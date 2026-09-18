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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Jessicos Shy – naujausia žinia gerbėjams

2026-09-18 11:27 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 11:27
Pridėkite kaip šaltinį Google

Po grandiozinių Jessicos Shy koncertų Vilniaus Vingio parke populiari dainininkė paskelbė džiugią žinią savo gerbėjams – pasidalijo dainos „Sugedęs telefonas“ vaizdo įrašu.

Po grandiozinių Jessicos Shy koncertų Vilniaus Vingio parke populiari dainininkė paskelbė džiugią žinią savo gerbėjams – pasidalijo dainos „Sugedęs telefonas“ vaizdo įrašu.

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Šis dainos vaizdo įrašas buvo nufilmuotas koncerto metu.

(44 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gerbėjai renkasi į Jessica Shy koncertą

Džiugi žinia

Apie tai moteris pranešė socialiniame tinkle, kur taip pat pasidalijo dainos vaizdo įrašo nuoroda „YouTube“ platformoje.

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Primename, kad neseniai rašėme apie tai, jog LRT radijo laidoje „Tendencingai“ Jessica kartu su savo stiliste Vilte Kinderevičiūte atvėrė užkulisių užuolaidą bei papasakojo apie stiliaus strategiją, Ozo šalies burtininko motyvus, batelių inžineriją ir įtampą peržengiant dviejų minučių perrengimo ribą.

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Pasibaigus didiesiems koncertams, visi sceniniai kostiumai keliauja į specialią priežiūrą. Iš karto po renginio drabužiai vežami valyti, tvarkyti bei sistemingai archyvuoti. Archyve saugomi visos komandos – atlikėjos, šokėjų bei muzikantų – kostiumai nuo pat pirmųjų pasakos turo laikų, kai kuriems iš jų jau 7–8 metai..

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„Per pastaruosius metus tiek visko užgyvenome, kad kambarėlyje jau sunku praeiti – fiziškai nebespėjome viskuo pasirūpinti. Dabar, kai turėsime daugiau laisvo laiko, galėsime imtis šio sumanymo. Tikrai planuojame parodą, aukcioną ar kitą renginį, kurio metu galėtume drabužius perleisti kitiems, o surinktas lėšas paaukoti kilniam tikslui“, – sakė Jessica.

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Jessicos Shy koncertas Vilniaus Vingio parke (nuotr. Lino Žemgulio)

Užsiminė apie kitą koncertą

Perrengimai tarp skirtingų koncertų dalių trukdavo vos apie dvi minutes, o pats liftas leidžiasi 20–30 sekundžių. Užkulisiuose atlikėjos laukdavo 7–8 žmonių komanda.

Po istorinių pasirodymų Vingio parke atlikėja teigia norinti skirti laiko poilsiui, kelionėms ir kasdieniam gyvenimui, kad galėtų iš naujo įsikvėpti kūrybai. Visgi atlikėja neslepia, kad gerbėjų palaikymas atvėrė naują kvėpavimą.

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„Jau maniau, kad pasiekėme lubas, tačiau po šio koncerto gavau tiek gražių atsiliepimų ir žinučių! Viduje užgimė naujas stimulas – žmonės vis dar nori mus matyti, o gerbėjai labai palaiko ir siekia grįžti į koncertus. Dabar noriu pagyventi sau, pakeliauti ir įsikvėpti. Pagyvensime ir pamatysime, kas gims toliau – galbūt vėl kokia nors pasakos tematika, o gal visiškai kažkas kito. Net neįsivaizduoju, nes kitas koncertas bus tik beveik po metų. Įsivaizduokite, kiek per tą laiką visko gali įvykti!“ – kalbėjo Jessica.

Viso pokalbio klausykite ČIA.

 

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