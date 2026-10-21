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TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

Iš Jessicos Shy – džiugi žinia

2026-10-21 11:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-21 11:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vasarą Vilniaus Vingio parke įvyko du Jessicos Shy koncertai, sutraukę apie 100 tūkstančių žiūrovų ir tapę istoriniu pasiekimu Lietuvos muzikos scenoje. O dabar dainininkė suteikė galimybę išvysti vieną ypatingą koncerto akimirką tiems, kuriems nepavyko to pamatyti gyvai. 

Vasarą Vilniaus Vingio parke įvyko du Jessicos Shy koncertai, sutraukę apie 100 tūkstančių žiūrovų ir tapę istoriniu pasiekimu Lietuvos muzikos scenoje. O dabar dainininkė suteikė galimybę išvysti vieną ypatingą koncerto akimirką tiems, kuriems nepavyko to pamatyti gyvai. 

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Praėjus keliems mėnesiams po istorinių koncertų Vingio parke, socialiniuose tinkluose Jessica paviešino naują įrašą. 

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(30 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jessicos Shy koncertai Vilniaus Vingio parke

Jessica Shy dalijasi žinia

Atlikėja pasidalijo džiugia žinia, kad „YouTube“ platformoje galima išvysti, kaip Vingio parke atrodė jos ir legendinės grupės „Lemon Joy“ pasirodymas. 

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Scenoje jie atliko bendrą kūrinį „Kas kaltas?“, kurį itin pamilo jų gerbėjai. 

„Kas Kaltas x Igoris Kofas – Jau YOUTUBE kanale. 

Live @ Vingio Parkas“, – pranešė Jessica Shy.

Primename, kad organizatorių teigimu, per abu vakarus atlikėjos pasirodymus Vingio parke pamatė apie 100 tūkst. žmonių.

Tai skelbiama kaip naujas Lietuvos muzikos pasaulio rekordas.

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