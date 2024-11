Gintarė Songailė prakalbo apie savo vestuves: laidoje „Sofos lyga“ atskleidė, kokį pažadą sulaužė vyras

„Sofos lyga“ tinklalaidėje pas Dijorą Petrikonytę ir Gretą Mikalauskytę viešėjo versli, daugybę nišų išbandžiusi moteris – Gintarė Songailė. Ši charizmatiška ir drąsi asmenybė, be to, puiki mama ir žmona, kartu su vyru Dariumi, krepšinio pasaulio žvaigžde, jau daugiau nei dešimtmetį kuria bendrą gyvenimą. Pokalbis su Gintare buvo įdomus ir atviras, ir neapsiėjo be linksmų akimirkų, pasakojant apie savo gyvenimo sprendimus ir kasdienybę.