Antroje vietoje liko Bankoko restoranas „Gaggan“, trečioje – Kopenhagoje esantis „Alchemist“.
Šefas pagerbė kulinarinį paveldą
Per ceremoniją „Asador Etxebarri“ restorano šefas Bittor Arginzoniz padėkojo visiems, kurie įkvėpė jo virtuvę.
„Mūsų motinos, močiutės ir daugybė puikių virėjų savo atsidavimu ir aistra paliko mums neišmatuojamą kultūrinį ir gastronominį paveldą“, – sakė jis.
„Asador Etxebarri“ įsikūręs nedideliame Akspe kaime tarp Bilbao ir San Sebastiano. Tarp firminių restorano patiekalų yra naminė čioriso dešra, ant grotelių keptas jautienos pjausnys ir stikliniai unguriai.
Nuo 2002 m. sąrašą sudaro maždaug 1 000 komisijos narių, tarp kurių yra virėjų, gastronomijos žurnalistų ir restoranų savininkų.
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