nokautą.
„Noriu visiems padėkoti, didžiulis palaikymas, jūs esate mano širdyje, – po dvikovos ringe kalbėjo M. Rimdeika. – Man jūsų palaikymas yra labai svarbus ir suteikia daug jėgų. Taip išeina, kad esu numeris penki – šeštas negaliu būti.“
Iškart po šių nugalėtojo žodžių į ringą netikėtai įbėgo Ignas Pauliukevičius, kuris draugiškai pasikalbėjo su M. Rimdeika ir sutarė su juo susikauti artimiausioje ateityje bei stojo į akistatą.
N. Horta per savo karjerą yra iškovojęs 27 pergales (4 nokautais arba techniniais nokautais) ir dabar jau patyręs 14 pralaimėjimų. Tai buvo jo trečiasis pralaimėjimas per keturias pastarąsias dvikovas. Visgi be M. Rimdeikos, jį nokautavę yra tik Nidalis Bchiri.
Svorio kategorijos iki 75 kg (kikboksas) kovoje Raimondas Avlasevičius (6-1-1 UTMA) teisėjų sprendimu nugalėjo serbą Nikolą Cvetkovičių (3-1 UTMA) ir susigrąžino UTMA čempiono diržą, kurį buvo praradęs prieš tą patį N. Cvetkovičių. Pirmajame raunde lietuvis atliko daugybę smūgių į galvą ir korpusą, kol N. Cvetkovičius tik gynėsi ir atliko spyrius į kojas. Likus kiek daugiau nei minutei, R. Avlasevičius užspaudė varžovą į kampą, paleido smūgių serijas ir raundą užbaigė aktyviai, kai serbas atliko itin mažai smūgių. Antrajame raunde lietuvis tęsė planą (keitė smūgius į galvą ir korpusą), prijungė spyrius į kojas bei buvo kur kas aktyvesnis ir tikslesnis. Trečiajame raunde serbas suaktyvėjo ir atakavo oponento koją, tačiau R. Avlasevičius atsakė tuo pačiu. Ketvirtajame raunde lietuvis vėl keitė smūgius į korpusą ir galvą, o čempiono statusą turėjęs serbas savo lygio nepademonstravo. Penktasis raundas priklausė R. Avlasevičiui – po gongo jis šoko ant ringo virvių, emocingai šaukė, kad „yra geresnis“ už varžovą, o teisėjų sprendimas tik patvirtino tai, ką jau žinojo visa Kauno „Žalgirio“ arena.
Bokso su MMA pirštinėmis dvikovoje iki 68 kg po beveik trejų metų pertraukos į ringą sugrįžęs Ignas Barysas (1-0 UTMA,) pirmajame raunde po trijų nokdaunų nugalėjo britą Robertą Mastersą (0-2 UTMA, Jungtinė Karalystė). Nors spaudos konferencijoje tvyrojo pyktis, ringe kovotojai kelis kartus sumušė pirštinėmis. I. Barysas greitai metėsi į priekį: po 40 sekundžių varžovas priklaupė, po dar 40 sekundžių krito vėl, o likus 1 minutei ir 15 sekundžių, R. Mastersas ant grindų atsidūrė trečiąjį kartą ir kova buvo baigta.
„Sugrįžau, pasiploviau kojas ir einame toliau. Čia ne pabaiga, man reikia vardo – Deividai Danyla – užbaikime negandas ir sukovokime, – po dvikovos rėžė I. Barysas. – Dvi legendos, išsiaiškinkime, kuris yra geresnis. Aš tave gerbiu ir noriu kovoti su tavimi.“
Kikbokso kovoje iki 75 kg Raimondas Krilavičius (6-1 UTMA) sprendimu 9-10, 10-9, 10-9 įveikė marokietį Akramą Belmekki (1-2 UTMA). Pirmajame raunde A. Belmekki aktyviai atakavo lietuvio koją, o nors R. Krilavičius įpusėjus raundui atliko stiprių smūgių chaosą, varžovo nesužeidė ir pralaimėjo atkarpą 9-10. Antrajame raunde lietuvis iškart užpuolė oponentą smūgių kruša, kurią tęsė didžiąją laiko dalį. Teisėjui teko perspėti abu kovotojus nesmūgiuoti klinče, bet raundą 10-9 laimėjo R. Krilavičius. Trečiajame raunde A. Belmekki atliko daugiau tikslių smūgių, tačiau pergalė atiteko lietuviui.
„Labai kietas vaikinas, geras kikboksininkas“, – varžovą įvertino R. Krilavičius. Prieš tai vykusiame „UTMA 20“ turnyre marokietis vieningu teisėjų sprendimu nusileido R. Krilavičiaus bendraklubiui R. Avlasevičiui.
