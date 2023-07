Į lenktynes atvykę Antanas ir Daina Bosai prabilo apie greitį: atskleidė, kuris gauna daugiausia baudų

Žiūrovai kviečiami tradiciškai lenktynes stebėti ne tik internete, naujienų portale tv3.lt, bet ir TV6 kanalu. Transliacija startavo 11 valandą ryto. Tai – ilgiausia nepertraukiama sporto transliacija.

Lenktynes iš VIP ložės stebi ir verslininkai Antanas ir Daina Bosai. Šiemet jiedu serga už daugiausiai ažiotažo šį savaitgalį sukėlusią „Stateta Bro by HMobile“ komandą.

Jos lenktynininkas Andersas Fjordbachas penktadienį net keturis kartus pagerino trasos rekordą ir „Super Pole“ kvalifikacinėse lenktynėse ratą apskriejo per 1 min. 05,462 sek.

Antanas Bosas naujienų portalui tv3.lt pasakojo, kad šiemet jaučia didesnį azartą – prie to prisideda aršesnė komandų kova bei netikėti automobilių gedimai.

„Jaučiu daugiau azarto – tikrai gaila, kad 3 ar 4 rate užsidega variklis. Antras dalykas, buvo šiokios tokios sumaišties komandose – nežinojo, kokias padangas dėti, nes neseniai buvo užklupusi liūtis. Teko vietoje spręsti. Jeigu antros liūties nebus, turėtų automobiliai stabiliau važiuoti“, – teigė A. Bosas.

Stebėdamas greitai pro šoną lekiančius automobilius, verslininkas teigė, kad jiedu su žmona mėgsta saugiai važiuoti.

„Patys greitai mes nevažiuojame, laikomės kelių eismo taisyklių, bet šių lenktynių nesame nei vienu metus praleidę, juk visai čia pat gyvename“, – neslėpė jis.

Paklaustas, kuris dažniausiai iš jų vairuoja, vyras tikino, kad tai – jo žmona:

„Geriausiai mūsų šeimoje vairuoja Daina, ji šiuo metu serga už Mersedesą, pati vairuoja Porsche.“

Pora taip pat juokėsi, kad vienas žmogus šeimoje bevairuodamas sulaukia daugiausia nemalonumų.

„Gerai, kad nepaklausėte, kas šeimoje prisirenka daugiausia baudų“, – juokdamasi prisipažino Daina.

Visą pokalbį su verslininkais žiūrėkite vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.

Tiesioginę lenktynių transliaciją galite žiūrėti vaizdo įraše:

Antroje ir trečioje pozicijose startuos dvi „Circle K Miles Plus Racing Team“ komandos. Antrą geriausią laiką „Super pole“ kvalifikacijos lenktynėse užfiksavo pagrindinės komandos lenktynininkas Julius Adomavičius (1 min. 05,854 sek.), o trečią – „Circle K Miles Plus Racing Team 2“ lenktynininkas Simas Juodviršis (1 min. 06,549 sek.).

Iš viso 2023 metų „Aurum 1006 km lenktynėse“ varžysis 79 vairuotojai iš 23 komandų, atstovaujantys šešioms šalims – Lietuvai, Latvijai, Ukrainai, Nyderlandams, Anglijai ir Danijai.

Lenktynių eiga:

12.02 val. Lenktynės prasidėjo!

12.06 val. Jau po dviejų ratų 78 numeriu pažymėtas „KAN - therm / Ringaudų servisas“ komandos automobilis tapo nevaldomas ir sustojo trasoje. Komandos atstovas teigė, kad automobilis galimai užsidegė, todėl lenktynininkas Nerijus Malaševičius skubiai turėjo išlipti į trasą.

Neiašku, ar iš pitų komandos automobilis dar grįš į trasą.

12.24 val. Po pirmųjų 15 ratų pirmosios vietos neapleidžia „Stateta BRO by HMobile“ komanda, kuri kol kas nuo artimiausių priešininkų yra atsiplėšusi per daugiau nei 5 sek. Antroje vietoje kol kas yra „Nebankrutuok.lt-Club Exit by RD Signs“ komanda su „Lamborghini“, o už jos rikiuojasi pernai metų nugalėtojai „Circle K Miles Plus“ komanda.

12.56 val. Į atitvarą trenkėsi „LGOLED & LKU by Porsche Club“ automobilis. Komanda turėjo skubiai keisti įskilusį ratą, o lenktynėse paskelbtas kodas 60, nes yra tvarkomi trasoje esantys atitvarai. Atitvarus prilietė ir „ALBE-ALLIANCE“ automobilis.