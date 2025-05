Griaudėja „Eurovizija“: įvertinkite pirmojo pusfinalio dalyvius

Pirmajame pusfinalyje ant scenos žengs 18 šalių – Islandija, Lenkija, Slovėnija, Estija, Ispanija, Ukraina, Švedija, Portugalija, Norvegija, Belgija, Italija, Azerbaidžanas, San Marinas, Albanija, Nyderlandai, Kroatija, Šveicarija ir Kipras.

Lietuvos atstovai pasirodys antrajame pusfinalyje, kuris vyks gegužės 15-ąją.

Didysis finalas – šeštadienį, gegužės 17-ąją.

Pirmojo pusfinalio dalyviai – nuotraukų galerijoje:

„Eurovizijos“ pirmasis pusfinalis (17 nuotr.) Norvegija (nuotr. SCANPIX) Belgija (nuotr. SCANPIX) Švedija (nuotr. SCANPIX) +13 Portugalija (nuotr. SCANPIX) Nyderlandai (nuotr. SCANPIX) Azerbaidžanas (nuotr. SCANPIX) Ukraina (nuotr. SCANPIX) Slovėnija (nuotr. SCANPIX) Lenkija (nuotr. SCANPIX) Estija (nuotr. SCANPIX) Ispanija (nuotr. SCANPIX) Islandija (nuotr. SCANPIX) San Marinas (nuotr. SCANPIX) Albanija (nuotr. SCANPIX) Kroatija (nuotr. SCANPIX) Kipras (nuotr. SCANPIX) Šveicarija (nuotr. SCANPIX)

(17 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Eurovizijos“ pirmasis pusfinalis

Pirmajame pusfinalyje – Lenkija, Estija ir Ukraina

Pirmieji ant scenos šįvakar pasirodė Islandijos atstovai – elektroninės muzikos duetas „Væb“ su daina „Róa“.

Abu broliai nuo mažens mokėsi groti instrumentais – Matthías įvaldė trimitą, o Hálfdán – būgnus.

Islandų kalbos žodis „RÓA“ išvertus reiškia „irkluoti“ savo valtį. Žinoma, visa tai metafora, reiškianti, kaip turėtumėte nesustoti irtis prieš bangas (iššūkius, kylančius gyvenime).

Visa daina, tokia pat energinga ir optimistiška, kaip ir ji, apibūdina buriavimo nuotykį – tiek jūroje, tiek per gyvenimo jūrą.

Antroji ant scenos – lenkų atstovė Justyna Steczkowska su kūriniu „Gaja“.

Dainininkė išgarsėjo 1994 m., laimėjusi pirmąją legendinio Lenkijos televizijos šou „Szansa na sukces“ seriją. Taip, tai tas pats formatas, kuriuo Lenkija prieš kelerius metus rinko savo „Eurovizijos“ dalyvį.

Daina „GAJA“ – himnas apie moterų galią, įkvėptą graikų mitologijos ir slaviškų mantrų.

Toliau sceną su jaudinančia balade „How Much Time Do We Have Left“ užbūrė slovėnų atstovas Klemen. Tai tikros istorijos įkvėpta daina apie kelionę, kuria atlikėjas dalijosi su savo žmona, kai jie kartu susidūrė su gyvenimo iššūkiais.

Jo pasirodymas simbolizuoja, kaip jo pasaulis apsivertė aukštyn kojomis, kai jis gavo skaudžią žinią apie žmonos sveikatą.

Tarptautiniu mastu žinomas Estijos atstovas Tommy Cash su kūriniu „Esspresso Macchiato“ privertė šokti ne tik esančius arenoje, bet ir konkursą stebinčius per televizijos ekranus.

Anot jo, daina – tai linksmas, gerą nuotaiką keliantis kūrinys, skirtas sukelti šypseną jūsų veide. Dainoje Tommy persikelia į Italiją, maišydamas angliškus ir itališkus (arba italų kalbos įkvėptus) žodžius, kad sukurtų humoristinę „italiano vero“ – personažo, kurį jis nori įkūnyti – imitaciją.

