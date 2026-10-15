Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Prabilo Meschino žinutę apie kitą garsią Lietuvos moterį pamačiusi draugė: „Kai pamačiau...“

2026-10-15 14:19 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-15 14:19
Pridėkite kaip šaltinį Google

Spalio pradžioje pristatytas animacinio filmo „Eglė laikų karalienė“ anonsas sukėlė triukšmą. Paaiškėjo, kad pagrindinio personažo įvaizdis sukurtas pagal nuomonės formuotoją Karoliną Meschino, tačiau su ja pačia toks sprendimas derintas nebuvo. Negana to, pasklido žinios, jog šiam personažui balsą padovanojo kita žinoma turinio kūrėja – Goda Problema. Nors Goda vėliau šiuos gandus atmetė, tarp moterų įsiplieskė rimtas konfliktas, kurį pakurstė į viešumą nutekintas privatus K. Meschino susirašinėjimas.

Spalio pradžioje pristatytas animacinio filmo „Eglė laikų karalienė“ anonsas sukėlė triukšmą. Paaiškėjo, kad pagrindinio personažo įvaizdis sukurtas pagal nuomonės formuotoją Karoliną Meschino, tačiau su ja pačia toks sprendimas derintas nebuvo. Negana to, pasklido žinios, jog šiam personažui balsą padovanojo kita žinoma turinio kūrėja – Goda Problema. Nors Goda vėliau šiuos gandus atmetė, tarp moterų įsiplieskė rimtas konfliktas, kurį pakurstė į viešumą nutekintas privatus K. Meschino susirašinėjimas.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip paaiškėjo, prie informacijos perdavimo prisidėjo ir Godos Problemos gera draugė, naujoji Antano Sadausko mylimoji – dainininkė Gabija Li.

REKLAMA
REKLAMA

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gabija Li

Įniršis „Artimų draugų“ rate 

Sužinojusi apie galimą Godos Problemos įgarsinimą, K. Meschino tik „Instagram“ artimiausių bičiulių (angl. close friends) ratui skirtoje aplinkoje pasidalijo susirašinėjimu. Jame Karolina neslėpė emocijų ir pareiškė norinti duoti „Godai Problemai į galvą“, o tekstą palydėjo dirbtinio intelekto sugeneruotu paveikslėliu, kuriame jos vaizduojamos bokso ringe.

REKLAMA

Tarp atrinktų Karolinos „Instagram“ draugų buvo ir atlikėja Gabija Li. Būtent ji apie pamatytą turinį pranešė Godai, o vėliau apie visą šią situaciją viešai papasakojo savo tinklalaidėje „Kalbykla“.

„Close friend’uose pačios Karolinos buvo paviešinti privatūs susirašinėjimai. Aš buvau Karolinos „close friend’uose“. Kai pamačiau tas paviešintas žinutes, ta informacija buvo pasiekusi Godą jau anksčiau. Man iškart kilo klausimų, kodėl aš tai matau? Ar čia yra tikslas, kad Goda pamatytų? Galima suprasti, kad ten buvo nemažai žmonių pridėtų. Aš parašiau Godai ir ji sakė, kad nori kažką pasisakyti, nes jai pabodo būti įveltai į tokius dalykus. Aš, būdama Godos draugė, pakankamai vėlai pamačiau tą, bet nesupratau, kodėl aš tai matau? Ką man su šia informacija daryti“, – tinklalaidėje „Kalbykla“ kalbėjo Gabija Liutkevičiūtė.

REKLAMA
REKLAMA

Abejonės dėl „artimo draugų rato“ tikrumo

Vėliau tinklalaidės metu buvo pademonstruota užfiksuota ekrano nuotrauka iš K. Meschino viešų „Instagram“ istorijų. Jose nuomonės formuotoja patikslino, kad jos komentarai apie Godą buvo skirti išskirtinai tik siauram artimų bičiulių ratui, bei pabrėžė, jog jokiu būdu nepalaiko ir neskatina jokio smurto.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Man kyla klausimų, kiek ten iš tikrųjų pridėtų žmonių. Jei ten būtų patekęs vienas žmogus į artimų žmonių ratą, tai suprasčiau. Bet iš daug kanalų atėjo informacija, tad akivaizdu, kad tai nėra artimas ratas. Ir esu pastebėjusi šią tendenciją. Mano draugę neseniai pasekė vienas viešas žmogus, „prilaikino“ nuotraukų ir pridėjo į tuos „close friend’sus“. O vėliau tas žmogus ten klausia, kas nutekino vieną ar kitą dalyką. Tai atsiranda toks kaltės jausmas, kad nei kalbėjai su žmogumi, nei ką, o jau esi pastatomas į tokią situaciją“, – dalijosi Gabija Li.

REKLAMA

Svarstant susiklosčiusią situaciją tinklalaidėje „Kalbykla“, buvo iškeltos kelios versijos. Svarstyta, jog K. Meschino ši konfliktą galėjo išprovokuoti siekdama papildomo dėmesio bei populiarumo, arba kad ji pati svajoja apie jėgų išbandymą kino pasaulyje, todėl itin jautriai ir emocingai priėmė žinią, jog ne jai pačiai buvo pasiūlyta įgarsinti pagal jos įvaizdį sukurtą personažą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Goda Problema, Karolina Meschino, OG Version (nuotr. BNS)
Kilus konfliktui tarp Meschino ir Godos Problemos, OG Version nesusilaikė: „Jei atvirai...“ (7)
Karolina Meschino (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Patyrusi skaudžią naują išdavystę Karolina Meschino nusprendė netylėti: „Tai buvo privatu..." (8)
Karolina Meschino, Goda Problema (nuotr. BNS)
Garsi Lietuvos moteris išklojo visą tiesą, ką mano apie Karoliną Meschino: „Aš per daug esu tylėjusi“ (18)
Goda Problema, Karolina Meschino (nuotr. Valdo Jaručio, nuotr. pranešimo spaudai, nuotr. soc. tinklų)
Tarp Karolinos Meschino ir Godos Problemos įsiplieskė konfliktas: paviešinta privati žinutė (19)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų