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Iš Dominyko Dirksčio – viešas kreipimasis į Sergejaus Maslobojevo sužadėtinę Santą

2026-10-22 20:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-22 20:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dominyko Dirksčio aistros po kovos su Sergejumi Maslobojevu, panašu, ir toliau nerimsta. Šįkart buvęs UTMA kovotojas kreipėsi į Sergejaus sužadėtinę Santą Mišenytę

Dominyko Dirksčio aistros po kovos su Sergejumi Maslobojevu, panašu, ir toliau nerimsta. Šįkart buvęs UTMA kovotojas kreipėsi į Sergejaus sužadėtinę Santą Mišenytę

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Socialiniame tinkle „Instagram“ D. Dirkstys paviešino viešą žinutę, skirtą S. Maslobojevo mylimajai. 

(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys (09.26)

Kreipėsi į Santą Mišenytę

„Siero draugė tiek apie mane šneka, kad jau nebeaišku, kuris iš mūsų jai įdomesnis.

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Jei nori su manim diskusijos, gali parašyti tiesiai, nebūtina per storius užkalbinti“, – rašė D. Dirkstys. 

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Pati S. Mišenytė kol kas į tokius D. Dirksčio veiksmus nesureagavo. 

Tiesa, po „UTMA 19“ turnyro Santa nevengė pasisakyti apie tai, kas nutiko D. Dirksčio ir S. Maslobojevo kovos metu. Tąkart ji taip pat abejojo Dominyko traumos rimtumu. 

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„Norėčiau pamatyti nuotraukas ir išrašus po kovos, tarkime, 27 dienos naktį arba rytą, kad Dominykas lankėsi ligoninėje, kad jam yra atlikta nuotrauka, jog ranka yra iš tikrųjų lūžusi ir tai nėra eilinis feikas ar cirkas.

Bet norėtųsi pamatyti taip, kad tai nebūtų dirbtinis intelektas, ar photoshop'as. Kad būtų realūs štampai, parašai, nes kažkodėl tokių dalykų nėra“, – tąkart griežtai pareiškė Santa.

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