Svorio kategorijoje iki 81 kg (kikboksas) Ainas Baranauskas (3-0 UTMA) visų trijų teisėjų sprendimu visuose raunduose nugalėjo Dovydą „Rimkenzo“ Rimkų (7-7 UTMA). D. Rimkus kovą pradėjo spaudimu ir atakomis rankomis, kol A. Baranauskas tik šypsojosi. Antroje pirmojo raundo pusėje D. Rimkaus energija sumažėjo ir dvikova išsilygino. Antrajame raunde D. Rimkus toliau spaudė oponentą, dažniau atakuodamas korpusą, o ne galvą. Trečiajame raunde veiksmas vyko artimoje distancijoje, kur D. Rimkus naudojo kelius, tačiau paskutinę minutę A. Baranauskas atliko kur kas daugiau smūgių, o sunkiai kvapą gaudęs D. Rimkus turėjo pripažinti pralaimėjimą.
„Pas Dovydą labai geras charakteris, per pilvą pridaužiau, aimanavo, bet labai gerai laiko. Galėjo būti ir geriau. Labai gerai spaudė, to nesitikėjau, galvojau iš toli pasidaužysiu, – atviravo A. Baranauskas. – Kol kas nieko nekviesiu į kovą, įkelsiu į „story“, kad ranka tikrai lūžus, išgysiu, o tada sugrįšiu.“
Svorio kategorijos iki 59 kg kovoje (muaytai su MMA pirštinėmis) Ruachas Gordonas (2-0 UTMA) teisėjų sprendimu, laimėjęs du raundus iš trijų, nugalėjo moldavą Valerijų Strungari (0-1 UTMA). R. Gordonas atliko daug spyrių į priekinę varžovo koją bei korpusą. Prie tokio stiliaus neprisitaikęs V. Strungari antrajame raunde po smūgio į koją krito į nokdauną, tačiau sugebėjo atsistoti, pakeisti stovėseną ir baigti kovą.
Tuo tarpu svorio kategorijoje iki 67 kg (kikboksas) Itai Guyeris (1-0 UTMA) skirtingu teisėjų sprendimu įveikė dviejų pergalių seriją turėjusį Matą Pultaražinską (5-9 UTMA).Pirmojo raundo metu M. Pultaražinskas ilgai žvalgėsi ir tik paskutinę minutę atakavo aktyviau (kampas jį ragino dirbti), o I. Guyeris atsakė stipriais, akcentuotais smūgiais į veidą. Prieš antrąjį raundą M. Pultaražinsko treneris Marius Misiūnas auklėtiniui turėjo priekaištų.
„Tu tik spaudi ir nesmūgiuoji. Nebuvo pirmojo raundo, važiuojame nuo dabar“, – teigė M. Misiūnas.
Nors ir raginamas, lietuvis aktyviau atakuoti pradėjo tik antrojo raundo pabaigoje, kai sugebėjo prakirsti varžovui antakį. Neparodžiusį geriausios savo versijos varžovą įveikęs I. Guyeris pripažino, jog kikboksas nėra jo pagrindinė disciplina, ir ateityje jis norėtų kovoti muaythai taisyklėmis su MMA pirštinėmis.
Kikbokso svorio kategorijos iki 81 kg kovoje Ričardas Kulis (2-1 UTMA) techniniu nokautu pirmajame raunde nugalėjo buvusį bendraklubį Arnoldą Misiūną (4-6-2 UTMA), kuris pirmą kartą į ringą lipo kaip Kauno „Titano“ klubo narys. R. Kulis nuo pat pradžių aktyviai atakavo varžovo priekinę koją, o praėjus vos 40 sekundžių A. Misiūnas aiškiai parodė, kad jaučia skausmą. Įpusėjus raundui po dviejų stiprių smūgių į koją A. Misiūnas pirmą kartą krito į nokdauną. Likus 1 minutei ir 15 sekundžių, po dar vienos atakos jis parkrito ir nebegalėjo tęsti kovos. Kampe kameros užfiksavo A. Misiūną sakantį savo treneriui Mariui Misiūnui, jog jo koja vis dar nesugijusi.
„Visų pirma, norėčiau padėkoti savo varžovui ir visiems, kad čia esate. Be savo varžovo aš irgi negalėčiau švęsti pergalės, – pažymėjo R. Kulis. – Čia yra žaidimas, kur esame žaidėjai, yra komentatoriai, teisėjai.. Yra normalu, kad tave teisia ir komentuoja. Čia yra žaidimas, reikia nepamiršti, kad čia nieko nėra asmeniško. Dėkoju Arnoldui. Tik noriu pasakyti, kad skirkite žaidimus nuo gyvenimo.“
„Gaila, kad užbaigiu šiuos metus su pralaimėjimu, bet norėčiau paprašyti organizatorių, jog jeigu būtų įmanoma man kovoti, norėčiau revanšo pagal boksą, – dėstė A. Misiūnas. – Kol kas kikboksą turiu patraukti, nesugijusios mano kojos, bet bokso taisyklėmis norėčiau susikauti su Kuliu, arba su Gedminu.“
Svorio kategorijoje iki 86 kg Ričardas Ozolas (2-2 UTMA) antrajame raunde po trijų nokdaunų įveikė Roką Kiulį (0-1 UTMA). Pirmajame raunde R. Kiulis sėkmingai blokavo atvirus ir stiprius latvio smūgius, tačiau R. Ozolas dažnai atakavo pasišokęs keliu, o likus minutei pataikė žemiau juostos, po ko varžovui prireikė akimirkos atsigauti. Antrajame raunde R. Ozolas toliau spaudė ir po smūgio į veidą privertė R. Kiulį priklaupti ant kelio (pirmas nokdaunas). Tęsiant aktyvias atakas, lietuvis krito į antrą nokdauną, o galiausiai R. Ozolas tiksliu smūgiu koja į korpusą trečią kartą patiesė oponentą ir užbaigė kovą.
