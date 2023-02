Irūna Puzaraitė – apie gimtadienį svetur, keliones su vaikais ir prabėgusius metus: „Ant jų uždėta tarsi juoda dėmė“

Gimtadienį su trenksmu ir artimiausiais Irūna pasitiko Kanadoje – čia ji tikina apsilankiusi pirmą kartą.

„Esu linkusi savo gimtadienius pasitikti su šeima ir bičiuliais. Šiemet taip gavosi, kad per beveik 7 metus išvažiavau į kelionę viena, be šeimos savaitei laiko. Taip išėjo, kad svetur atšvenčiau ir gimtadienį. Man toks gimtadienis – pirmas, jo dar taip nešvenčiau niekad, kadangi jis truko beveik dvi paras. Pirmiausia jį atšvenčiau lietuvišku laiku, o tik paskui vis pažiūrėdavau į laikrodį ir suprasdavau, kad vis dar mano gimtadienis. Tikrai išskirtinė šventė“, – šypsosi moteris.

Atlikėja taip pat užsiminė ir apie ypatingą dovaną, kuri laukė jos vos tik sugrįžusios iš užsienio.

„Kiekvienais metais noriu paminėti savo gimtadienį ir man tai yra puiki proga surinkti artimiausius draugus, pabūti su jais draugiškame rate. Nors patys tikriausi draugai mane ir taip sveikina, myli, jiems net nereikia pakvietimo, jie ateina ir patys mane susiranda, pasveikina. Net grįžusi iš Kanados namuose radau staigmeną – vyras buvo suorganizavęs mano gimtadienį, pakvietęs tėvus, draugus, vaikus, – teigia ji. – Man tai buvo labai graži staigmena.“

REKLAMA

„Pati esu keletą kartų buvusi Amerikoje ir galiu pasakyti, kad Kanados sostinės centras irgi yra panašus, bet, aišku, gamta yra labai graži. Kiek spėjome pamatyti per savaitę, įspūdžių mums paliko daug, – dalijasi ji. – Keliavome po dieninį, po naktinį miestą, keliavome į Niagaros krioklius, tiesiog pabūti tarp tikrų kanadiečių vakarėliuose. Laiko buvo maža, bet išvažiavus toliau už miesto labai sužavėjo gamta.“

REKLAMA

Tamsūs metai

Paklausta apie prabėgusius metus, ji tik atsiduso, kad šie metai jos gyvenime nebuvo tokie geri. Artimųjų, draugų netektys, slogi nuotaika tikrai paveikė emociškai ir dvasiškai.

„Tai vieni sudėtingiausių ir liūdniausių metų mano gyvenime. Ant jų uždėta tarsi juoda dėmė... Netektys artimoje aplinkoje, karas, ligos, vienoks ar kitoks stresas. Turėjome šeimoje numatę ir šokių tokių permainų – norėjome persikelti į naują būstą, bet viskas sustojo, aplankė tarsi toks sąstingis“, – teigia pašnekovė.

REKLAMA

Irūna Puzaraitė-Čepononienė (23 nuotr.) Irūna Puzaraitė-Čepononienė su vyru Roku Čepononiu (R. Kaminsko nuotr.) Ineta Puzaraitė-Žvagulienė ir Irūna Puzaraitė-Čepononienė (R. Kaminsko nuotr.) Irūna Puzaraitė-Čepononienė ir Rokas Čepononis (K. Aleksynaitė nuotr.) +19 Ineta Puzaraitė-Žvagulienė ir Irūna Puzaraitė-Čepononienė (R. Kaminsko nuotr.) Rokas Čepononis ir Irūna Puzaraitė-Čepononienė (tv3.lt fotomontažas) Irūna Puzaraitė-Čepononienė pakrikštijo dukrą(Rimo Kaminsko nuotr.) (nuotr. Instagram) Labdaros renginys (Fotobankas) Labdaros renginys (Fotobankas) Irūnos mažylė ir prosenelė (nuotr. Instagram) Irūna Puzaraitė-Čepononienė (A. Aleksejėvič nuotr.) Irūna Puzaraitė (Paulius Peleckis/Fotobankas) Irūna Puzaraitė (Paulius Peleckis/Fotobankas) Irūna Puzaraitė-Čepononienė (nuotr. Instagram) Irūna Puzaraitė-Čepononienė (nuotr. Instagram) Ineta ir Irūna Puzaraitės (tv3.lt fotomontažas) Irūna Puzaraitė-Čeponinienė vaikystėje (nuotr. Instagram) Irūna Puzaraitė - Čepononienė (nuotr. Eimanto Genio) Irūna Puzaraitė - Čepononienė (nuotr. Eimanto Genio) Irūna Puzaraitė-Čepononienė su sūnumi Toru (nuotr. Barboros fotostudija) Irūna Puzaraitė-Čepononienė su sūnumi Toru (nuotr. Barboros fotostudija) Irūna Puzaraitė-Čepononienė (nuotr. Fotodiena.lt) Irūna Puzaraitė-Čepononienė (nuotr. Viktorija Kuhlins) Irūna Puzaraitė-Čeponienė (nuotr. Fotodiena.lt)

