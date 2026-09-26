Archyviniame kadre – viena populiariausių Lietuvos dainininkių: ar atpažįstate, kas ji?

Ar atpažįstate, kas ji?
Laida „Žvaigždžių žvaigždutės“ – antradieniais, 20 val. per TV3!
Vaikystės nuotraukoje – populiari atlikėja
Kaip vėliau paaiškėjo, nuotraukoje yra įamžinta bene garsiausia Lietuvos dainininkė Jessica Shy (tikrasis jos vardas – Džesika Šyvokaitė).
Jos muzikinis kelias prasidėjo dar vaikystėje – iš Birštono kilusi atlikėja gimtajame mieste lankė meno mokyklą, kur mokėsi dainavimo.
Moteris savo viešą muzikinį kelią pradėjo televizijos projektuose, keli jų – „Chorų karai“, „X Faktorius“.
Hitu Lietuvoje tapusi debiutinė daina, pavadinimu „Viskas, ką turiu“, atvėrė jai platųjį kelią į muzikos elitą.
Vėliau sekė virtinė sėkmingų singlų, albumų, išparduoti koncertai bei prestižiniai muzikos apdovanojimai, o šiandien Jessica Shy laikoma viena ryškiausių ir populiariausių Lietuvos popmuzikos atlikėjų.
Neseniai vykę grandioziniai koncertai Vilniaus Vingio parke tik įrodė jos populiarumą – per dvi dienas į juos suplūdo apie 100 tūkst. žmonių.
Tokio masto koncertų Lietuvoje dar nebuvo surengęs nė vianas atlikėjas.
Laida „Žvaigždžių žvaigždutės“ – antradieniais, 20 val. per TV3!
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