„Turiu dvi pavardes: Dirkstį, nebėk, kale, aš ateinu tavęs. Arba... Naglis... – teigė R. Ozolas. – Galvoje turiu tik du vardus. Galime tai padaryti ir per vieną vakarą.“
Svorio kategorijoje iki 81 kg 15 metų jaunesnis ir pagrindiniame UTMA turnyre debiutavęs Nedas Nedzveckas (2-0 UTMA,) teisėjų sprendimu 10-7, 10-8, 10-9 visiškai dominavo prieš Oskarą Buinicką (0-4-2 UTMA, 81 kg). Be jaudulio kovojęs N. Nedzveckas pirmojo raundo pabaigoje po fantastiško smūgio dešine ranka pasiuntė varžovą ant žemės. O. Buinickas pakilo, tačiau varžovas atakavo uraganiškai rankomis bei keliais ir privertė oponentą kristi dar kartą paskutinėmis sekundėmis. Antrajame raunde praėjus 30 sekundžių po dar vieno dešinės rankos smūgio O. Buinickas vėl krito į nokdauną, o N. Nedzveckas šoko ant ringo virvių riaumodamas, bet oponentas sugebėjo atsistoti ir sulaukė pertraukėlės. Trečiajame raunde N. Nedzveckas atliko puikų smūgį iš apačios, bet vėliau pavargo ir kovoje atsirado klinčo, o geresnių momentų turėjęs O. Buinickas charakteringai atsilaikė iki kovos pabaigos.
„Sakė, kad mažos rankytės, nėra „bankės“, bet pasirodo, kad yra. Bet pagarba ir Oskarui, kaskart ateina laimėti ir rodo charakterį, tikras karys, paplokite jam“, – džiaugėsi N. Nedzveckas.
„Nedas yra stiprus vyrukas. Šį kartą pralaimėjau, bet kažkada bus revanšas, – atviravo O. Buinickas. – Turėjau tik 2 savaites pasiruošimo, sekantį kartą bus daugiau. Manau, kad padarysime revanšą.“
Šiai minčiai N. Nedzveckas atitarė vienu žodžiu: „Būtinai.“
Svorio kategorijoje iki 63,5 kg izraelietis Guy Hagagas (1-0 UTMA) teisėjų sprendimu nugalėjo Žygimantą Kiudelį (2-5 UTMA). Po apylygio pirmojo raundo G. Hagagas perėmė iniciatyvą ir privertė lietuvį gintis, aktyviai atakuodamas korpusą, smūgiuodamas kojomis į galvą bei keliais. Trečiajame raunde izraelietis demonstravo fantastišką ištvermę, o nuo daugybės jo smūgių Ž. Kiudelio koja stipriai paraudonavo. Nokdaunų išvengęs, bet visiškai dominavęs ir pagarbą varžovui išreiškęs G. Hagagas po pergalės iškvietė į kovą UTMA čempioną Modestą Žmuidiną.
Svorio kategorijoje per 95 kg Kristupas Šimkus (2-0 UTMA) greičiau nei per minutę techniniu nokautu įveikė Aurimą Dumbrauską (0-1 UTMA). K. Šimkus po 20 sekundžių įspraudė oponentą į kampą ir pasiuntė jį į nokdauną. Nors A. Dumbrauskas pratęsė dvikovą, jo akys sunkiai fokusavo, todėl po keliasdešimt sekundžių kova buvo nutraukta.
„Nesitikėjau taip greitai, tikėjausi trijų raundų, bet buvo, kaip buvo“, – pripažino K. Šimkus.
Iki 75 kg kategorijoje Benas Šorochovas (1-1 UTMA) teisėjų sprendimu 10-9, 10-9, 9-9 įveikė Titą Kunicką (0-1 UTMA). Po aktyvios B. Šorochovo pradžios pirmajame raunde, antrajame T. Kunickas pavargo ir leido varžovui pataikyti daugiau švarių smūgių. Prieš trečiąjį raundą treneris M. Misiūnas paprašė T. Kunicko atakas užbaigti keliu. B. Šorochovas akcentavo rankas, tačiau likus minutei antrą kartą parvertė varžovą ir prarado tašką. Pabaigoje T. Kunickas atliko tikslų smūgį keliu, o B. Šorochovas užbaigė kovą tiksliu smūgiu į korpusą.
