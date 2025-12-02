 
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Garsus žurnalistas šokiruotas – dėl ligos buvo neįleistas į lėktuvą: „Mane pažemino“

2025-12-02 15:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 15:55

Britų žurnalistas Markas Mardellas tvirtina patyręs šokiruojantį incidentą, kai „Turkish Airlines“ atsisakė jį įlaipinti į lėktuvą dėl jo Parkinsono ligos. 68-erių vyras teigia buvęs pažemintas, kai, kaip pats sako, jam buvo neleista grįžti iš Stambulo į Londoną be gydytojo pažymos, patvirtinančios, kad jis gali skristi.

Oro uostas (nuotr. 123rf.com)

0

M. Mardellas pasakojo, kad skrydžiui į Turkiją spalio 20 d. jokios medicininės pažymos nereikėjo. Tačiau grįžtant jam buvo pasakyta, jog be gydytojo laiško jis negali būti įlaipintas, rašo metro.co.uk. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jaučiausi taip pažemintas. Tai siaubingas jausmas, kai suvoki, koks esi pažeidžiamas. Penkis kartus beveik pravirkau“, – sakė buvęs BBC laidų vedėjas. 

Nepaisant situacijos, jo 32-ejų sūnus Jake’as buvo priverstas skristi suplanuotu reisu, o pats M. Mardellas liko oro uoste –septynias valandas laukė pagalbos, kol galiausiai apsistojo viešbutyje ir tik kitą dieną grįžo į Londoną su „Wizz Air“.

Teigia patyręs nepagarbą

Vyras pasakojo, kad viena oro linijų darbuotoja su juo elgėsi „ypač nemaloniai“.

„Ji sakė: „Ne, jis turi Parkinsoną, negalima jo įleisti“. O tada nuėjo bartis su kitu keleiviu invalido vežimėlyje“, – prisiminė žurnalistas.

M. Mardellas tvirtino, kad darbuotoja neteisingai teigė matanti jo drebančias rankas. „Tai ne vienas iš mano simptomų, bet gal rankos drebėjo, nes buvau nusiminęs. Tai buvo taip žiauru“, – pasakojo jis.

Tuo tarpu „Turkish Airlines“ atstovas pareiškė, kad bendrovė „giliai apgailestauja“ dėl incidento ir vadino jį „nesusipratimu“. Aviakompanija patvirtino, kad panaikino reikalavimą Parkinsono liga sergantiems keleiviams pateikti gydytojo pažymą prieš skrydį.

„Mūsų tikslas buvo užtikrinti keleivių saugumą, įvertinti galimus medicininius poreikius iš anksto, tačiau suprantame, kad ši tvarka buvo neteisingai suprasta. Atsižvelgę į situaciją, procedūrą pakeitėme“, – skelbė bendrovė.

Atstovas pridūrė, kad „Turkish Airlines“ išlieka įsipareigojusi būti „prieinama, įtrauki ir paisanti visų taisyklių“ bei vertina keleivių pastabas, padedančias gerinti paslaugų kokybę.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

