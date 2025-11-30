 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Po kalėdinio vakarėlio rastas garsios influencerės kūnas: paskutinės žinutės – sukrečiančios

2025-11-30 16:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-30 16:02

Slovėnijoje rastas dingusios austrų influencerės Stefanie Pieper kūnas. Policijos teigimu, tyrėjai į radinio vietą buvo nuvesti jos buvusio vaikino, kuris, kaip įtariama, prisipažino ją nužudęs ir parodė, kur paliko kūną.

Stefanie Pieper (nuotr. soc. tinklų, 123rf)

Slovėnijoje rastas dingusios austrų influencerės Stefanie Pieper kūnas. Policijos teigimu, tyrėjai į radinio vietą buvo nuvesti jos buvusio vaikino, kuris, kaip įtariama, prisipažino ją nužudęs ir parodė, kur paliko kūną.

1

S. Pieper dingo sekmadienį po dalyvavimo šventiniame vakarėlyje. Pirmadienį ji nepasirodė suplanuotoje fotosesijoje, todėl artimieji ir kolegos iškart sunerimo, rašo dailymail.co.uk. Policija atliko patikrinimą jos bute Graco mieste ir rado vieną paliktą šunį bei išjungtą telefoną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sulaikytas buvęs mylimasis

Pirmadienį įvykiai pasisuko dramatiškai – buvęs partneris buvo sulaikytas Slovėnijoje, kai pareigūnai jį aptiko šalia liepsnojančio automobilio kazino aikštelėje Šentiljuje, netoli Austrijos sienos.

„Jis buvo sulaikytas netoli degančios transporto priemonės. Pateiktas prašymas jį perduoti Austrijai“, – pranešė pareigūnai.

Modelio fotografas, turėjęs su ja dirbti pirmadienį, sunerimęs nuvyko į jos namus. Ten jis netikėtai sutiko jos buvusį vaikiną – 31 metų Peterį M., vietoje žinomą kaip ne visą darbo dieną dirbantį apsauginį ir nesėkmingą pokerio žaidėją.

Peteris jį įleido, tačiau fotografo elgesys atrodė keistas, todėl jis nedelsdamas iškvietė policiją. Pareigūnai netrukus rado S. Pieper telefoną, išmestą krūmuose netoli namo. Gyventojai tą rytą teigė girdėję „garsius garsus“ iš jos buto.

Paskutinės žinutės – sukrečiančios

Tyrėjai rado paskutines S. Pieper žinutes draugei.

„Laiptinėje yra kažkoks vyras“, – rašė ji, apibūdindama „tamsią figūrą“, kurią pamatė grįždama po pasivaikščiojimo su savo auksaspalviu retriveriu.

Tai buvo paskutinės žinutės, kurias ji kam nors išsiuntė.

Tyrimo metu nustatyta, kad buvęs vaikinas kelis kartus kirto Austrijos–Slovėnijos sieną prieš jos dingimą. Jo automobilis – raudonas „Volkswagen Golf“ – rastas visiškai sudegęs šalia kazino. Vyras nepateikė jokio paaiškinimo, kodėl automobilis buvo padegtas.

Vėliau jis, kaip pranešama, prisipažino pasmaugęs S. Pieper ir parodė vietą Slovėnijos miške, kur, kaip įtariama, paliko kūną. Jis jau perduotas Austrijos pareigūnams. Sulaikyti ir jo brolis bei patėvis, nes tyrimas plečiamas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

