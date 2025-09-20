Goda Alijeva klykė iš džiaugsmo: pademonstravo, kad išties nusimano apie automobilius

Apie 15 metų „BMW X6“ visureigius vairuojanti atlikėja laidos metu varžysis su kita šalies muzikos žvaigžde, „Rondo“ grupės lyderiu Aleksandru Ivanausku-Fara, kuris savo garaže turi net dvi transporto priemones ir apie automobilius nusimano gerokai daugiau.
Visgi viena užduotis susuks galvą tiek ir Lietuvos scenos grandui, kuris per savaitę Lietuvos keliuose nuvažiuoja net 3000 kilometrų.
Turėjo įvardinti automobilio dalis
Laidos metu netrūks originalių užduočių, o vienos jų metu reikėjo įvardinti ant stalo padėtas tris automobilio detales – oro filtrą, stabdžių kaladėles ir variklio pagalvę.
Jei pirmąsias dvi Aleksandras Ivanauskas-Fara atspės itin greitai, tai prie trečiosios užtruks gerokai ilgiau ir galiausiai nebus teisus.
Tuo tarpu G. Alijeva pasinaudos savo gudrumu ir iš žaidimo vedėjų išsireikalavusi keletos užuominų atspės, kad savo rankose laiko variklio pagalvę.
Neabejotinai tai suteikė jai daug džiaugsmo, o trys uždirbti taškai padėjo sumažinti atsilikimą nuo iki tol žaidime solidžiai pirmavusio „Rondo“ lyderio.
Uždirbtą papildomą tašką G. Alijeva galiausiai palydėjo džiaugsmingais klyksmais.
Kaip seksis garsiems laidos dalyviams varžytis tarpusavyje ir kuris galiausiai įrodys savo pranašumą?
