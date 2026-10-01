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TV3 naujienos > Žmonės

Irenos Starošaitės gyvenime – džiugus įvykis

2026-10-01 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-01 07:30
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Spalio 1-ąją dieną viena žinomiausių ir žaviausių Lietuvos estrados atlikėjų Irena Starošaitė mini savo 57-ąjį gimtadienį. 

Spalio 1-ąją dieną viena žinomiausių ir žaviausių Lietuvos estrados atlikėjų Irena Starošaitė mini savo 57-ąjį gimtadienį. 

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Daugeliui klausytojų I. Starošaitė yra tapusi tikra scenos elegancijos, energijos ir profesionalumo ikona. Per dešimtmečius trunkančią muzikinę karjerą ji gerbėjams padovanojo gausybę įsimintinų dainų, rengė įspūdingus pasirodymus ir ne kartą įrodė savo atsidavimą muzikai.

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FOTOGALERIJA. Irena Starošaitė

Sėkmingos santuokos paslaptis

Kartu su sutuoktiniu Žilvinu Žvaguliu jie yra tapę viena ryškiausių bei ilgiausiai gyvuojančių Lietuvos pramogų pasaulio porų, kurios koncertai visada sutraukia pilnas sales klausytojų, o atlikėja iki šiol stebina savo puikia išvaizda, neišsenkančia energija bei profesionalumu tiek scenoje, tiek už jos ribų.

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Kiek anksčiau laidoje „Trūksta ryšio“ astronumerologė Jolanta Jurkynienė pasakojo apie bene žinomiausią Lietuvos scenos porą – Ireną Starošaitę ir Žilviną Žvagulį. Laidos viešnia siekė išsiaiškinti jų sėkmingos ir ilgametės santuokos paslaptį.

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Ž. Žvagulio Zodiako ženklas yra Liūtas, o I. Starošaitės – Svarstyklės. Šis Zodiako ženklų derinys, anot astronumerologės, yra puikus.

„Ugnis ir oras papildo vienas kitą pagal stichijas. Žilvino Mėnulis yra Jautyje, todėl jo moteris turi būti artima, lengvai bendraujanti, jaunatviška ir protinga. Irena visiškai atitinka šį idealą. Puiku tai, kad Mėnulis yra gerame aspekte su Saule – tai lemia sėkmę šeimoje“, – pasakojo J. Jurkynienė.

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Anot viešnios, 10-ąją mėnesio dieną gimusią I. Starošaitę lydi lyderės vaidmuo. Nors santykiuose šis savybių rinkinys, anot J. Jurkynienės, gali trukdyti, dainininkės atveju tai – ne kliūtis.

„Pas ją Venera su Marsu yra gerame aspekte – tai suteikia laimę, sėkmę partnerystėje, santuokoje ir meilėje, taip pat suteikia gyvybingumo bei linksmo charakterio“, – sakė J. Jurkynienė.

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Astronumerologė tikino, kad abu atlikėjai geba aukotis ir santykius laiko prioritete. Tačiau ji prasitarė apie tai, ką žino galbūt ne kiekvienas – šios poros gyvenimas už uždarų durų gali skirtis nuo to, ką matome scenoje.

„Įtariu, kad viešumoje jie gali atrodyti vienaip, o namuose būti visai kitaip. (...) Instagrame iš pradžių matome labai daug tobulų porų, tačiau nežinome, kas slypi giliau“, – kalbėjo astronumerologė.

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