Šiukštu nekartokite 1 tulpių klaidos: nuvys iš karto

Pasak Vaidos Budrienės, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovės, nors kovo 8-ą populiaru pirkti ir rožes ar narcizus, būtent tulpės išlieka dažniausiu pasirinkimu. Tądien, lyginant su eiline diena, šių gėlių pardavimai šokteli net 30 kartų.

„Pastebime, kad dar Moters dienos išvakarėse stipriai išauga tiek tulpių, tiek įvairiausių kitų gėlių paklausa. Visgi jeigu rožė – pagrindinė gėlė per Valentino dieną, tai neabejotinai tulpės yra populiariausios kovo 8-osios puošmenos. Tą lemia tiek jų spalvų įvairovė, tiek ir gera kaina“, – sako V. Budrienė.

Be to, pardavimų skaičiai rodo, kad lietuviai kovo 8-ąją mėgsta paminėti ir su saldumynais: tinklo duomenimis, tądien nuperkama gerokai daugiau saldainių dėžučių ir įvairiausių tortų, eklerų, tartalečių.

Neretai per Moters dieną kolegėms, pažįstamoms įteikiama po vieną gėlės žiedą, tad dienos pabaigoje džiugina tiek spalvų, tiek gėlių rūšių įvairovė. Daugelis jų kuo puikiausiai „sugyvens“ vienoje vazoje, tačiau Šviežių gėlių ir augalų kategorijos vadybininkė Vesta Paukštelo įspėja, kad yra ir išimčių.

„Vaza su gražiomis gėlėmis visada yra puiki puošmena, suteikianti žavesio ir gaivumo bet kuriam interjerui. Tačiau ne visos skintos gėlės gerai dera tarpusavyje, o kai kurios gali net pagreitinti vytimo procesą. Atsimenant kelias taisykles, kokių gėlių nereikėtų derinti vazoje, ilgiau galėsite džiaugtis jų grožiu ir gaiva“, – sako gėlių žinovė.

Narcizų ir tulpių. Abi jos yra gaivūs ryškiaspalviai pavasario simboliai, tačiau dalintis ta pačia vaza šios gėlės nemėgs. Narcizas yra tikras narcizas – jo geriau nederinti su kitomis gėlėmis, nes jis išskiria sultis, galinčias pakenkti kitiems augalams.

„Taip yra paprasčiausiai dėl to, kad narcizai išskiria lipnų sekretą. Dėl jo skintoms tulpėms, mirkstančioms toje pačioje vazoje, bus gerokai sunkiai atsigerti. Nepasisavinant vandens ir jame esančių reikalingų medžiagų, tulpės nuvys žymiai greičiau“, – pranešime spaudai aiškina V. Paukštelo.

Tiesa, yra ir vienas triukas, kuris narcizus kiek „nukenksmins“. Jei negalite atsispirti pagundai derinti narcizus su kitomis gėlėmis, tereikės kantrybės. Narcizus visų pirma į vazą pamerkite vienus ir palikite dienai. Didžioji dalis kenksmingų sulčių jau bus vandenyje, tad po dienos vandenį teliks pakeisti, vazą kruopščiai išplauti ir tik tada merkti kitas gėles.

Gėlių, kurių vandens poreikiai skiriasi. Vienas svarbiausių veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti komponuojant puokštę, yra atskirų gėlių rūšių vandens poreikis. Vienoms jų reikia didelio kiekio vandens, o kitoms jo pakanka tik šiek tiek. Tad įvertinkite šį aspektą prieš visas jas merkiant į vienodą kiekį vandens.

Stiprių kvapų gėlių. Gėlės, turinčios intensyvų kvapą, pavyzdžiui, lelijos ar frezijos, gali neigiamai paveikti kitas vazoje esančias gėles. Jų intensyvus aromatas gali užgožti švelnesnes gėles ir sutrumpinti jų gyvenimą. Be to, jeigu vienoje vazoje bus derinamos net kelios rūšys stipriais kvapais pasižyminčių gėlių, tai gali erzinti ir aplinkinius, ypač nedidelėje uždaroje patalpoje.

„Vis dėlto, jei stipraus kvapo gėlių žavesys jus be galo vilioja, verta jas dėti į atskirą vazą arba pasirinkti kitas panašaus aromato gėles, kurios papildytų viena kitą. Pavyzdžiui, galite derinti lelijas su hiacintais arba frezijas su jazminais, kad sukurtumėte harmoningą kvapų kompoziciją“, – pataria V. Paukštelo.

Gėlių, kurios mėgsta skirtingą temperatūrą. Gėlės turi skirtingą pageidaujamą temperatūrą, kuri gali turėti įtakos jų šviežumui. Kai kurios gėlės, pavyzdžiui, gvazdikai ir orchidėjos, mėgsta vėsesnes sąlygas, o kitos, pavyzdžiui, gerberos ir margainiai, geriau išsilaiko šiltesnėje aplinkoje. Derinant gėles, kurių pageidaujama temperatūra skiriasi, kai kurios iš jų gali greičiau nuvysti.

Gėlių, kurioms reikia skirtingo apšvietimo. Šviesa būtina tinkamam augalų augimui ir vystymuisi. Kai kurios gėlės, pavyzdžiui, orchidėjos, mėgsta pusiau šešėlyje arba pavėsyje esančias vietas, o kitoms, pavyzdžiui, saulėgrąžoms ar rožėms, reikia daug šviesos.

„Galiausiai, pagrindinė taisyklė derinant skirtingas gėles – dažnai keisti vandenį. Tai reikia daryti kasdien, o kai kuriais atvejais net kelis kartus per dieną. Prieš pripildant vazą šviežiu vandeniu, nepamirškite ją išplauti. Be to, gėlių stiebus taip pat reikėtų nuplauti po tekančiu vandeniu, taip pat kaskart šiek tiek patrumpinti. Taip sudarysite geresnes sąlygas joms išlikti gyvybingomis ir savo žiedais džiuginti akis ilgesnį laiką“, – primena V. Paukštelo.