„Pergalė reiškia labai daug, esu nelaimėjęs ilgą laiką. Pagaliau ta pergalė čia – aleliuja! – džiaugėsi B. Šorochovas. – Toliau – tik pirmyn, nesustosiu. Sekančio varžovo norėčiau nugalėtojo tarp Nedzvecko ir Buinicko.“
Svorio kategorijoje iki 81 kg 21-erių Pijus Aukštakojis (1-0 UTMA) iš Vievio teisėjų sprendimu 10-9, 10-9, 10-9 nugalėjo Mantą Stankį (0-2 UTMA). M. Stankis dažnai atakavo keliu į korpusą, tačiau antrajame raunde P. Aukštakojis labiau spaudė ir smūgiavo į priekinę varžovo koją. Trečiajame raunde nei vienas nesitraukė atgal, o praėjus minutei kovotojai susidūrė galvomis – abiem atsivėrė kraujuojančios kirstinės žaizdos, tačiau aktyvi kova tęsėsi.
„Labai sunkiai dirbau ir per porą metų atėjau iki UTMA bei parodžiau aukštą lygį, – po dvikovos kalbėjo P. Aukštakojis. – Visam miestui ir savivaldybei tai tikrai reiškia labai daug, treneriai man kaip tėvai.“
„UTMA 21“ kovų rezultatai:
Mantas Rimdeika (3-0 UTMA, 112,9 kg) – Nico Horta (0-1 UTMA, Žaliasis Kyšulys/Nyderlandai, 117,05 kg) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas | M. Rimdeikos pergalė po trijų nokdaunų pirmajame raunde
Nikola Cvetkovičius (3-1 UTMA, Serbija, 74,95 kg) – Raimondas Avlasevičius (6-1-1 UTMA, 74,9 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas | R. Avlasevičiaus pergalė teisėjų sprendimu
Ignas Barysas (1-0 UTMA, 68,25 kg) – Robertas Mastersas (0-2 UTMA, Jungtinė Karalystė, 63,15 kg) | svorio kategorija iki 68 kg, boksas su MMA pirštinėmis | I. Baryso pergalė po trijų nokdaunų pirmajame raunde
Raimondas Krilavičius (6-1 UTMA, 75,15 kg) – Akramas Belmekki (1-2 UTMA, Marokas, 74,95 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas | R. Krilavičiaus pergalė teisėjų sprendimu 9-10, 10-9, 10-9
Dovydas Rimkus (7-7 UTMA, 79,7 kg) – Ainas Baranauskas (3-0 UTMA, 80,85 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | A. Baranausko pergalė teisėjų sprendimu
Ruachas Gordonas (2-0 UTMA, Izraelis, 59 kg) – Valerijus Strungari (0-1 UTMA, Moldova, 58,95 kg) | svorio kategorija iki 59 kg, muaytai su MMA pirštinėmis | R. Gordono pergalė dvejuose raunduose iš trijų
Matas Pultaražinskas (5-9 UTMA, 66,9 kg) – Itai Guyeris (1-0 UTMA, Izraelis, 66,35 kg) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas | I. Guyerio pergalė skirtingu teisėjų sprendimu
Ričardas Kulis (2-1 UTMA, 81,1 kg) – Arnoldas Misiūnas (4-6-2 UTMA, 81,2 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | R. Kulio pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde
Rokas Kiulis (0-1 UTMA, 86,05 kg) – Ričardas Ozolas (2-2 UTMA, 85,95 kg) | svorio kategorija iki 86 kg, kikboksas | Pergalę po trijų nokdaunų antrajame raunde iškovojo R. Ozolas
Oskaras Buinickas (0-4-2 UTMA, 81 kg) – Nedas Nedzveckas (2-0 UTMA, 80,75 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | Pergalę teisėjų sprendimu 10-7, 10-8, 10-9 šventė N. Nedzveckas
Žygimantas Kiudelis (2-5 UTMA, 62,75 kg) – Guy Hagagas (1-0 UTMA, Izraelis, 62,95 kg) | svorio kategorija iki 63,5 kg, kikboksas | G. Hagago pergalė teisėjų sprendimu
Kristupas Šimkus (2-0 UTMA, 101,7 kg) – Aurimas Dumbrauskas (0-1 UTMA, 102 kg) | svorio kategorija per 95 kg, kikboksas | K. Šimkaus pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde
Benas Šorochovas (1-1 UTMA, 75,3 kg ) – Titas Kunickas (0-1 UTMA, 75,2 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas | B. Šorochovo pergalė teisėjų sprendimu 10-9, 10-9, 9-9
Pijus Aukštakojis (1-0 UTMA, 80,45 kg) – Mantas Stankis (0-2 UTMA, 80,5 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | P. Aukštakojo pergalė teisėjų sprendimu 10-9, 10-9, 10-9
Į ringą žengia Mantas Rimdeika (2-0 UTMA, 112,9 kg) ir Nico Horta (0-0 UTMA, Žaliasis Kyšulys/Nyderlandai, 117,05 kg) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas
R. Avlasevičius per pirmą minutę atliko daugybę smūgių tiek į galvą, tiek į korpusą, tuo tarpu N. Cvetkovičius daugiau gynėsi ir išmesdavo spyrius į kojas. Likus kiek daugiau nei minutei iki raundo pabaigos R. Avlasevičius užspaudė N. Cvetkovičių į kampą ir vėl paleido dideles smūgių serijas. Raundą R. Avlasevičius užbaigė smūgūuodamas, tuo tarpu N. Cvetkovičius pirmajame raunde atliko itin mažai smūgių.
