Šiandien Petrui Kazlauskui sukanka 70 metų: atskleidė, kur švenčia gimtadienius ir kokią turi tradiciją

Kaip neseniai naujienų portalui tv3.lt pasakojo P. Kazlauskas, smagiausia gimtadienius jam švęsti scenoje.
Džiugus įvykis
Kaip ir Liveta, taip ir Petras gimtadienius labiausiai mėgsta švęsti kartu su savo gerbėjais.
„Mėgstu gimtadienius švęsti scenoje. Šiemet jokio atskiro susibūrimo neplanuojame, nes tą dieną koncertuosime. Dažnai nutinka taip, kad gimtadienius pasitinku koncertuodamas. Kartą, kai koncertavome Vilniaus krašte, žmonės atsistojo ir mano gimtadienio proga uždainavo.
Tai buvo labai malonu. Didžiausias džiaugsmas man – kai scenoje esi pagerbiamas, tau uždedamas vainikas, įteikiama gėlių. Man tai patinka labiau nei sėdėti prie stalo, nes nesu didelis maisto mėgėjas“, – atviravo Petras.
Tiesa, nors savo gimtadienių pora neplanuoja švęsti, spalį turės progą trumpam atitrūkti nuo darbų ir atsipalaiduoti saulėtame krašte:
„Spalį, surengę koncertus, galėsime šiek tiek atitrūkti nuo darbų ir išvykti pailsėti į Egiptą. Tuo metu ten vyrauja šilti orai, o jūra išlieka taip pat maloniai šilta. Kelionė į Egiptą jau tapo mūsų tradicija... Mums labiausiai čia patinka.“
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