(23 nuotr.) FOTOGALERIJA. Irūna Puzaraitė-Čepononienė

Moteris taip pat užsiminė, kad gimtadienio kelionė jai buvo tarsi metas susivokti, kad reikia daugiau laiko skirti sau.

„Manau, kad vieną dieną turėjo įvykti šis lūžis manyje, kad aš kaip mama, kaip žmona, galėčiau laiko skirti sau. Nes anksčiau sau laiko labai stokodavau, o ši kelionė man tai davė. Iš tiesų kiekviena moteris, besisukdama kasdieniniame rate, privalo nepamiršti savęs ir sau skirti laiko. Tai ir supratau per šią kelionę. Aišku, to reikia ne per dažnai. Tačiau kartais reikia išvažiuoti vienai ir pabūti toliau nuo visko, nes galva tikrai pailsėjo, mintys išsivalė ir tik paskui grįžau į tikrąjį gyvenimą pilna energijos, meilės ir gerų emocijų“, – šypsosi Irūna.

REKLAMA

REKLAMA

„Mes visos gamine sakyti, kaip svarbu šeima, kad gyvenimas nestovi vietoje ir tai savaime suprantama. Bet mes turime pagalvoti ir pačios apie save, nes paskui organizmas pradeda rodyti signalus, kad riekia sustoti arba keisti kažką, – neslepia ji. – Rūpintis kitais labai malonu, tačiau savęs pamiršti nevalia.“

Prabilo apie keliones su vaikais

Ne paslaptis, kad Irūna su vyru Roku Čepoponiu augina du vaikus – 6-erių sūnų Torą ir 3-ejų dukros Glorijos. Jai ne kartą teko kartu į keliones imti ir savo mažuosius, kas, anot Irūnos, yra gan didelis iššūkis.

REKLAMA

„Manau, kad didžiausias klausimas keliaujant su vaikais yra jų amžius. Nes mes tikrai turėjome sunkių kelionių, kada kūdikis ant rankų, turi skaičiuoti, kiek čia to maisto mišinukų vežtis reikės, kiek pampersų ir panašiai. Paskutinės dvi kelionės jau buvo malonios – kaip tikros šeimos atostogos. Nes anksčiau apie save irgi nebūdavo laiko galvoti – visos mintys buvo skirtos tik vaikams. Tada nematai nei skanaus maisto, nei gero oro.

Sakyčiau, kad tada labiau pavargsti, nei pailsi. Balandį su šeima vėl planuojame kelionę. Aišku, tos kelionės, kuo artimesnės, tuo paprastesnės. Dėl to dažniausiai renkamės jau numylėtus lietuvių kraštus – Egiptą, Turkiją. Tačiau kol vaikai būdavo maži, mums kelionės kryptis net nebūdavo svarbi. Tiesiog norėdavome pakeisti aplinką“, – sako ji.

REKLAMA

Vis dėlto kelionės su vaikais, kaip tikina atlikėja, yra tikras iššūkis. Vis dėlto jiems kiek paaugus, šeima gali ramiai paatostogauti savo mėgstamiausiose vietose be didelių rūpesčių.

„Mes labai mėgstame Lietuvos ežerus ir miškus Dzūkijos kraštuose. Kiekvieną vasarą ten keliaujame, kartais ir su palapinėmis tenka apsistoti. Lietuva – tai kraštas, kurį labiausiai mylime, bet renkamės užsienį vien dėl to, kad pabėgtume nuo buities, iš virtuvės, iš kasdienio savo gyvenimo.

Bet manau, kad pirma reikia apkeliauti savo šalį ir tik paskui dairytis kitur. Ir čia turime itin gražių ir žavių vietų“, – neslepia pašnekovė.