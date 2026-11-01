Goda Problema užfiksuota su garsiu Lietuvos atlikėju: štai ką veikė

Didėjant šios šventės populiarumui šalyje, pramogų pasaulio atstovai vis drąsiau eksperimentuoja su transformacijomis.
Pasidalijo vaizdo įrašu
Savo paskyrose „Instagram“ tinkle pora pasidalijo vaizdo įrašu, kurioje įsikūniję į personažus ir įsėdę į prabangų „Mustang“ automobilį važinėja miesto gatvėmis, kurdami tikrą filmo atmosferą.
G. Problema šalia savo įrašo paliko įsimintiną citatą iš filmo: „Ar tu… Gyventum dėl manęs?“. Netrukus savo vaizdo įrašu pasidalijęs N. Liatkovskis taip pat pridūrė paslaptingą eilutę: „Būk atsargus, ką prisieki…“.
Toks kūrybiškas derinys sužavėjo jų gerbėjus – komentarų skiltyje netruko išraiškingų reakcijų ir pagyrų.
Sekėjai neslėpė susižavėjimo rašydami, kad pora atrodo tarsi tikros kino žvaigždės, o patys vaizdo įrašai gavosi itin įtaigūs ir peržiūrimi po kelis kartus.
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