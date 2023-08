Garsų 58-erių atlikėją pražudė vėžys: štai, kokie simptomai jį išduoda

DJ Casper prieš kelias dienas mirė būdamas 58 metų. Šis amerikiečių didžėjus, hiphoperis ir dainų autorius, kurio tikrasis vardas Willie Perry jaunesnysis, geriausiai žinomas dėl to, kad sukūrė įsimintiną šokių dainą „Cha-Cha Slide“, kuri 2000 metais užėmė pirmąją vietą topuose.

DJ Casper, taip vadinamas dėl to, kad scenoje dažnai vilkėdavo baltais drabužiais, mirė pirmadienį, praėjus septyneriems metams po to, kai jam buvo diagnozuotas dviejų tipų vėžys. Likus trims mėnesiams iki mirties atlikėjas interviu sakė, kad per sunkią kovą su liga neteko 82 kilogramų, bet buvo pasiryžęs nepasiduoti, rašo mirror.co.uk.

„Jei mane pažįstate, tai žinote, kad nesiruošiu pasiduoti. Aš ir toliau kovosiu, – sakė jis. – Aš ir toliau eisiu, kol jau nebegalėsiu eiti.“

Jis taip pat paragino žmones ir toliau klausytis „Cha-Cha Slide“ sudėtingais gyvenimo momentais. Atlikėjas ABC 7 Chicago televizijai taip pat papasakojo apie savo diagnozę.

„2016 m. man diagnozavo dviejų tipų vėžį – inkstų ir neuroendokrininį, t. y. inkstų ir kepenų, – pasakojo jis. – Jie bandė atlikti operaciją, tačiau paaiškėjo, kad inkstas yra sujungtas su pagrindine arterija, todėl nusprendė jos atsisakyti.“

Pasak jo, gydytojai nutarė jį „tiesiog gydyti“.

Po žinios apie DJ Casper mirtį, socialinę žiniasklaidą užplūdo užuojautos bei pagarbūs atsiliepimai.

Riziką didina keli veiksniai

Prieš kurį laiką urologijos klinikos „Urolita“ onkourologai Augustinas Matulevičius ir medicinos mokslų daktaras Paulius Bosas su naujienų portalu tv3.lt pasidalino, kokie veiksniai didina inkstų vėžio išsivystymo riziką, kokie simptomai gali išduoti šią ligą bei aptarė Lietuvoje prieinamas diagnostikos ir gydymo galimybes.

Nuo inkstų vėžio neapsaugotas nė vienas, tačiau A. Matulevičius sako, kad ir statistika, ir praktika rodo viena – dažniau serga vyrai, ši onkologinė liga labiausiai paplitusi 50-70 metų amžiaus asmenų tarpe.

Kalbėdamas apie veiksnius, kurie didina ligos išsivystymo riziką, onkourologas įvardija rūkymą ir pramonėje naudojamas chemines medžiagas – kadmį, asbestą, šviną ir kt.

„Taip pat yra įrodymų, jog inkstų vėžiu dažniau suserga sergantieji cukralige, nutukimu, lėtiniu inkstų nepakankamumu, turintys padidėjusį kraujospūdį ar policistinių inkstų ligą“, – vardijo A. Matulevičius ir pridūrė, kad didesnė rizika kyla ir tiems, kurių du ar daugiau šeimos narių yra sirgę šia liga.

Med. m. dr. P. Bosas pažymi, kad susirgus inkstų vėžiu pacientai paprastai nejaučia jokių simptomų, aiškių šiai ligai būdingų požymių nėra, todėl daugiau kaip pusė atvejų yra nustatomi atsitiktinai, tiriant pacientus dėl kitų ligų ar su šia liga nesusijusių simptomų.

Inkstų vėžio simptomai

Jo teigimu, sergant inkstų vėžiu, jeigu būna simptomai, tai jie būna:

„50 proc. pacientų pasireiškia kraujas su šlapimu, 40 proc. – šonų skausmas, 25 proc. čiuopiamas gumbas šone arba pilve, 30 proc. turi simptomus, susijusius su ligos išplitimu – tai kaulų skausmas, naktinis prakaitavimas, nuovargis, svorio netekimas, dusulys.

Tik mažiau kaip 10 proc. pacientų jaučia klasikinių simptomų triadą – skausmą, stebi kraują šlapime, čiuopia gumbą šone ar pilve.“

Onkourologas vardija, kad vienas retesnių inkstų vėžio požymių yra neaiškios kilmės karščiavimas, pasireiškiantis apie 9 proc. pacientų, prie retesnių simptomų įvardijamas ir sėklidžių venų išsiplėtimas (varikocelė), apatinių galūnių patinimas.

Pašnekovo teigimu, sergant inkstų vėžiu gali pasireikšti ir taip vadinami paraneoplastiniai sindromai:

apie 30 proc. pacientų pasireiškia anemija (dėl nukraujavimo);

kraujospūdžio padidėjimas (vėžys suskatina fermento renino išsiskyrimą į kraują);

padidėjęs kalcio kiekis kraujyje (sekretuojamas hormonas panašus į tą, kurį išskiria prieskydinės liaukos);

krūtų padidėjimas, mėnesinių nebuvimas moterims, libido sumažėjimas (dėl inkstų vėžio išskiriamas hormonas gonadotropinas).

„Labai retais atvejais pacientams, sergantiems inkstų vėžiu, gali pasireikšti Stauferio sindromas: tai kepenų veiklos sutrikimas, karščiavimas ir anoreksija, kuris išnyksta pašalinus inkstą su naviku“, – pridūrė med. m. dr. P. Bosas.

