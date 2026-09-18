Po skaudžios netekties Liveta ir Petras Kazlauskai žengė svarbų žingsnį: „Buvo griežtas sprendimas“

Naujienų portalui tv3.lt Liveta ir Petras Kazlauskai atvirai prakalbo apie artėjančius gimtadienius, šeimą ir tai, kas šiandien juos labiausiai džiugina.
Rugsėjis – ypatingas metas
Rugsėjo pabaigoje Kazlauskų namuose netrūksta progų švęsti – rugsėjo 20-ąją gimtadienį minės Liveta, o 21-ąją – Petras.
Kalbėdama apie gimtadienio planus, Liveta neslėpė, kad didelių švenčių neplanuoja:
„Gimtadienius pasitinkame darbingu ritmu – koncertuojame. Ir per savo gimtadienį koncertuosiu, ir dar prieš jį turėsime pasirodymų. Tačiau savo gimtadieniui didelės reikšmės neteikiu. Kur kas reikšmingesnė bus rugsėjo 21-oji – Petro jubiliejinis gimtadienis. Jam sukaks 70 metų.
Džiaugiuosi savo vyru – jis sveikas, puikiai atrodo, yra energingas, padeda prižiūrėti mano mamą. Esu laiminga moteris, nes turiu nuostabią šeimą: dukrą, vyrą. Esame sveiki, galime vieni kitais pasirūpinti, palaikyti ir pradžiuginti.“
Savo žmonai pritarė ir Petras, kuris taip pat prisipažino labiausiai mėgstantis gimtadienius sutikti scenoje.
„Mėgstu gimtadienius švęsti scenoje. Šiemet jokio atskiro susibūrimo neplanuojame, nes tą dieną koncertuosime. Dažnai nutinka taip, kad gimtadienius pasitinku koncertuodamas. Kartą, kai koncertavome Vilniaus krašte, žmonės atsistojo ir mano gimtadienio proga uždainavo. Tai buvo labai malonu. Didžiausias džiaugsmas man – kai scenoje esi pagerbiamas, tau uždedamas vainikas, įteikiama gėlių. Man tai patinka labiau nei sėdėti prie stalo, nes nesu didelis maisto mėgėjas“, – atviravo Petras.
Tiesa, nors savo gimtadienių pora neplanuoja švęsti, spalį turės progą trumpam atitrūkti nuo darbų ir atsipalaiduoti saulėtame krašte.
„Spalį, surengę koncertus, galėsime šiek tiek atitrūkti nuo darbų ir išvykti pailsėti į Egiptą. Tuo metu ten vyrauja šilti orai, o jūra išlieka taip pat maloniai šilta. Kelionė į Egiptą jau tapo mūsų tradicija... Mums labiausiai čia patinka“, – šyptelėjo Liveta.
Paklausti, kas jiems padeda išlaikyti energiją ir norą toliau koncertuoti, Liveta ir Petras Kazlauskai neslėpė – didžiausia paskata jiems išlieka jų gerbėjai: „Mums daug energijos suteikia gerbėjai – jų šiluma, gerumas ir noras mus dar išvysti. Džiugina jų kvietimai ir geri žodžiai, kurių sulaukiame tiek socialiniuose tinkluose, tiek sutikę žmones gatvėje ar parduotuvėje. Jie prieina, apkabina, pasako gražių žodžių. Kartais prieina jaunos poros ir pasidžiaugia, kad užaugo su mūsų dainomis, o dabar jų klausosi ir kartu su savo vaikais. Jie pasakoja, kad mūsų dainų klausydavosi dar jaunystėje. Visa tai mus labai džiugina ir suteikia dar daugiau motyvacijos.“
Kalbėdami apie tai, kas jiems svarbiausia gyvenime, Liveta ir Petras pabrėžė šeimos svarbą bei tarpusavio palaikymą.
„Einame gražiu gyvenimo keliu, nepraeiname pro vargstantį, galime prižiūrėti mamytę... Ingrida mums labai padeda, kai turime išvykti į koncertus. Tikrai vieni kitiems padedame įveikti sunkumus, džiaugiamės šeima ir gerais žmonėmis aplink“, – kalbėjo L. Kazlauskienė.
Tęsdama pokalbį apie gimtadienį, Liveta nusijuokė, kad dėl pase įrašytos netikslios datos sveikinimų kasmet sulaukia visą savaitę: „Mano pase yra tėvelio padaryta klaida – parašyta, kad gimtadienis rugsėjo 27 d., o iš tiesų esu gimusi rugsėjo 20 d. Tad sveikinimai plūsta visą savaitę. Visą savaitę priimame sveikinimus, draugų linkėjimus.“
Prabėgę metai ir naujas šeimos narys
Paklausta, kokie buvo praėję metai, Liveta juos apibūdino kaip kupinus darbų, iššūkių ir netikėtumų. Ji taip pat pasidžiaugė naujomis galimybėmis ir padėkojo Vidui Bareikiui: „Šie metai mums buvo labai darbingi, kupini iššūkių, ypač dėl mamos, taip pat įvairių – tiek malonių, tiek nemalonių – staigmenų. Tačiau iš viso to ir susideda gyvenimas. Jame reikia patirti visko – ir druskos, ir cukraus. Esame dėkingi už viską, ką mums siunčia Dievas.
Džiaugiamės, kad šie metai buvo kupini darbo, nuostabių žmonių, susitikimų ir gražių žodžių koncertuose. Taip pat esame dėkingi Vidui Bareikiui, kuris pakvietė mus pasveikinti jo žmoną jubiliejaus proga ir taip atvėrė duris į naują užsakovų auditoriją – 40-mečių kartą. Anksčiau dažniausiai vykdavome sveikinti savo bendraamžių ir vyresnių žmonių, o dabar atsirado galimybė koncertuoti ir jaunesnei auditorijai.“
Nors Livetos ir Petro gyvenime buvo įvairių išbandymų, tačiau šiandien poros namuose vėl netrūksta džiaugsmo – juos džiugina nauja augintinė Milana.
„Turime naują augintinę Milaną, kuri taip pat praskaidrina gyvenimą. Kai netekome mūsų augintinės Bellutės, mes su vyru buvome nusprendę, kad augintinių daugiau neturėsime... Tai buvo griežtas sprendimas. Bet kai keturis mėnesius niekaip negalėjau išeiti iš to liūdesio, nusprendėme visi kartu, kad reikia nusipirkti kitą augintinį.
Ieškojome būtent baltos pudelytės ir tuo metu buvo vienintelė gimusi vasario 13 d. Utenoje. Norėtume ją pavadinti Milana Vėtra, nes ji labai greitas šunelis, labai judri... Įnešė į mūsų šeimą dar tokio gyvumo, meilės, šilumos, bet, žinoma, Bellutės neužmirštame, jos vietos širdelėje niekas neužims“, – atviravo dainininkė.
Naujienų portalui tv3.lt Liveta ir Petras Kazlauskai pabrėžė, kad griežtai draudžia kitiems portalams be jų asmeninio sutikimo cituoti jų žodžius. Jei jų komentarai publikuojami, pora prašo išjungti galimybę skaitytojams komentuoti.
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