Antrajame raunde R. Avlasevičius tęsė savo planą ir smūgius į galvą keitė smūgiais į korpusą. Vėliau R. Avlasevičius prijungė ir spyrius į kojas, tačiau galiausiai kartojosi pirmojo raundo scenarijus ir R. Avlasevičius buvo kur kas aktyvesnis bei tikslesnis.
Trečiajame raunde N. Cvetkovičius parodė daugiau aktyvumo ir tęsė atakas į lietuvio koją, tačiau į tai R. Avlasevičius taip pat atsakė tokiais pačiais smūgiais.
Ketvirtajame raunde istorija kartojosi ir R. Avlasevičius toliau smūgius į korpusą keitė smūgiais į galvą. Nepaisant to, kad N. Cvetkovičius į šią kovą atėjo kaip čempionas, tačiau tokio pasirodyo nedemonstravo.
Penktasis raundas ir vėl priklausė R. Avlasevičiui, kuris iš karto po paskutiniojo gongo šoko ant ringo virvių ir jau džiaugėsi savo pergale. R. Avlasevičius buvo itin emocingas ir šaukė, kad „yra geresnis“ už N. Cvetkovičių.
Teisėjai paskelbė tai, ką žinojo visa „Žalgirio“ arena – R. Avlasevičius susigrąžino UTMA čempiono diržą!
Į ringą žengia Nikola Cvetkovičius (3-0 UTMA, Serbija, 74,95 kg) ir Raimondas Avlasevičius (5-1-1 UTMA, 74,9 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas
Nepaisant pykčio vienas kitam, kovotojai net kelis kartus ringe sumušė pirštinėmis ir neatrodė tokie pikti vienas kito atžvilgiu, kaip buvo spaudos konferencijoje.
I. Barysas greitai metėsi į priekį ir jau po 40 sekundžių R. Mastersui teko priklaupti. Praėjus dar 40 sekundžių po I. Baryso smūgių R. Mastersas vėl priklaupė, o likus 1 min. 15 sek. R. Mastersas ant ringo grindų krito ir trečiąjį kartą, o tai reiškė, jog I. Barysas šventė pergalę.
„Sugrįžau, pasiploviau kojas ir einame toliau. Čia ne pabaiga, man reikia vardo – Deividai Danyla – užbaikime negandas ir sukovokime. Dvi legendos, išsiaiškinkime, kuris yra geresnis. Aš tave gerbiu ir noriu kovoti su tavimi“, – po kovos kalbėjo I. Barysas.
Į ringą netrukus žengs Ignas Barysas (0-0 UTMA, 68,25 kg) ir Robertas Mastersas (0-1 UTMA, Jungtinė Karalystė, 63,15 kg) | svorio kategorija iki 68 kg, boksas su MMA pirštinėmis
A. Belmekki nuo pat pirmų sekundžių labai aktyviai atakavo R. Krilavičiaus koją. Įpusėjus raundui R. Krilavičius pradėjo kurti chaosą ir atliko daugybę stiprių smūgių, tačiau rimčiau sužeisti varžovo nepavyko. Antrajame raunde R. Krilavičius nieko nelaukė ir nuo pat pirmų sekundžių užpuolė A. Belmekki smūgių kruša, kurią tęsė didžiąją dalį antrojo raundo. Teisėjui taip pat teko perspėti abu kovotojus, jog klausytų nurodymų ir nesmūgiuotų klinče. Kovos pabaigoje kiek tikslesnis buvo A. Belmekki, urio daugiau smūgių buvo pataikyti tiksliau.
Teisėjai paskelbė, kad pirmąjį raundą 10-9 laimėjo A. Belmekki, antrąjį ir trečiąjį raundus 10-9 – R. Krilavičius.
„Labai kietas vaikinas, geras kikboksininkas“, – po kovos sakė R. Krilavičius.
Primename, kad „UTMA 20“ turnyre A. Belmekki vieningu teisėjų sprendimu nusileido R. Krilavičiaus bendraklubiui Raimondui Avlasevičiui.
