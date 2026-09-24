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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Garsi vizažistė Anastasija oficialiai tapo Lietuvos Respublikos piliete

2026-09-24 19:46 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-24 19:46
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Iš Ukrainos kilusi, bet Lietuvoje žinoma, Klaipėdoje makiažo studiją turinti vizažistė Anastasija Murakhovska pasidalijo jaudinančia naujiena – ji oficialiai tapo Lietuvos Respublikos piliete. 

Garsi vizažistė Anastasija oficialiai tapo Lietuvos Respublikos piliete (nuotr. stop kadras)

Iš Ukrainos kilusi, bet Lietuvoje žinoma, Klaipėdoje makiažo studiją turinti vizažistė Anastasija Murakhovska pasidalijo jaudinančia naujiena – ji oficialiai tapo Lietuvos Respublikos piliete. 

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Socialiniuose tinkluose A. Murakhovska paviešino įrašą, juo neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt. 

Moteris neslėpė džiaugsmo, kad po 16 metų gyvenimo Lietuvoje oficialiai tapo šalies piliete. 

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Tapo Lietuvos Respublikos piliete

„Šiandien tapau Lietuvos Respublikos piliete. Pamenu save prieš 16 metų – atvykusią į Lietuvą autobusu su vienu pilku lagaminu, dviem puodais ir pagalve. Atvykau studijuoti ir tada nė nenutuokiau, kad būtent čia susikursiu savo gyvenimą.

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Per tuos metus Lietuva tapo mano namais. Čia augau, sukūriau šeimą, čia gimė mano dukra. Čia prabėgo didelė ir labai svarbi mano gyvenimo dalis. Šiandien prisiekiau Lietuvos Respublikai ir jaučiu nepaprastai daug emocijų.

Dėkingumą, pasididžiavimą ir kartu tokį keistą jausmą, kad vienas didelis gyvenimo etapas užsivėrė ir prasidėjo naujas. Ačiū Lietuvai už viską – tai mano namai“, – rašė ji. 

 

 

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Brudai
Brudai
2026-09-24 20:01
Iš lietuvių pilietybe atimama,net iš garsaus krepšininko Ilgausko ateme o rusakalbiams prasom
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Jo
Jo
2026-09-24 20:38
Panašiai atvyko ir tichanovskaja su pora puodų ir samciu.pilietybes negavo,bet užtat tavo Baltarusijos prezidente
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