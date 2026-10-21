Iš Jessicos Shy – džiugi žinia

Praėjus keliems mėnesiams po istorinių koncertų Vingio parke, socialiniuose tinkluose Jessica paviešino naują įrašą.
Jessica Shy dalijasi žinia
Atlikėja pasidalijo džiugia žinia, kad „YouTube“ platformoje galima išvysti, kaip Vingio parke atrodė jos ir legendinės grupės „Lemon Joy“ pasirodymas.
Scenoje jie atliko bendrą kūrinį „Kas kaltas?“, kurį itin pamilo jų gerbėjai.
„Kas Kaltas x Igoris Kofas – Jau YOUTUBE kanale.
Live @ Vingio Parkas“, – pranešė Jessica Shy.
Primename, kad organizatorių teigimu, per abu vakarus atlikėjos pasirodymus Vingio parke pamatė apie 100 tūkst. žmonių.
Tai skelbiama kaip naujas Lietuvos muzikos pasaulio rekordas.