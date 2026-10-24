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Archyviniame kadre – viena populiariausių Lietuvos dainininkių: ar atpažįstate, kas ji?

2026-10-24 12:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-24 12:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 televizijos laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ buvo parodyta vaikystės nuotrauka, kurioje buvo įamžinta viena garsiausių Lietuvos dainininkių.

TV3 televizijos laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ buvo parodyta vaikystės nuotrauka, kurioje buvo įamžinta viena garsiausių Lietuvos dainininkių.

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0

Ar atpažįstate, kas ji?

Laida „Žvaigždžių žvaigždutės“ – antradieniais, 20 val. per TV3!

Vaikystės nuotraukoje – populiari atlikėja

Kaip vėliau paaiškėjo, nuotraukoje yra įamžinta bene garsiausia Lietuvos dainininkė Jessica Shy (tikrasis jos vardas – Džesika Šyvokaitė).

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FOTOGALERIJA. Jessicos Shy koncertai Vilniaus Vingio parke

Jos muzikinis kelias prasidėjo dar vaikystėje – iš Birštono kilusi atlikėja gimtajame mieste lankė meno mokyklą, kur mokėsi dainavimo.

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Moteris savo viešą muzikinį kelią pradėjo televizijos projektuose, keli jų – „Chorų karai“, „X Faktorius“.

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Hitu Lietuvoje tapusi debiutinė daina, pavadinimu „Viskas, ką turiu“, atvėrė jai platųjį kelią į muzikos elitą.

Vėliau sekė virtinė sėkmingų singlų, albumų, išparduoti koncertai bei prestižiniai muzikos apdovanojimai, o šiandien Jessica Shy laikoma viena ryškiausių ir populiariausių Lietuvos popmuzikos atlikėjų.

Neseniai vykę grandioziniai koncertai Vilniaus Vingio parke tik įrodė jos populiarumą – per dvi dienas į juos suplūdo apie 100 tūkst. žmonių.

Tokio masto koncertų Lietuvoje dar nebuvo surengęs nė vianas atlikėjas.

Laida „Žvaigždžių žvaigždutės“ – antradieniais, 20 val. per TV3!

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