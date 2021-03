Grupės Rebel Heart svarbiausi įvykiai: kartą jie vyko autobusu po Europą su 8 doleriais

Pradinė ir iki šiol nepatikitusi grupės sudėtis: Darius Mickus – vokalas (g. 1969, Ukmergė); Dainius Urbanavičius – gitaros (g. 1966, Marijampolė); Regimantas Turūta – bosinė gitara (g. 1966, Marijampolė); Kęstutis Jurkšaitis – būgnai (g.1966, Marijampolė), rašoma pranešime spaudai.

Atskirais laikotarpiais, koncertinių turų metu kartu su Rebel Heart koncertavo kiti žinomi Lietuvos gitaristai - Martynas Kuliavas, Alex Ten, Algirdas Barniškis-Blėka.

1992 – 2001 Nevaržomas polėkis

Vos susikūrusi, tačiau muzikinę patirtį su kitais kolektyvais jau turinti grupė, žinojo, jog tam, kad būtum pastebėtas – turi save parodyti. Keliems mėnesiams užsidariusi repeticijų studijoje, vos atšilus orams, grupė ėmė koncertuoti žmonėms garsiausioje Kauno gatvėje, Laisvės alėjoje, šalia legendinės „Laumės“ kavinės. Klausytojų atmintyje išliko ir keletas trankių koncertų, surengtų Putvinskio gatvėje, šalia Menininkų namų. Visą vasarą, kiekvieną dieną, Rebel Heart koncertuoja Palangos miesto gatvėse. Jauna, muzikali, energija trykštanti ir išraiškinga grupė sulaukė daugybės aplinkinių dėmesio ir simpatijų.

1992m. jie įrašo mini albumą „Jazz Up“ ir su juo rankose leidžiasi į pirmąjį koncertinį turą po Europą. Šios kelionės metu kolektyvas pasiekė ir kirto Danijos sieną.

1994m. Lietuvoje buvo išleistas pirmasis grupės albumas „Tikras Garsas“. Šis albumas buvo įrašytas ir nufilmuotas gyvo garso koncerto metu televizijoje, Lapėse. Koncerte nuskambėjo ir daina vėliau visiems laikams pavergusi klausytojų širdis - „The way to you“ – lietuviškoji „Kelias pas tave“. Taip pat iki šių dienų koncertuose atliekamos „Race with the time“, „Say O.K.“ ir legendomis apipinta, romantiškoji - „Rain“.

Nuo 1994m. grupė nuolat nominuojama prestižiniuose Lietuvos roko ir pop muzikos apdovanojimuose „Bravo“. Koncertinio turo per Lietuvą metu nufilmuotas muzikinis vaizdo filmas „Roko kryžiaus žygis per Lietuvą“. 1995m. metais, roko ir pop muzikos apdovanojimuose “Bravo“ Rebel Heart pripažinta geriausia roko muzikos grupe Lietuvoje.

1995m. įrašytas antrasis studijinis albumas „Live And Dangerous“, kuris buvo skirtas užsienio rinkai ir visiškai išparduotas antrojo koncertinio turo Vokietijoje metu. 1995m. gruodžio 1d. VDU koncertų salėje gyvo garso koncerto metu įrašomas albumas „Gyvai“ (1996). Keturiolika albumo dainų įrašytos anglų kalba, o vienintelė lietuviškai skambėjusi daina buvo atlikta kartu su šviesios atminties Lietuvos estrados atlikėju, dainų ir tekstų autoriumi Stasiu Povilaičiu - legendinė „Švieski man vėl“.

Grupė nesustoja, įrašo naują melodingų roko baladžių kupiną albumą ir iškart išvyksta į antrąjį koncertinį turą po Europą. Jiems išvykus Lietuvoje pasirodo naujasis albumas „Ko pravirkai?“ (1996). Beveik visos albumo dainos šokteli į populiarumo viršūnes. Baladės „Ko Pravirkai?“, „Nežudyk“, „Džekas Skerdikas“, „Juodas lietus“ ir „Kelias pas tave“ – greitai užbūrė klausytojų širdis ir ilgam įstrigo jose.

