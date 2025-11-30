Po kalėdinio vakarėlio rastas garsios influencerės kūnas: paskutinės žinutės – sukrečiančios

S. Pieper dingo sekmadienį po dalyvavimo šventiniame vakarėlyje. Pirmadienį ji nepasirodė suplanuotoje fotosesijoje, todėl artimieji ir kolegos iškart sunerimo, rašo dailymail.co.uk. Policija atliko patikrinimą jos bute Graco mieste ir rado vieną paliktą šunį bei išjungtą telefoną.
Sulaikytas buvęs mylimasis
Pirmadienį įvykiai pasisuko dramatiškai – buvęs partneris buvo sulaikytas Slovėnijoje, kai pareigūnai jį aptiko šalia liepsnojančio automobilio kazino aikštelėje Šentiljuje, netoli Austrijos sienos.
„Jis buvo sulaikytas netoli degančios transporto priemonės. Pateiktas prašymas jį perduoti Austrijai“, – pranešė pareigūnai.
Modelio fotografas, turėjęs su ja dirbti pirmadienį, sunerimęs nuvyko į jos namus. Ten jis netikėtai sutiko jos buvusį vaikiną – 31 metų Peterį M., vietoje žinomą kaip ne visą darbo dieną dirbantį apsauginį ir nesėkmingą pokerio žaidėją.
Peteris jį įleido, tačiau fotografo elgesys atrodė keistas, todėl jis nedelsdamas iškvietė policiją. Pareigūnai netrukus rado S. Pieper telefoną, išmestą krūmuose netoli namo. Gyventojai tą rytą teigė girdėję „garsius garsus“ iš jos buto.
Paskutinės žinutės – sukrečiančios
Tyrėjai rado paskutines S. Pieper žinutes draugei.
„Laiptinėje yra kažkoks vyras“, – rašė ji, apibūdindama „tamsią figūrą“, kurią pamatė grįždama po pasivaikščiojimo su savo auksaspalviu retriveriu.
Tai buvo paskutinės žinutės, kurias ji kam nors išsiuntė.
Tyrimo metu nustatyta, kad buvęs vaikinas kelis kartus kirto Austrijos–Slovėnijos sieną prieš jos dingimą. Jo automobilis – raudonas „Volkswagen Golf“ – rastas visiškai sudegęs šalia kazino. Vyras nepateikė jokio paaiškinimo, kodėl automobilis buvo padegtas.
Vėliau jis, kaip pranešama, prisipažino pasmaugęs S. Pieper ir parodė vietą Slovėnijos miške, kur, kaip įtariama, paliko kūną. Jis jau perduotas Austrijos pareigūnams. Sulaikyti ir jo brolis bei patėvis, nes tyrimas plečiamas.
