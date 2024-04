Inga Stumbrienė sveikina vyrą Aivarą: „Įdomu, ką tu man padovanosi?“

Savo sveikinimu Inga Stumbrienė pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“. Įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.

„Mūsų dovanėlė atvyko pačiu laiku

Įdomu, ką tu man padovanosi mano gimtadieniui?!

Su gimimo diena, mano meile!“ – rašė ji.

Socialiniame tinkle „Instagram“ ji pridūrė, kad tai yra jų pirmoji nuotrauka su naujagimiu sūnumi.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Inga ir Aivaras Stumbrai kovo 30 dieną susilaukė trečiosios atžalos, jiems gimė sūnus.

Džiugią žinią I. Stumbrienė pranešė socialiniuose tinkluose.

„Baby, welcome to the world! (liet. Vaikeli, sveikas atvykęs į pasaulį). Esame palaiminti dangaus. Mūsų su didžiausia meile ilgai lauktas Šv. Velykų stebuklas! Nuo šiol, kovo 30-oji mums ypatinga data“, – parašė I. Stumbrienė prie naujagimio nuotraukos.

Žinia apie trečiąjį nėštumą I. Stumbrienė pasidalijo tarpušventyje, paviešindama nuotrauką, kurioje vyras Aivaras jai laiko už nėščiosios pilvuko.

Paslaptingai pranešė apie nėštumą

„Spėkite, kokią ypatingą dovanėlę mes išpakuosime kitais metais?“, – šventiniu laikotarpiu pasidalijusi kalėdinė nuotrauka rašė moteris.

Komentaruose prasidėjo žmonių spėlionės, o kai kurie atspėjo, kad moteris padovanos dar vieną vaikelį.

Vėliau verslininkė paviešino dar vieną nuotrauką, kurioje matomas ir suapvalėjęs jos pilvas.

„TAIP! Mes laukiame mūsų trečiojo stebuklo!“ – žinią apie nėštumą patvirtino ji.

Verslininkai Inga ir Aivaras Stumbrai augina dar dvi atžalas – paauglius dukrą Estelą ir sūnų Gabrielių.