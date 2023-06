Gerda Žemaitė – apie vasarą ir atostogas Turkijoje: „Supratome, kad tokios kelionės ne mums“

Į 30-ojo TV3 gimtadienio šventę atvykusi Gerda atviravo, kad įprastai tokioms šventėms ruošiasi ilgiau, nei tą pavyko padaryti šįkart. Tiesa, tam yra priežastis – moteris buvo ką tik sugrįžusi iš oro uosto.

„Lėktuvas nusileido antrą valandą nakties, tad miegojusi vos keturias valandas lėkiau darytis makiažo. Po to teko jį šiek tiek pakoreguoti pačiai, nes ne visai pagal mane buvo. Vėliau važiavau pasiimti suknelę iš butiko, buvo rezervuoti du įvaizdžiai. Tiesa, sukneles rezervavau prieš pat išvykstant, turėdama tam mažai laiko. O po to persigalvojau ir paskutinę akimirką čiupau šią juodą, paprastą suknelę. Pagalvojau, kad neprašausiu ir neatkreipsiu į save per daug dėmesio“, – apie pasiruošimą šventei kalbėjo ji.

G. Žemaitė atskleidė, kad buvo ką tik sugrįžusi iš kelionės Bodrume, kur ilsėjosi su visa šeima. Pasak pašnekovės, šios atostogos buvo kitokios, nei jiems įprasta.

„Šįkart rinkomės poilsinę kelionę, nors įprastai tokių vengiame, esame aktyvesni. Bet pastaruoju metu vis vykome į aktyvias išvykas, tad buvome pasiilgę tikro poilsio. Bet galiausiai to aktyvumo mums šioje kelionėje pritrūko. Smagiai leidome laiką, buvome delfinų parke, bet visgi supratome, kad poilsinės kelionės – ne mums. Pabuvome, pailsėjome, tačiau nutarėme, kad sekanti kelionė ir vėl bus pažintinė“, – sakė laidų vedėja.

Pasidomėjus, kokia šiemet vasara laukia G. Žemaitės, moteris tikino, kad planuose numatytas ir darbas, ir poilsis: „Kad ir kaip norėtųsi to poilsio daugiau, taip niekad nesigauna. Šiek tiek pailsėsiu nuo darbų su „TV pagalba“, bet vis tiek dirbsime, ruošimės naujam sezonui. Be to, su kolege Gintare kuriame „YouTube“ kanale kuriame savo laidą „Nes aš to verta“, vasarą filmuosime naujus epizodus. Taigi, nusimato ir poilsio, ir darbų. Bet aš esu iš tų žmonių, kuriems tik ilsėtis būtų neįdomu. Man reikia veiksmo, užsiėmimų, kūrybos, tad tikiu, kad vasara bus puiki.“

Kaip pasakojo Gerda, planų vykti atostogauti į užsienį nenusimato, tačiau moteris labai vertina poilsį Lietuvoje, todėl tikisi smagiai laiką praleisti savoje šalyje.

„Būtinai vyksime į mūsų lietuvišką pajūrį. Kiekvieną vasarą važiuojame prie jūros bent savaitei laiko. Be to, beveik kiekvieną vasaros savaitgalį kur nors apsilankome: tai Druskininkuose, tai Birštone. Juk mūsų Lietuva tokia graži, turime tiek daug nuostabių vietų. Tik gaila, kad ne visada oras vasarą mus lepina. Kita vertus, ne visada reikia saulėto oro, kad galėtume kažką gražaus nuveikti. Turime išties nemažai planų išvykoms Lietuvoje, tad į užsieny vykti kol kas neplanuojame“, – teigė ji.

G. Žemaitė pasakojo, kad nėra iš tų žmonių, kurie karštomis vasaros dienomis slepiasi namuose. Anaiptol, moteris su šeima prisigalvoja įvairiausių pramogų.

„Mes su šeima labai mėgstame saulę ir vandens pramogas. Turime savo laivą Kauno mariose, šiemet namuose įsirengėme šildomą lauko baseiną. Tad dabar džiaugiamės, kad vasarą nebus baisus nei karštis, nei kaitri saulė. Galėsime įšokti į baseiną, maudytis arba sėsti į automobilį ir nuvažiuoti prie laivo. Nors mūsų sūnui Nikolui dar tik ketveri, su tėčiu jis labai mėgsta žvejoti, abu užkietėję žvejai. Tad taip ir leidžiame karštas vasaros dienas: jie žvejoja, aš pasideginu, išsikepame ką nors skanaus ir smagiai leidžiame laiką“, – atskleidė G. Žemaitė.