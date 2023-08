Mirus žinomai 27-erių lietuvei įspėja visus: nuo to neapsaugotas nė vienas

Magnis, kalcis ir kalis – vieni svarbiausių mineralų, būtini palaikyti organizmo gyvybines funkcijas. Neretai susidūrus su šių mikroelementų trūkumu galima nesunkiai pastebėti atsiradusius specifinius simptomus.

Magnis, kalcis ir kalis

Štai magnio trūkumą organizme pastebėti įprastai paprasta. Jį dažnu atveju išduoda atsiradęs mėšlungis, nevalingi nerviniai tikai, pasireiškiantys vienoje ar dvejose raumenų grupėse.

„Kalcio stoka – pakankamai reta, nes kalcio depozitai yra kauluose ir esant sumažėjusiai kalcio koncentracijai, kalcis yra perkeliamas iš kaulų, kad būtų palaikoma normali kalcio koncentracija. Šio mineralo trūkumą sudėtinga nustatyti, tačiau esant jam jį išduoti gali du ženklai: Chovsteko ir Trousseau požymiai.

Esant Chovsteko požymiui, lengvai pirštais pastuksenus į žandą, kur praeina nervas, atsiranda veido mimikos raumenų trūkčiojimas. Trousseau ženklą pastebėti galima uždėjus ant rankos kraujospūdžio matuoklį ir suspaudus ranką. Jeigu yra hipokalcemija, netrukus atsiranda riešo ir pirštų raumenų spazmai“, – dalinasi pagrindiniai kalcio trūkumą išduodančiais simptomais gydytojas I. Aleksa.

Kalio kiekio stygiaus organizme simptomai visiškai skiriasi nuo kalcio ar magnio trūkumo požymių. Kalio stoka, pasak pašnekovo, dažniausiai pasireiškia širdies ritmo sutrikimais, permušimais, dažnu širdies plakimu, neramumu:

„Vis tik, skirtingai nei kalcį, kalio koncentraciją organizme reikėtų palaikyti su tinkama mityba. Kalio yra gausu daugelyje produktų, pavyzdžiui, pomidoruose, braškėse, bananuose, vynuogėse. Taip pat ir džiovintuose gaminiuose: razinose, džiovintuose bananuose, saulėje džiovintuose pomidoruose ir t. t.“

Šeimos gydytojas I. Aleksa primena, kad per parą kalio reikėtų gauti apie 2–3 gramus. Įprastai šio mineralo medžiagomis papildomai rūpintis nereikia, jeigu vartojate subalansuotą maistą. Žinoma, tam tikrais atvejas kalio poreikį padidinti gali vaistų vartojimas, pavyzdžiui, jeigu yra vartojami kalį sulaikantys diuretikai, kurie dažnai pacientams skiriami esant širdies nepakankamumui:

„Tokiu atveju kalio reikėtų gauti šiek tiek daugiau. Beje, minimi diuretikai skiriami dažniausiai tuomet, kai kalio organizme būna per daug, nes neretai esant širdies nepakankamumui būna ir hiperkalemija.“

Pasiteiravus, ar esant magnio bei kalio trūkumui galima vartoti šių mineralų preparatus kartu, gydytojas Irmantas Aleksa pabrėžia, kad juos būtina vartoti vienu metu, nes magnis pagerina kalio pasisavinimą.

„Kalio pasisavinimas apskritai nėra pats geriausias, nors kalis ir yra vienas pagrindinių mikroelementų. Kalio praeinamumas per žarnyną nėra toks geras, tačiau jeigu kartu vartosime ir magnį, kalio įsiurbimas pagerės“, – paaiškina.

O štai vienu metu vartoti magnio bei kalcio esant jų trūkumui – nepatartina. Rekomenduojama tarp šių preparatų padaryti kelių valandų pertrauką, kad būtų pasiektas geriausias rezultatas.

Magnio ir kalio trūkumas – gyvybei pavojinga būklė

Kone pats pavojingiausias gyvybei scenarijus yra magnio ir kalio trūkumas organizme, kadangi toks šių mineralų stygius gali iššaukti gyvybei grėsmingas būkles. Anot pašnekovo, ryškus magnio trūkumas gali sukelti Torsade de pointes skilvelių tachikardiją, kitaip tariant, skilvelių ritmo sutrikimus:

„Šiai būklei gydyti prireikia ne tik defibriliacijos – elektros šoko – tačiau ir didelių gydomųjų magnio dozių. Esant kalio stokai organizme taip pat gali kilti skilvelių ritmo sutrikimai, padažnėti širdies ritmas, atsirasti permušimai, bendri ritmo sutrikimai, aritmija. Būtent dėl šių priežasčių yra rekomenduojama palaikyti normalią kalio ir magnio koncentraciją organizme.

Beje, magnio koncentracijos nerekomenduočiau tirtis, nes ji retai kada bus nukrypusi nuo normos ribų. Kiekvienas žmogus turi savitą įprastą magnio koncentraciją, tad nors ir laboratorinė norma rodys viską ribose, gali būti taip, kad pacientas vis tik susidurs su magnio stoka.“

Pasiteiravus, ar gali dėl kalio trūkumo organizme sustoti širdis, gydytojas atsako, kad taip, jeigu šis trūkumas yra itin ryškus. Vis tik, dažniausiai tai nutikti gali jau dėl pasireiškusių būklių – skilvelių tachikardijos, aritmijos ar virpėjimo, kurias sukėlė šio mikroelemento trūkumas.

„Kita vertus, per didelė kalio koncentracija lėtina širdies susitraukimų dažnį, kaip ir per didelė magnio koncentracija, tad dėl to gali atsirasti bradiaritmija, kurios metu sulėtėja širdies dažnis ir dėl labai didelės kalio koncentracijos gali sustoti širdis“, – papildo atsakymą į klausimą medicinos specialistas.

I. Aleksa sako, kad neretai vasarą pacientams, kurie intensyviai sportuoja ar gausiai prakaituoja, visuomet rekomenduoja profilaktiškai pasirūpinti magnio atsargomis. Profilaktiškai magnio preparatus jis siūlo vartoti ir tiems, kurie susiduria su dažnu mėšlungiu, nerviniais tikais.

„Perdozuoti magnio – pakankamai sunku, tačiau juo neturėtumėte ir piktnaudžiauti. Jeigu buvo nustatyta jo stoka, įprastas magnio vartojimo kursas yra apie mėnesį laiko. Praėjus jam reikėtų kartoti tyrimus ir žiūrėti, ar magnio koncentracija pakilo, ar ne.

Jeigu susiduriate su hipokalemija, kalio stoka, dažniausiai patys gydytojai paskiria vaistinį preparatą, kurį organizmas geriausiai pasisavina – kalio chloridą. Jis geriamas tabletėmis ir paprastai kalio stoką sutvarko.

Dar kalbant apie magnio preparatus, tai viskas priklauso nuo to, kokius simptomus jaučiate. Jeigu jie yra, tuomet galite magnį pavartoti pavasarį, rudenį iki mėnesio laiko. Geriausiai organizmas pasisavina magnio orotatą. Lietuvoje jis yra prieinamas kaip vaistinis preparatas, o ne kaip maisto papildas. Aišku, šie vaistiniai preparatai yra nereceptiniai ir juos galima įsigyti“, – pataria pašnekovas.