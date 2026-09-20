Archyviniame kadre – vienas garsiausių Lietuvos vyrų: ar atpažįstate?

Kaip vėliau paaiškėjo, archyviniame kadre įamžintas krepšininkas Jonas Valančiūnas.
Paviešintas kadras iš praeities
2026-ieji J. Valančiūnui tapo reikšmingų karjeros pokyčių metais – po 14 sezonų stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje NBA jis sugrįžo į Lietuvą ir pasirašė sutartį su Kauno „Žalgiriu“.
J. Valančiūnas „Žalgirio“ televizijai teigė, kad sprendimui įtakos turėjo Lietuva, pats klubas, jo sirgaliai ir komandos pastarųjų metų kryptis. Krepšininkas sakė norėjęs tapti šio projekto dalimi.
J. Valančiūnas 2011 m. NBA naujokų biržoje Toronto „Raptors“ buvo pasirinktas penktuoju šaukimu.
NBA jis debiutavo 2012-aisiais, o per 14 sezonų atstovavo šešioms komandoms:
- Toronto „Raptors“
- Memfio „Grizzlies“
- Naujojo Orleano „Pelicans“
- Vašingtono „Wizards“
- Sakramento „Kings“
- Denverio „Nuggets“
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