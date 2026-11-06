Iš Jessicos Shy – nuostabi žinia: „Laukėme...“

Apie tai atlikėja pranešė socialiniuose tinkluose.
Džiugi žinia gerbėjams
Ji atskleidė, kad daina, kurią įamžino klipu – „Rudenį snaigės“. Jessica savo Facebook paskyroje rašė:
„Rudenį snaigės“ muzikinis klipas jau YOUTUBE.
Šio darbo laukėme dar nuo gegužės mėnesio. Didžiuojuos komanda!“
Įraše ji taip pat padėkojo prie jo dirbusiai komandai: prodiuseriams, dizaineriams, stilistams, režisieriams ir kitiems.
Naująjį Jessicos Shy vaizdo klipą galite žiūrėti čia:
Primename, kad šią vasarą Vingio parke dainininkė surengė du istorinius koncertus rugpjūčio 28–29 dienomis.
Organizatorių teigimu, per abu vakarus atlikėjos pasirodymus Vingio parke pamatė apie 100 tūkst. žmonių. Tai skelbiama kaip naujas Lietuvos muzikos pasaulio rekordas.
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