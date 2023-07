Gerda Žemaitė parodė plastinės operacijos rezultatus: atskleidė, kiek kainavo

Savo patirtimi G. Žemaitė sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais. Kaip pasakojo žinoma moteris, gimus antrajam vaikui ji susidūrė su stangrumą praradusi oda. Nors Gerda daug sportavo, griežtai laikėsi tinkamos mitybos ir režimo, po kurio laiko tapo aišku, jog oda neatsistatys.

„Kai gimdžiau pirmąjį vaiką, buvau jaunesnė, todėl oda po gimdymo labai greitai atsistatė. Visgi antrą gimdymą turėjau būnant beveik 38-erių, tad amžius tikrai turėjo įtakos ir, kad ir kaip norėjosi, bet viskas nebegrįžo į vietas“, – sakė laidų vedėja.

Iš pradžių G. Žemaitė kreipėsi į ligonių kasas ir gavo kompensaciją laparoskopinei operacijai. Moteriai buvo rasti ne tik išsiskyrę pilvo raumenys, bet ir išvarža, tad operacijos metu viskas buvo sutvarkyta. Nors iš pradžių Gerda džiaugėsi rezultatais, po metų paaiškėjo, kad operacija nebuvo sėkminga.

REKLAMA

REKLAMA

„Nežinau, dėl kokių priežasčių, bet po metų man ir vėl viskas iširo, pilvas pakibo, atsirado dar didesnis odos laisvumas. Tuomet jau kreipiausi į plastikos chirurgę. Buvo nuspręsta, kad odos perteklius yra tikrai didelis, todėl yra reikalinga pilvo plastikos operacija. Jos metu paaiškėjo, kad pirma operacija gavosi veltui. Visgi visi šie dalykai labai priklauso nuo kiekvieno organizmo, todėl medikų nekaltinu. O dabar, kai yra atlikta pilna plastika, pašalintas odos perteklius ir susiūti išsiskyrę raumenys, rezultatas tikrai labai džiugina“, – kalbėjo ji.

REKLAMA

Pasidomėjus, kaip praėjo pooperacinis laikotarpis, Gerda tikino, kad viskas buvo lengviau, nei ji prieš tai įsivaizdavo: „Didelių skausmų tikrai nejaučiau, gal dėl to, nes esu pakanti skausmui. Vienintelis diskomfortas buvo vaikščiojimas susilenkus, nes pašalinus didelį odos perteklių, juntamas stiprus pilvo tempimas. Taigi, dvi savaites toks vaikščiojimas buvo šiek tiek varginantis, be to, reikėjo miegoti ant nugaros, tad ją šiek tiek pakirsdavo. Tačiau po dviejų savaičių aš jau grįžau į darbus. Aišku, pagal rekomendacijas šiek tiek teko pasisaugoti, nekilnoti sunkių dalykų. Dėl to į sportą grįžau tik po trijų mėnesių.“

REKLAMA

REKLAMA

G. Žemaitė atskleidė, kad pilvo plastikos operacija jai kainavo 3600 eurų, tačiau moteris pabrėžė, kad kiekvienas atvejis – labai individualus: „Kaina priklauso nuo to, koks stiprus yra raumenų išsiskyrimas, ar yra išvarža, ar reikalingas stipresnis riebalų siurbimas. Žinoma, bet kokiu atveju operacija nėra pigi. Esu girdėjusi, kad jau yra šalių, kuriose moterims po gimdymo kompensuoja šią operaciją. Yra labai daug moterų, kurios nėra patenkintos kūno pokyčiais po gimdymo, tačiau negali sau to leisti, tad tikiuosi, kad kada nors tai taps realybe ir mūsų šalyje.“