Nuo 1996m. Rebel Heart tampa geidžiamiausia muzikos grupe, nuolat kviečiama koncertuoti didžiausiuose šalies renginiuose ir festivaliuose „Parama“, „Jūros šventė“, „Nidos festivalis“, „Bliuzo naktys“, „Roko naktys“ ir kituose. Grupė kviečiama pasirodyti visuose didžiausiuose Lietuvos auto ir moto renginiuose „Bike Show Millennium“, “Tunning Show”, “Aviacijos šventė”. Nuolatos dalyvauja naujausių kino filmų premjerose, automobilių, technologijų, įvairių Lietuvos, Latvijos, Estijos, Danijos įmonių produktų prezentacijose. Grupės dainos ir vaizdo klipai nuolat sukasi radijuje ir televizijoje.

Grupė noriai kūrė bendrus projektus su kitais Lietuvos atlikėjais bei artistais. Niekada nevengusi eksperimentuoti Rebel Heart skirtingais amplua pasirodo daugelyje skirtingų renginių. 1996m. teatralizuotas vaidinimas „Pasaulio sukūrimas“, kartu su šokio kolektyvu „Aura“ ir Pantomimos teatru. Grupė parašė muziką šiam spektakliui, patys jame grojo ir vaidino. 1998m. Georges Bizet operos „Karmen“ interpretacija atlikta kartu su operos dainininke Daina Bilevičiūte ir aktoriumi Juozu Erlicku. Daugelis iki šiol su malonia nostalgija prisimena populiarumo susilaukusius muzikinius projektus - „Gitaristų fiesta“ ir „Būgnininkų fiesta“, kuriuos Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, Rebel Heart organizavo kartu su žymiausiais Lietuvos muzikantais nuo 1997 iki 2001 metų.

1997 po ilgos ir varginančios kelionės į Lietuvą vėl sugrįžusi grupė išleidžia naują albumą „Kam“ ir dar kartą pribloškia Lietuvos muzikos pasaulį nauju, šokiruojančiu įvaizdžiu ir muzikos charakteristikos pokyčiais. „Aš esu tavy“, „Kam“, ,„Kas tau daros?“, „Antiasimiliacija“, „Tuštuma“ - tai dainos, kurios iš proto išvedė visus ir tapo kultinėmis to meto jaunimui. Dainos turėjusios ryškų laisvės proveržį, nesustabdomą judėjimą pirmyn. Ir ne tik. Neužilgo Rebel Heart daina „Juodas lietus“ tampa auksine radijo stoties „Radiocentras“ topuose.

1997m. Lietuvos roko ir pop muzikos apdovanojimuose “Bravo“ - RebelHeart antrą kartą pripažinta geriausia roko muzikos grupe. 1998m. jie apšildo Bruce Dickinson Band (Iron Maiden) koncerte Vilniaus sporto rūmuose. Tais pačiais metais festivalyje „Vasaros maratonas ‘98” – Rebel Heart pripažinta geriausia roko muzikos grupe. 1999m. Vilniaus Profsąjungų rūmuose vykusiame kasmetiniame muzikos festivalyje „Techno Valentino“, grupė nustebina ir klubinės muzikos mėgėjus. Vienu metu scenoje kartu su Rebel Heart pasirodžius žinomam Lietuvos techno muzikos puoselėtojui DJ Saga – gyvo garso pasirodymo metu gimė naujas, vėliau ne kartą kituose koncertuose atliktas muzikinis projektas. Pačios grupės žodžiais, tai buvo tikras ir gyvas techno ir roko muzikos sintezės reivas.

1999m. grupė išleidžia dar vieną sunkiosios muzikos albumą „Tuštuma“. Intensyvi kūrybinė ir koncertinė veikla ir nesuvaržomas polėkis, tiesiog sunkiasi šiame albume. Jame net visų pamilta „Ar išsaugosi mano meilę?“ suskamba daug tamsiau, nei klausytojai yra įpratę girdėti. 1999m. „Eurovizijos“ dainų konkurso atrankoje LRT eteryje atlikusi dainą „Kelias pas Tave“ grupė pelnė žiūrovų simpatijų prizą.

2000m. pasirodo naujas, roko grupei netikėto skambesio albumas „Nuogai“. Jame grupės dainos buvo aranžuotos ir įrašytos atliekant kartu su Vilniaus styginių kvintetu. Festivalyje „Gyvas sodas 2000“ – Rebel Heart buvo pripažinta geriausia roko muzikos grupe. Tais pačiais metais radijo stočių topus užkariavo bendras Rebel Heart ir dainininkės Gintarės Karaliūnaitės kūrinys „Ant pasaulio krašto“, kuris kaip vienas gražiausių duetų buvo įtrauktas į daugelį rinktinių Lietuvos muzikos albumų.

