Į papiktinusį lietuvės apdarą sureagavo Pogrebnojus: „Kirkorovas iš pavydo netektų žado“

Vyras sako nuomonę išdėstė socialiniame tinkle Facebook.
Rėžė iš peties
Ten jis negailėjo kritikos ir rėžė, kad toks kostiumo pasirinkimas – „rusiškas popsas“. A. Pogrebnojus rašė:
„Teigiama, kad ši mergina „Miss Global 2026“ konkurse atstovauja Lietuvai. Žiūrint į kostiumą, man kyla rimtų abejonių, kokią Lietuvą čia bandoma pristatyti. Jeigu Burokevičius būtų buvęs mados dizaineris, matyt, būtent tokį kostiumą ir būtų sukūręs. Man tai Kremliaus propagandos transformeris – pilnas rusiškas popsas. Cerkvės, auksai, gal dar ir pats Kremlius kažkur paslėptas. Pompastikos tiek, kad net Filipas Kirkorovas iš pavydo netektų žado. Trūksta tik Stalino ūsų, matrioškos, balalaikos ir vodkos butelio rankoje – ir komplektas baigtas. O kas per knyga rankose ir ant nugaros – Stalino raštai ar SSRS istorijos vadovėlis?
Reziumuojant, visa ši propagandinę estetiką primenanti kompozicija – be talento, kičinė ir beviltiška. Toks įspūdis, kad kažkur Kremliaus propagandos skyriuje visai išseko idėjos.“
Diskusijas sukėlė kostiumas
Primename, kad diskusijas sukėlęs lietuvaitės vaizdo įrašas pasirodė Facebook. Jame galima matyti, kaip konkurse dalyvaujanti lietuvė demonstruoja vieną iš ekstravagantiškų kostiumų, puoštą įvairiais raštais. Iš nugaros pusės buvo galima pastebėti ir Lietuvos trispalvę.
Tiesa, kai kuriuos lietuvius papiktino šis merginos rūbas. Žmonės komentaruose rašė:
- „Ji ne iš Lietuvos.“
- „Tiesa, ši lietuvė, bet kodėl apranga slaviška?“
- „Vaikeli, kas Tave slaviškai aprengė ir dar Lietuvos vėliavos spalvas ant subinės prisegė?“
- „Aprangoj iš viso nėra nieko lietuviško, tik vargšė Lietuvos vėliava velkasi iš paskos.“
Primename, kad kiek anksčiau socialiniuose tinkluose buvo paskelbtas ir lietuvės prisistatymo vaizdo įrašas. Jį galite pamatyti čia:
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi komentaro į L. Kapačinskaitę. Kol kas su ja susisiekti nepavyko. Gavę komentarą, straipsnį papildysime.
Spalio 11-ąją Tailande įvyko tarptautinio grožio konkurso „Miss Global 2026“ finalas, kuriame dėl prestižinio titulo varžėsi gražuolės iš įvairių pasaulio šalių. Šių metų nugalėtoja tapo 23-ejų Tailando atstovė Saffron Maya Snook, pirmą kartą šalies istorijoje iškovojusi šį titulą.
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