Į ringą žengia Raimondas Krilavičius (5-1 UTMA, 75,15 kg) ir Akramas Belmekki (1-1 UTMA, Marokas, 74,95 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas
D. Rimkus nuo pat pirmų sekundžių pradėjo spausti varžovą ir labai daug atakavo rankomis, o A. Baranausko veide buvo matyti šypsena. Pirmajam raundui persiritus į antrą pusę, D. Rimkkaus energija kiek sumažėjo ir kova išsilygino. Antrajame raunde D. Rimkus toliau stengėsi spausti varžovą ir kur kas dažniau atakavo korpusą, nei varžovo galvą. Trečiajame raunde D. Rimkus be smūgių į korpusą stengėsi kuo dažniau naudoti kelį i kova dažnai vyko labai artimoje distancijoje. Paskutinę kovos minutę A. Baranauskas atliko kur kas daugiau smūgių, tuo tarpu D. Rimkus sunkiai „gaudė“ kvapą.
Visi trys teisėjai paskelbė A. Baranausko pergalę visuose raunduose.
„Pas Dovydą labai geras charakteris, per pilvą pridaužiau, aimanavo, bet labai gerai laiko. Galėjo būti ir geriau. Labai gerai spaudė, to nesitikėjau, galvojau iš toli pasidaužysiu. Kol kas nieko nekviesiu į kovą, įkelsiu į „story“, kad ranka tikrai lūžus, išgysiu, o tada sugrįšiu“, – kalbėjo A. Baranauskas.
Į ringą žengia Dovydas Rimkus (7-6 UTMA, 79,7 kg) ir Ainas Baranauskas (2-0 UTMA, 80,85 kg)
R. Gordonas atliko daug spyrių į priekinę varžovo koją bei korpusą ir V. Stungari sunkiai sekėsi prisitaikyti prie varžovo stiliaus. Antrajame raunde praėjus minutei R. Gordono dar vienas smūgis į koją lėmė pirmąjį nokdauną. Po šio epizodo V. Stungari atsistojo ir pakeitė stovėseną bei sugebėjo užbaigti kovą.
Po kovos teisėjai paskelbė, kad du raundus laimėjo R. Gordonas, o vieną – V. Stungari.
M. Pultaražinskas ilgai žvalgėsi ir raundo viduryje jau net kampas ragino pradėti dirbti. Nors per paskutinę minutę M. Pultaražinskas atakavo kiek aktyviau, bet I. Guyeris pataikė kelis stiprius ir akcentuotus smūgius į veidą.
„Tu tik spaudi ir nesmūgiuoji. Nebuvo pirmojo raundo, važiuojame nuo dabar“, – prieš antrąjį raundą kalbėjo M. Pultaražinsko treneris Marius Misiūnas.
Nepaisant raginimų, M. Pultaražinskas aktyviau atakuoti pradėjo tik antrojo raundo antroje pusėje bei sugebėjo prakirsti varžovo antakį.
Visgi M. Pultaražinskas taip ir neįsivažiavo ir neparodė savo geriausios versijos, tuo tarpu užtikrintai kovojęs I. Guyeris šventė pergalę skirtingu teisėjų sprendimu.
M. Guyeris pripažino, kad kikboksas nėra jo pagrindinė disciplina ir jis ateityje norėtų kovoti muaythai su MMA pirštinėmis.
UTMA pranešė, kad kitas organizacijos turnyras įvyks sausio mėnesį Vilniuje, o pagrindinėje kovoje susikaus Vitas Karosas ir Evaldas Balsys. Tai bus kova, kurioje paaiškės pretendentas į titulą.
Turnyre skelbiama pertrauka, o pagrindinės vakaro kovos prasidės nuo 21.00 val.
A. Misiūnas pirmą kartą į UTMA ringą lipo kaip „Titano“ klubo narys. Buvusių bendraklubių kova prasidėjo labai aktyviai, o R. Kulis aktyviai atakavo į koją. Praėjus vos 40 sekundžių A. Misiūnas aiškiai parodė, kad jaučia skausmą. Įpusėjus raundui R. Kiulis du kartus atliko stiprius smūgius į priekinę koją ir A. Misiūnas pirmą kartą krito į nokdauną. Likus vos 1 min. 15 sek. iki raundo pabaigos A. Misiūnas po dar vieno smūgio į koją parkrito ir parodė, kad nebegali tęsti kovos.
Kampe kameros užfiksavo A. Misiūną sakantį savo treneriui Mariui Misiūnui, jog koja vis dar nesugijusi.
„Visų pirma, norėčiau padėkoti savo varžovui ir visiems, kad čia esate. Be savo varžovo aš irgi negalėčiau švęsti pergalės. Čia yra žaidimas, kur esame žaidėjai, yra komentatoriai, teisėjai.. Yra normalu, kad tave teisia ir komentuoja. Čia yra žaidimas, reikia nepamiršti, kad čia nieko nėra asmeniško. Dėkoju Arnoldui. Tik noriu pasakyti, kad skirkite žaidimus nuo gyvenimo“, – sakė R. Kulis.
„Gaila, kad užbaigiu šiuos metus su pralaimėjimu, bet norėčiau paprašyti organizatorių, jog jeigu būtų įmanoma man kovoti, norėčiau revanšo pagal boksą. Kol kas kikboksą turiu patraukti, nesugijusios mano kojos, bet bokso taisyklėmis norėčiau susikauti su Kuliu, arba su Gedminu“, – kalbėjo A. Misiūnas.
