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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš 70-metį atšventusio Petro Kazlausko – žinia: „Negalėjau net patikėti...“

2026-09-22 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 12:25
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Rugsėjo 21-oji – ypatinga diena žinomam šalies muzikantui Petrui Kazlauskui. Vakar vyras minėjo gražų 70-mečio jubiliejų.

Rugsėjo 21-oji – ypatinga diena žinomam šalies muzikantui Petrui Kazlauskui. Vakar vyras minėjo gražų 70-mečio jubiliejų.

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Šventės proga Liveta ir Petras Kazlauskai socialiniame tinkle pasidalijo bendra nuotrauka ir kreipėsi į gerbėjus.

(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Liveta ir Petras Kazlauskai

Iš Petro – žinutė

„NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME už sveikinimus, skirtus Petrui Kazlauskui 70-ojo jubiliejinio gimtadienio proga.

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„Negalėjau net patikėti, kad sulauksiu tiek daug sveikinimų savo gimtadienio dieną, kupinų gražiausių žodžių, su meile ir pagarba nuoširdžių linkėjimų iš savo šeimos, mūsų brangių draugų, kolegų ir ištikimiausių gerbėjų. Ačiū Jums, brangieji, už palaikymą, esu laimingas, nes turiu Jus“, – dėkojo šventės kaltininkas.

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Džiugus įvykis

Kaip neseniai naujienų portalui tv3.lt pasakojo P. Kazlauskas, smagiausia gimtadienius jam švęsti scenoje.

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„Mėgstu gimtadienius švęsti scenoje. Šiemet jokio atskiro susibūrimo neplanuojame, nes tą dieną koncertuosime. Dažnai nutinka taip, kad gimtadienius pasitinku koncertuodamas. Kartą, kai koncertavome Vilniaus krašte, žmonės atsistojo ir mano gimtadienio proga uždainavo.

Tai buvo labai malonu. Didžiausias džiaugsmas man – kai scenoje esi pagerbiamas, tau uždedamas vainikas, įteikiama gėlių. Man tai patinka labiau nei sėdėti prie stalo, nes nesu didelis maisto mėgėjas“, – atviravo Petras.

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Liveta Kazlauskienė ir Petras Kazlauskas (tv3.lt fotomontažas)

Tiesa, nors savo gimtadienių pora neplanuoja švęsti, spalį turės progą trumpam atitrūkti nuo darbų ir atsipalaiduoti saulėtame krašte: 

„Spalį, surengę koncertus, galėsime šiek tiek atitrūkti nuo darbų ir išvykti pailsėti į Egiptą. Tuo metu ten vyrauja šilti orai, o jūra išlieka taip pat maloniai šilta. Kelionė į Egiptą jau tapo mūsų tradicija... Mums labiausiai čia patinka.“

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