Per pirmąjį veiklos dešimtmetį Rebel Heart atliko daugiau nei 500 koncertų Lietuvoje, Baltijos šalyse ir Vakarų Europoje. Išleido 8 albumus, nufilmavo 7 vaizdo klipus.

1992 – 1997 autobusu po Europą

Ruošdamasi į pirmąją savo kelionę grupė iš namų prisikrovė konservų, bulvių, makaronų ir su lygiai 8 doleriais kišenėje išvyko į tolimą kelią turėdami vienintelį tikslą – kad jų muziką išgirstų kuo daugiau žmonių. Vėliau ilgoms kelionėms jie įsigijo nenaują, baltos spalvos, 56 vietų keleivinį autobusą „Setra K“.

Rebel Heart koncertuoja beveik visose šalyse nuo Lietuvos iki Portugalijos krantų. Grupė visada su savimi nešėsi Lietuvos vėliavą ir garsino savo šalies vardą. Vokietijoje jie neatlygintinai koncertavo Eseno ligoninėse, kuriose buvo gydomi neįgalieji. Dalyvauja muzikos festivaliuose „Hell‘s Angels“, „Toys for Russian Children“, Berlyne. Pasirodo žinomuose Vokietijos klubuose, tokiuose kaip „LKA/Longhorn“, Štutgarte. Vienos didžiausių

Vokietijos radijo stočių RSH eteryje įvyko tiesioginis Rebel Heart interviu ir buvo pristatoma grupės muzika.

1995m. perdažę tą patį autobusą mėlyna spalva, jie antrą kartą leidosi į koncertinį turą po Europą. Po sėkmingo pasirodymo viename Vokietijoje muzikos klube į grupę kreipėsi muzikos įrašų kompanijos „Polygram songs“ atstovai. Jie pateikė pasiūlymą nupirkti Rebel Heart dainą „Rain“ (liet. „Juodas lietus“), o tuo pačiu visas teises į šį kūrinį perleisti Vokietijos roko muzikos grupei „Scorpions“. Kurį laiką pasiūlymą svarsčiusi grupė priėmė sprendimą neparduoti savo dainos. 35 000 markių nebuvo uždirbtos. Scorpions perėmė Omegos „ The girl with pearl‘s hair“ (žinoma kaip „White Dove“). O visos Rebel Heart dainos buvo įtrauktos į „Polygram songs“ dainų archyvą. Tuo pat metu, Londono (UK) klube „Crazy Town“ - daina „Rain“ tapo viena iš grojamiausių dainų. Trečioje pagal reitingus Floridos (JAV) radijo stotyje M4 sukosi visi grupės albumai (angliškos jų versijos).

1996m. grupė dalyvavo Reggae muzikos festivalyje Berlyne. Grupės būgnininkas Kęstutis Jurkšaitis buvo pripažintas geriausiu festivalio instrumentalistu. Kartą Vokietijoje, trys melomanai patekę į jiems nežinomos lietuvių grupės koncertą taip susižavėjo jų atlikima muzika, kad sekančia dieną motociklais nuvažiavo net 500km kilometrų į kitą miestą vien tam, kad pasiklausytų Rebel Heart koncerto dar kartą!

Atvykusi į Prancūziją grupė dalyvavo lietuvių kultūros dienose Beauvais ir Numes savivaldybių renginiuose. Koncertuoja šalies kurortinių miestelių restoranuose, įvairiose šventėse. Susipažino su prancūzų roko grupe Staff (Beauvais), ir drauge išvyko į keleto mėnesių trukmės koncertinį turą. Tais pačiais metais koncertuoja Ispanijoje. Pasiekė Barseloną, iš kurios siuntė filmuotą medžiagą to metu populiariausioms Lietuvos muzikos TV laidoms „Tangomanija“ ir „Viskas“.

Antrą kartą atvykę į Portugaliją ir pasistatę autobusą prie pat jūros kranto, jie keletą mėnesių čia gyvena, repetuoja bei koncertuoja kurortiniuose miesteliuose ir paplūdimiuose, įvairiose koncertinėse salėse, dalyvauja alternatyviosios muzikos festivalyje „Non Stop Summer“ ir kituose.

Į Vokietiją grupė vyko ir dar kartą. Dalyvavo Vokietijos televizijos kanalo RTL reklaminiame koncerte pristatant naujas Telemedija technologijas ir netoli Hamburgo esančioje garso įrašų studijoje įrašinėjo dar vieną savo dainų albumą. Visiems įvykiams klostantis sparčiai ir intensyviai ne tik Vokietijoje, bet ir Lietuvoje, įrašytasis albumas „X“ taip ir nebuvo išleistas.