Į ringą žengia Ričardas Kulis (1-1 UTMA, 81,1 kg) ir Arnoldas Misiūnas (4-5-2 UTMA, 81,2 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas
R. Ozolas kovą pradėjo labai atvirais, bet itin stipriais smūgiais, kuriuos R. Kiuliui pavyko blokuoti. R. Ozolas dažnai pasišokėjęs stengėsu atakuoti keliu, o likus minutei iki raundo pabaigos pataikė žemiau juostos ir R. Kiuliui prireikė akimirkos atsigauti.
Antrajame raunde R. Ozolas toliau atakavo stipriai ir daug, o po vieno iš smūgio į veidą, R. Kiulis priklaupė ant kelio. Latvis ir toliau tęsė aktyvias ir labai įvairias atakas, o R. Kiulis netrukus krito į antrą nokdauną. Galiausiai po dar keliasdešimt sekundžių R. Ozolas pataikė koja į korpusą ir R. Kiulis trečią kartą krito į nokdauną ir latvis šventė pergalę anksčiau laiko.
„Turiu dvi pavardes: Dirkstį, nebėk, kale, aš ateinu tavęs. Arba... Naglis...“, – galvoje turiu tik du vardus. Galime tai padaryti ir per vieną vakarą“, – kalbėjo R. Ozolas.
Nors N. Nedzveckas yra 15 metų jaunesnis už O. Buinicką ir jam tai buvo pirmoji kova pagrindiniame UTMA turnyre, tačiau neatrodė, jog kovotoją kaustytų jaudulys ir jis nuo pat pradžių pradėjo sėkmingai spausti O. Buinicką. Likus 1 min. iki raundo pabaigos N. Nedzveckas atliko fantastišką smūgį dešine ranka ir O. Buinickas krito ant žemės. Nors O. Buinickas pakilo, tačiau N. Nedzveckas toliau uraganiškai atakavo, pataikė ne tik rankomis, bet ir keliais ir O. Buinickas paskutinėmis sekundėmis krito ant žemės, bet atsistojo ir kova persikėlė į antrąjį raundą.
Antrajame raunde prireikė vos 30 sekundžių, kad O. Buinickas po N. Nedzvecko dešinės rankos smūgio kristų į dar vieną nokdauną. Nors N. Nedzveckas jau šoko ant ringo virvių ir riaumojo į tribūnas, tačiau O. Buinickas vis tiek atsistojo ir pratęsė kovą bei sulaukė antrosios pertraukėlės.
Nors N. Nedzveckas visiškai dominavo ir trečiajame raunde bei raundo pradžioje atliko fantastišką smūgį iš apačios, tačiau vos ant kojų pastovėjęs O. Buinickas rodė charakterį ir tęsė kovą. Antroje trečiojo raundo pusėje jau ir N. Nedzvecko jėgos seko, kovoje buvo daug klinčo, o O. Buinickas turėjo keletą geresnių momentų, bet N. Nedzveckas atsilaikė ir šventė pergalę.
„Sakė, kad mažos rankytės, nėra „bankės“, bet pasirodo, kad yra. Bet pagarba ir Oskarui, kaskart ateina laimėti ir rodo charakterį, tikras karys, paplokite jam“, – po kovos kalbėjo N. Nedzveckas.
„Nedas yra stiprus vyrukas. Šį kartą pralaimėjau, bet kažkada bus revanšas. Turėjau tik 2 savaites pasiruošimo, sekantį kartą bus daugiau. Manau, kad padarysime revanšą“, – pridėjo O. Buinickas.
„Būtinai“, – užbaigė N. Nedzveckas.
Į ringą žengia Oskaras Buinickas (0-3-2 UTMA, 81 kg) ir Nedas Nedzveckas (1-0 UTMA, 80,75 kg)
Nors kovos pradžioje viskas klostėsi apylygiai, tačiau vėliau G. Hagagas perėmė iniciatyvą ir ir kur aktyviau atakavo lietuvį, kuris susitelkė į gynybą. Antrajame raunde G. Hagago persvara buvo itin ryški – jis atakavo tiek į korpusą, tiek kojų spyriais į galvą, tiek ir keliais. Trečiajame raunde G. Hagagas toliau demonstravo fantastišką ištvermę, atliko daugybę smūgių į įvairias vietas, o Ž. Kiudelio koja stipriai paraudonavo. G. Hagagas šioje kovoje visiškai dominavo, mušė varžovą per įvairias vietas, tačiau nokdauno ar nokauto nepasiekė, bet šventė pergalę teisėjų sprendimu.
Po pergalės G. Hagagas parodė pagarbą Ž. Kiudeliui bei kreipėsi į UTMA kovotojus ir teigė, jog ateityje norėtų susikauti su Modestu Žmuidina, kuriam priklauso UTMA svorio kategorijos iki 63,5 kg čempiono diržas.
