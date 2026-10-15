Prabilo Meschino žinutę apie kitą garsią Lietuvos moterį pamačiusi draugė: „Kai pamačiau...“

Kaip paaiškėjo, prie informacijos perdavimo prisidėjo ir Godos Problemos gera draugė, naujoji Antano Sadausko mylimoji – dainininkė Gabija Li.
Įniršis „Artimų draugų“ rate
Sužinojusi apie galimą Godos Problemos įgarsinimą, K. Meschino tik „Instagram“ artimiausių bičiulių (angl. close friends) ratui skirtoje aplinkoje pasidalijo susirašinėjimu. Jame Karolina neslėpė emocijų ir pareiškė norinti duoti „Godai Problemai į galvą“, o tekstą palydėjo dirbtinio intelekto sugeneruotu paveikslėliu, kuriame jos vaizduojamos bokso ringe.
Tarp atrinktų Karolinos „Instagram“ draugų buvo ir atlikėja Gabija Li. Būtent ji apie pamatytą turinį pranešė Godai, o vėliau apie visą šią situaciją viešai papasakojo savo tinklalaidėje „Kalbykla“.
„Close friend’uose pačios Karolinos buvo paviešinti privatūs susirašinėjimai. Aš buvau Karolinos „close friend’uose“. Kai pamačiau tas paviešintas žinutes, ta informacija buvo pasiekusi Godą jau anksčiau. Man iškart kilo klausimų, kodėl aš tai matau? Ar čia yra tikslas, kad Goda pamatytų? Galima suprasti, kad ten buvo nemažai žmonių pridėtų. Aš parašiau Godai ir ji sakė, kad nori kažką pasisakyti, nes jai pabodo būti įveltai į tokius dalykus. Aš, būdama Godos draugė, pakankamai vėlai pamačiau tą, bet nesupratau, kodėl aš tai matau? Ką man su šia informacija daryti“, – tinklalaidėje „Kalbykla“ kalbėjo Gabija Liutkevičiūtė.
Abejonės dėl „artimo draugų rato“ tikrumo
Vėliau tinklalaidės metu buvo pademonstruota užfiksuota ekrano nuotrauka iš K. Meschino viešų „Instagram“ istorijų. Jose nuomonės formuotoja patikslino, kad jos komentarai apie Godą buvo skirti išskirtinai tik siauram artimų bičiulių ratui, bei pabrėžė, jog jokiu būdu nepalaiko ir neskatina jokio smurto.
„Man kyla klausimų, kiek ten iš tikrųjų pridėtų žmonių. Jei ten būtų patekęs vienas žmogus į artimų žmonių ratą, tai suprasčiau. Bet iš daug kanalų atėjo informacija, tad akivaizdu, kad tai nėra artimas ratas. Ir esu pastebėjusi šią tendenciją. Mano draugę neseniai pasekė vienas viešas žmogus, „prilaikino“ nuotraukų ir pridėjo į tuos „close friend’sus“. O vėliau tas žmogus ten klausia, kas nutekino vieną ar kitą dalyką. Tai atsiranda toks kaltės jausmas, kad nei kalbėjai su žmogumi, nei ką, o jau esi pastatomas į tokią situaciją“, – dalijosi Gabija Li.
Svarstant susiklosčiusią situaciją tinklalaidėje „Kalbykla“, buvo iškeltos kelios versijos. Svarstyta, jog K. Meschino ši konfliktą galėjo išprovokuoti siekdama papildomo dėmesio bei populiarumo, arba kad ji pati svajoja apie jėgų išbandymą kino pasaulyje, todėl itin jautriai ir emocingai priėmė žinią, jog ne jai pačiai buvo pasiūlyta įgarsinti pagal jos įvaizdį sukurtą personažą.
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