Šį vakarą, 2021.03.01d. 20val. Rebel Heart Youtube paskyroje įvyks neeilinė premjera – pirmą kartą bus parodytas specialiai šiai progai iš senų vaizdo įrašų sumontuotas muzikinis vaizdo filmas „Rebel Heart – autobusu po Europą“. Pusantros valandos trukmės vaizdo įraše sudėtos iki šiol dar nerodytos akimirkos iš koncertinio turo autobusu po Prancūziją ir Ispaniją vykusio 1996m. Pamatysite ir išgirsite gyvo garso pasirodymus įdomiausiose vietose, repeticijas, vakarones svečiuose, koncertą prie pilies ant jūros kranto ir sužinosite kur grupės būgnininkas Kęstutis surado savo Deivę...

2002 - 2011 Nestojantis judėjimas

Rebel Heart žengia drąsų ir netikėtą žingsnį, pakviesdama žymiausią visų laikų Lietuvos estrados atlikėją, Stasį Povilaitį, kartu įrašyti dainų albumą. 2002m. dienos šviesą išvydo bendras Rebel Heart ir Stasio Povilaičio albumas - „Prie mažo namelio“. Jame naujomis, sodriomis spalvomis suskambo legendinės S. Povilaičio dainos „Vėl švieski“, „Laimės vainikas“, „Gal ir teks“, „Kvepia pušynai“. Be šio albumo dainų nepraėjo nei vienas didelis renginys Lietuvoje, o kompaktinė plokštelė nepaliaujamai sukdavosi daugelio melomanų namuose ir šventėse.

Roko grupės ir estrados legendos tandemas sulaukė didžiulio populiarumo ir atvėrė kelią į dar didesnę auditoriją. Iš jaunimo numylėtinių Rebel Heart tampa visoms amžiaus kategorijoms Lietuvoje žinoma sunkiosios muzikos grupe.

2003m. Rebel Heart buvo atrinkta apšildyti pirmą kartą į Lietuvą atvykusios pasaulinės roko muzikos superžvaigždės Marilyn Manson koncertą Žalgirio stadione, Vilniuje.

2004m. išleidžiamas antrasis albumas kartu su S.Povilaičiu „Dar po vieną...“. Tai pačiais metais grupė sukūrė ir kartu su Veronika Povilioniene įrašė himną skirtą Tarptautiniam karšto oro balionų čempionatui „Gubernija Cup 2004“. Galbūt įkvėpta šio kūrybinio dueto, galbūt ne, bet 2005m. grupė išleidžia naują albumą pavadintą „Geriausios Tautos dainos“. Šiame albume grupė aranžavo ir atliko lietuvių liaudies, savo kūrybos, bei kitų atlikėjų jau tautos dainomis tapusius populiarius kūrinius. 2006m. sukūrė himną Panevėžio “Ekrano” futbolo komandai ir dalyvauja miuzikle „Pranašas“, kuriame vokalistas Darius Mickus atliko vieną iš pagrindinių vaidmenų (rež. Arvydas Lebeliūnas).

Populiariausios dainos „Kelias Pas Tave“, „Aš esu Tavy“, „Juodas lietus“ „Ar išsaugosi mano meile?“ ir daugelis kitų nuolat sukasi Lietuvos radijo stočių eteryje. Daugybė koncertų Lietuvoje ir užsienyje. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, grupė keliauja koncertuoti į Didžiąją Britaniją, Norvegiją. Rebel Heart nuolat pasirodo didžiausiuose šalies renginiuose, koncertuose, TV transliacijose. Grupė yra dažnai kviečiama dalyvauti ir Lietuvos Policijos organizuojamuose renginiuose, minėjimuose ir šventėse kur yra pagerbiama padėkos raštais. Grupė nuolat koncertuoja įvairiuose paramos koncertuose ir renginiuose skirtuose neįgaliesiems visoje Lietuvoje. Iki šios dienos Rebel Heart yra kviečiami ir neatlygintinai koncertuoja akliesiems. 2010m. grupė surengia įspūdingą pasirodymą daugiatūkstantinei auditorijai Vilniaus Vingio parke, apšildydami roko muzikos žvaigždės Rod Stewart koncertą.