Penktoji – ispanų atstovė Melody su daina „Esa diva“.

Ši moteris Ispanijoje žinoma iš savo vaikystės hitų, tokių kaip „El Baile Del Gorila“ ir „De Pata Negra“.

Daina „Esa diva“ yra autobiografinis, didingas numeris, kuriame atsispindi buvusios Melody dainos ir jos progresas iki to, kur ji yra dabar. Daina išreiškia jausmą, kad buvimas pasaulio viršūnėje jai atrodo įprastas.

Tačiau ši šlovė jai neateina į galvą. Ji pripažįsta, kad tikra diva iš tikrųjų yra kuklus, paprastas žmogus, kuris neturėtų užtemdyti kitų šviesos, kad galėtų atskleisti savo talentą.

Šeštieji ant scenos – Ukrainos atstovai „Ziferblat“. Grupę „Ziferblat“ sudaro broliai dvyniai Danylo ir Valentyn Leshchynskyi.

Daina „Bird of Pray“ (liet. „Maldos paukštė“) pasakoja apie ukrainiečius, kuriuos išskyrė karas, ypač po to, kai 2022 m. į šalį įsiveržė Rusija. Tačiau dainos žinutė gali būti taikoma visiems, atskirtiems nuo artimųjų. Paukštis, tarsi geros žinios pasiuntinys, yra motyvas nesaugiam ryšiui tarp tų, kurie dėl karo negali vienas kito matyti.

7 numeriu ant scenos žengė Švedijos atstovai KAJ su daina „Bara bada bastu“.

Tai – daina apie suomių pirties kultūrą. Verta paminėti, kad tai pirmoji Švedijos atstovų daina nuo 1998 m., dainų konkurse atliekama švedų kalba.

Aštuntoji ant scenos, Portugalija ketina pristatyti indie muziką. Šaliai atstovauja grupė NAPA su daina „Deslocado“.

NAPA yra kilusi iš Portugalijos Madeiros salos. Madeiros sala garsėja nuostabiais kraštovaizdžiais ir turtinga kultūra, todėl ji puikiai tinka unikaliam indie grupės skambesiui.

Dainoje giliai kalbama apie Madeiros salą, perteikiami jausmai, kuriuos patiria „išstumti“ iš Portugalijos žemyninės dalies. Joje taip pat kalbama apie Madeiros studentų, išvykstančių iš salos studijuoti į užsienį, ilgesį, taip pat apie platesnę portugalų emigrantų, kuriems teko palikti šalį ieškant geresnio gyvenimo, patirtį.

9 numeriu pasirodė Norvegijos atstovas Kyle Alessandro su kūriniu „Lighter“.

Kyle'o dainoje kalbama apie tai, kaip atrasti savyje stiprybės, išsivaduoti iš kitų įtakos ir įžiebti savo ugnį. Dainos žodžiuose aiškiai sakoma, kad kai esi apgautas, būtina pasitraukti iš toksiškų santykių.

Ugnis simbolizuoja ir transformaciją, ir vidinę šviesą, kurios niekam nevalia leisti užtemdyti ar panaudoti.

Belgų atstovas Red Sebastian su daina „Strobe Lights“ į „Euroviziją“ atvežė elektro-pop vakarėlį – elektro pop ir house muzikos mišinys dainoje yra kažkas visiškai naujo Belgijai „Eurovizijoje“, kuria siekiama atkurti siautulingo klubinio vakarėlio atmosferą.

Daina – tai odė reivo kultūrai, įkvėpimo semiantis iš energingų 9-ojo dešimtmečio garsų. Interviu su Rémi EAQ Red Sebastian atskleidė, kad dainoje užfiksuota blyksinčios nakties esmė – nors tai nėra tik eilinė naktis, nes joje daug kas atsiskleidžia.

11-asis ant scenos lipo Italijos atstovas Lucio Corsi su kūriniu „Volevo Essere Un Duro“. Dainos pavadinimas reiškia „Norėjau būti kietas vaikinas“.

