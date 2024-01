Iš nuomonės formuotojos – melas dėl vaikų pagrobimo: sulaukė bausmės

Katie Sorensen buvo nuteista už melagingą pranešimą apie nusikaltimą po to, kai 2020 m. gruodį socialiniuose tinkluose paviešino įrašą, kuriame teigė, kad pora bandė pagrobti du jos vaikus „Michaels“ rankdarbių parduotuvės automobilių stovėjimo aikštelėje Petalumoje, maždaug 30 km į šiaurę nuo San Francisko.

Galiausiai valdžios institucijos išaiškino, kad kaltinama pora nebuvo padariusi jokių nusikaltimų. Apygardos prokuratūra balandį pareiškė, kad Sorensen pranešimas policijai buvo melagingas ir jį akivaizdžiai paneigė kaltinamoji pora bei gautas parduotuvės vaizdo įrašas, rašo nbcnews.com.

Ketvirtadienį teisėja Laura Passaglia nurodė, kad Sorensen kalėjime turės praleisti 90 dienų, iš kurių 60 gali būti atliekamos pagal darbo išlaisvinimo viešųjų darbų programą.

REKLAMA

REKLAMA

Sonomos apygardos apylinkės prokurorė Carla Rodriguez teigė, kad bausmė yra teisinga.

„Tikimės, kad ši atsakomybės priemonė padės šiek tiek užbaigti bylą porai, kuri buvo neteisingai apkaltinta bandymu pagrobti du mažamečius vaikus“, - sakoma C. Rodriguez pareiškime.

REKLAMA

Paviešino įrašą

Socialiniuose tinkuose moteris paviešino vaizdo įrašą, kuriame teigė, kad pora sekė paskui ją į parduotuvę, stebėjo, kai ji apsipirkinėjo su vaikais ir komentavo jos vaikų išvaizdą. „Mamų influencere“ save vadinanti moteris toliau teigė, kad pora jai kėlė „šleikštulį“ ir „buvo nešvarūs asmenys“.

Sorensen sakė, kad nieko porai nesakė, nes buvo „paralyžiuota baimės“. Ji taip pat teigė, kad jie sekė paskui ją iš parduotuvės iki jos automobilio ir pasiliko prie vežimėlio, kai ji sodino vaikus į automobilį.

REKLAMA

REKLAMA

Vaizdo įraše ji teigė, kad pora nuvažiavo po to, kai ji ėmė šauktis pagalbos.

Pora paneigė jos teiginius ir laikraščiui „Petaluma Argus-Courier“ sakė, kad jie buvo „Michaels“ parduotuvėje pirkti kalėdinių dekoracijų.

Jie teigė manantys, kad melagingi Sorensen kaltinimai buvo rasistiškai motyvuoti.

2021 m. Sorensen buvo suimta ir apkaltinta trimis nusižengimais dėl melagingo pranešimo apie nusikaltimą. Ji buvo pripažinta nekalta dėl dviejų iš šių kaltinimų.

Be to, kad atliks bausmę kalėjime, Sorensen bus paskirta neformali lygtinė bausmė vieneriems metams, kuria jai uždraus viešintis socialiniuose tinkluose. Moteris turės baigti keturių valandų trukmės netiesioginio šališkumo mokymus ir paklusti kratai bei areštui be įsakymo, nurodė apygardos prokuratūra.