Ž. Kiudelio išėjimą aptemdė techninės kliūtys – nors kovotojas turėjo išeiti po gyvo atlikėjo pasirodymo, tačiau dingus garsui arenoje kelias minutes tvyrojo tyla, o Ž. Kiudelio jo varžovui ringe teko laukti itin ilgai.
Į ringą žengia Žygimantas Kiudelis (2-4 UTMA, 62,75 kg) ir Guy Hagagas (0-0 UTMA, Izraelis, 62,95 kg) | svorio kategorija iki 63,5 kg, kikboksas
Turnyre trumpa pertrauka, o netrukus prasidės preliminariosios kovos.
K. Šimkus itin aktyviai pradėjo kovą ir jau po 20 sekundžių įspraudė A. Dumbrauską į kampą bei pasiuntė jį į nokdauną. Nors A. Dumbrauskas dar pratęsė kovą, tačiau jo akys jau sunkiai fokusavo ir dar po keliasdešimt sekundžių kova buvo nutraukta – K. Šimkus pergalę šventė techniniu nokautu.
„Nesitikėjau taip greitai, tikėjausi trijų raundų, bet buvo, kaip buvo“, – kalbėjo K. Šimkus.
B. Šorochovas itin aktyviai pradėjo kovą, tačiau T. Kunickas atlaikė pirmąją puolimo bangą ir toliau pirmasis raundas klostėsi gana lygiai. Antrajame raunde T. Kunickas rodė daugiau nuovargio ženklų, o tuo pasinaudojęs B. Šorochovas aktyviau spaudė ir pataikė daugiau švarių smūgių. Prieš trečiąjį raundą T. Kunicko treneris Marius Misiūnas paprašė savo auklėtinio kiekvieną ataką užbaigti smūgiu keliu ir būtent šį planą T. Kunickas bandė įgyvendinti trečiajame raunde. B. Šorochovas daugiausiai akcentavo smūgius rankomis ir itin retai naudojo spyrius kojomis. Likus minutei iki kovos pabaigos, B. Šorochovas antrą kartą parvertė savo varžovą ir už tai iš jo buvo atimtas taškas. Po šio epizodo T. Kunickas pradėjo dar aktyviau atakuoti ir atliko tikslų smūgį keliu, tuo tarpu B. Šorochovas kovą užbaigė tiksliu smūgiu į korpusą.
Galiausiai teisėjai paskelbė, kad kovą 10-9, 10-9 ir 9-9 laimėjo B. Šorochovas.
„Pegralė reiškia labai daug, esu nelaimėjęs ilgą laiką. Pagaliau ta pergalė čia – aleliuja! Toliau – tik pirmyn, nesustosiu. Sekančio varžovo norėčiau nugalėtojo tarp Nedzvecko ir Buinicko“, – sakė B. Šorochovas.
M. Stankis dažnai atakavo keliu į korpusą, tačiau antrajame raunde P. Aukštakojis kur kas labiau spaudė ir dažnai smūgiavo į priekinę varžovo koją. Gana lygioje kovoje trečiajame raunde nei vienas iš kovotojų nesitraukė atgal, o praėjus minutei kovotojai susidūrė galvomis ir abiems atsivėrė kirstinės žaizdos. Likusio laiko metu abiejų kovotojų veidai buvo nudažyti krauju, tačiau tai nestabdė nei vieno – tiek P. Aukštakojis, tiek M. Stankis demonstravo itin aktyvią kovą, atliko daugybę smūgių ir pradėjo turnyrą itin smagia kova.
Teisėjų sprendimu pergalę visuose raunduose iškovojo P. Aukštakojis.
„Labai sunkiai dirbau ir per porą metų atėjau iki UTMA bei parodžiau aukštą lygį. Visam miestui ir savivaldybei tai tikrai reiškia labai daug, treneriai man kaip tėvai“, – kalbėjo 21-erių kovotojas iš Vievio P. Aukštakojis.
Turnyras prasideda! Pirmieji į ringą žengia Pijus Aukštakojis (0-0 UTMA, 80,45 kg) ir Mantas Stankis (0-1 UTMA, 80,5 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas
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Praėjus minutei nuo kovos pradžios M. Rimdeika atliko keletą smūgių į kojas, o tada dešiniu šoniniu smūgiu privetrė N. Hortą kristi ant žemės! Vos po 40 sekundžių M. Rimdeika atliko fantastišką smūgių seriją, po kurios N. Horta dar kartą krito ant žemės! Nors N. Horta vėl atsistojo, tačiau įspūdingi M. Rimdeikos smūgiai tęsėsi ir N. Horta krito į nokautą!
„Noriu visiems padėkoti, didžiulis palaikymas, jūs esate mano širdyje. Man jūsų palaikymas yra labai svarbus ir suteikia daug jėgų. Taip išeina, kad esu numeris penki – šeštas negaliu būti“, – po kovos kalbėjo M. Rimdeika bei ringe sulaukė svečio.
Į ringą netikėtai įbėgo Ignas Pauliukevičius, kuris draugiškai pasikalbėjo su M. Rimdeika ir sutarė susikauti artimiausioje ateityje.