Garsių moterų namuose – gėlių jūra: moters dienos proga linki svarbiausio

Dailiomis nuotraukomis, gėlių puokštėmis ir gražiausiomis mintimis moterys dalijosi socialiniuose tinkluose.

„Žydėkite, spindėkite ir būkite visada laimingos! Nes mes kiekviena esame to vertos!“ – rašė Viktorija Siegel.

„Meilė sau. Nuo jos viskas ir prasideda. Linkiu, kad kiekviena iš Jūsų dieną pradidėtų nuo žodžių „leidžiu sau“, „aš renkuosi“…“, – svarbiu palinkėjimu dalijosi Daina Bosas.

„Learn to love the sound of your feet walking away from the things not meant for you.“ (liet. - pamilkite garsą, kai einate tolyn nuo to, kas jums neskirta) Toks mano palinkėjimas visoms moterims šiandien. Ir svarbiausia – mėgautis visomis tau skirtomis transformacijomis. Be baimės ir su šypsena. Jų pas mus tiek daug!“ – linkėjo Milita Daikerytė.

„Milijonas gražių žodžių skrieja mums mielos moterys. Būkime savimi“, – moteris sveikino Kristina Ivanova.

Taip pat įspūdingo dydžio gėlių puokštėmis pasidalijo Oksana Pikul.

Eglė Jakštytė atviria prabilo, kad šie metai jai buvo labai glaudžiai susiję su moteriškumu.

„Kaip išlaisvinti savo tikrąją moterišką energiją, kaip nebijoti ir priimti savo kūną, pajausti tą plastišką energiją kuri teka mano venomis. Supratau jog galiu keliauti į Indiją ar į kitą pasaulio šalį, bet raktą rasiu tikrai ne išorėje.

Aš jau ne vienerius metus daug laiko skiriu savo vidinio pasaulio pažinimui. Kas yra tame kelyje tikrai žino kiek visko reikia praeiti, kad pagaliau priartėti prie tyros esaties ir tobulesnės savo versijos.

Per šiuos metus aš atradau savyje tiek daug gražių savybių kaip lengvai reikšti savo visas emocijas, švelnumą, trapumą, nuoširdumą, empatiją. Kurti grožį aplink save ir leisti sau būti moterimi, su visais pliusais ir minusais!

Tiesiog pagaliau gyventi savo tikroje galioje.

SU KOVO 8

Drąsiai būkime savo prigimtyje“, – rašė ji.