Lucio Corsi daina – himnas tiems, kurie jaučiasi kitokie ir gyvena ne pagal normas. Dainos žodžiuose Lucio tyrinėja dvilypumą tarp to, kuo jis norėjo būti, ir to, kas jis iš tikrųjų yra. Jis mini savybes, paprastai siejamas su tuo, ko iš jo tikisi kiti – kietas, nejautrus ir visada stiprus. Tai atspindi asmenį, iš kurio nesitikima, kad jis parodys pažeidžiamumą.

12 numeriu pasirodė Azerbaidžano atstovai Mamagama su daina „Run with U“. Tai meilės daina, kurios veiksmas vyksta gyvybingame, neono apšviestame pasaulyje, kur muzika groja, judesiai kalba garsiau nei žodžiai, o žvilgsniai pasako viską. Jų dainoje susipina stiprios retro pop šokių muzikos įtakos iš septintojo dešimtmečio pabaigos ir aštuntojo dešimtmečio pradžios su tradiciniais azerbaidžanietiškais garsais.

Kartais yra dainų, kurios priverčia pasijusti taip, tarsi priklausytum tam tikrai šaliai, nors jai nepriklausai. Būtent taip vertė jaustis tryliktas ant scenos užlipęs San Marino atstovas Gabry Ponte. Jis su daina „Tutta L'Italia“ surengė geriausią itališką vakarėlį Bazelyje.

Gabry Ponte kelionė į „Euroviziją“ pasuko netikėtu keliu – iš Sanremo festivalio į San Marino nacionalinių atrankų finalą.

14-i – Albanijos atstovai Shkodra Elektronike su drąsiu ir hipnotizuojančiu kūriniu „Zjerm“. Pogrindiniais elektroniniais eksperimentais garsėjantis duetas tvirtai žengė į dėmesio centrą – ir kartu su savimi atsinešė savo šaknis.

Savo esme „Zjerm“ yra garsinis senojo ir naujojo pasaulio susidūrimas.

Žodis „Zjerm“ išvertus į anglų kalbą reiškia „ugnis“ – tai tinkamas pavadinimas kūriniui, kuris dega skubumu ir aistra. Jo žodžiuose skamba viltinga žinia apie išgydymą, vienybę ir geresnį pasaulį, pakilusį iš sunkumų.

Toliau, 15-asis – Nyderlandų atstovas Claude su daina „C'est La Vie“. Pats atlikėjas yra vienas didžiausių Nyderlandų hitų kūrėjų. Anglų ir prancūzų kalbas derinančiame kūrinyje Claude'as šlovina savo motiną.

„C'est La Vie“ yra duoklė tėvams, o man tai yra mano mama. Nuo vaikystės ji mane mokė įžvelgti pozityvius dalykus gyvenime, net ir tada, kai lydi nesėkmės“, – teigė jis.

16-asis – kroatas Marko Bošnjakas. Savo kūrinį jis pavadino „Poison Cake“ – tai daina, kurioje susimaišo popmuzika, operos, reivo elementai ir tamsūs industriniai ritmai.

Atlikėjas kūrinį apibūtina kaip istoriją apie kerštą ir savigyną.

Šių metų „Eurovizijos“ šeimininkė Šveicarija po pergalės pasiruošusi pasiūlyti dar vieną išskirtinę dainą. Šiemet jų atstovė Zoë Më publiką pavergė su prancūziška balade „Voyage“. Dainoje žmonės lyginami su gėlėmis, kurias reikia laistyti ir puoselėti, kad jos augtų, lygiai taip pat, kaip žmonėms reikia gerumo, paramos ir meilės, kad galėtų vystytis.

Paskutinis – Kipro atstovas Theo Evanas su kūriniu „Shh“. Tamsus, paslaptingas, energingas ir kupinas adrenalino – tokią nuotaiką skleidžia Kipro daina.

„Daina kviečia klausytojus išsaugoti paslaptį. Jos žodžiai atskleidžia užuominas, kurios padeda atskleisti tiesą apie tai, kas yra dainoje, tačiau iki galo jos neatskleidžia. Galutinis atskleidimas įvyks „Eurovizijos“ scenoje“, – kūrinį apibūdino atlikėjas.