2012 – dabar. Kūrybinės brandos laikas

Grupė mini kūrybinės veiklos dvidešimtmetį. Toliau aktyviai koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje. Ne viena į Lietuvą atvykusi pasaulinio garso grupė ar atlikėjas pasirinko Rebel Heart savo koncertams apšildyti. Lygiai po devynerių metų to pačio mėnesio tą pačią dieną (2012m. birželio 12d.) grupė antrą kartą tapo apšildančia grupe Marilyn Manson koncerte Žalgirio arenoje, Kaune. Šioje arenoje 2012m. grupė viena scena dalinosi su Lenny Kravitz. 2015m. Siemens arenoje, Vilniuje, RebelHeart apšildo roko veteranų Def Leppard koncertą.

Po ilgų kūrybinių ieškojimų, 2014m. išleidžiamas 12-asis studijinis albumas „Mysteria“. Nustebinęs naujomis išraiškos priemonėmis, akustiniu skambesiu bei grupės kūryboje dar negirdėtu priėjimu prie muzikos kūrinio formos. Dvejomis kalbomis įrašytas albumas padovanojo klausytojams tokias jų pamiltas dainas kaip „Mintys“, „Shadow man“, „Spiral Timming Trooper“, bei melomanų įvertintą septynių dalių muzikinę poemą „Mysteria“. Kurioje ypač ryškiai paliestos karo, taikos, laisvės ir žmonių vienybės temos.

2016m. Kauno Rotušės aikštėje, Kalėdų eglutės įžiebimo ceremonijoje, skambėjo būgnininko Kęstučio Jurkšaičio sukurta, kartu su “Būgnininkų fiesta” atliekama muzikinė būgnų kompozija. Pasirodyme taip pat dalyvavo Prancūzijos teatro trupė.

2019m. antrą kartą išleistas singlas “Tik Sapnai” bei ant pramoninio pastato stogo nufilmuotas dainos vaizdo klipas (Režisierius P.Jonikas). Per metus laiko vaizdo šis vaizdo klipas Youtube platformoje surinko daugiau nei 80 000 organinių peržiūrų, bei yra transliuojamas muzikiniuose TV kanaluose.

Grupė aktyviai koncertuoja visoje Lietuvoje ir svetur, yra kviečiama dalyvauti įvairiuose renginiuose, kino ir TV projektuose. Bendradarbiauja ir dalinasi patirtimi su jaunais, gabiais muzikos prodiuseriais ir atlikėjais: 2019m. kartu su Filtered Tools išleidžiamas Kelias pas Tave remiksas, o po kurio laiko, Šv. Valentino dienai buvo pristatytas GAMO ir Rebel Heart bendras darbas Tik Sapnai (Remix, 2020). Tais pačiais metais įamžintas ir dar vienas netikėtas duetas – RebelHeart su kino aktoriumi ir dainininku Adomu Stančiku išleido dainą “Vienišas Vilkas“ (2020).

Tų pačių metų balandžio mėnesį, šalyje paskelbus karantiną, grupė surengė gyvo garso koncertą „PuntoLive/RebelHeart“, kurį tiesioginio eterio metu iš „PuntoJazz Palėpės“ Kaune per skirtingus socialinių tinklų ir platformų transliuotojus, stebėjo daugiau nei 55 000 žiūrovų.

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir Architektūros skyriaus inicityva, Ukmergės mieste statomas muzikinis fontanas, kurio grojaraštyje skambės Rebel Heart daina „Juodas lietus“.

Šiuo metu Rebel Heart įrašinėja 13-ąjį savo kūrybos dainų albumą, beprotiškai ilgisi gyvų muzikinių susitikimų su savo klausytojais, ir ruošiasi sutikti kūrybinės veiklos 30-metį.

Rebel Heart diskografija:

- „Jazz Up“ Combo Records, 1992.

- „Tikras garsas“ Bomba Records, 1994.

- „Live And Dangerous“ Combo Records, 1995.

- „Gyvai“ Bomba Records, 1996.

- “Ko pravirkai?” Euro Star Records, 1996.

- “Kam” LNK Redords, 1997.

- „Tuštuma“ Jam Records, 1999.

- „Nuogai“ su Vilniaus styginiu kvintetu. Tembras, 2000.

- „Prie mažo namelio“ su S. Povilaičiu. RebelHeart, 2002.

- „Dar po vieną“ su S.Povilaičiu. Aurea, 2004.

- “Geriausios Tautos dainos” Zet Records, 2005.

- “Mysteria” RebelHeart, 2014.