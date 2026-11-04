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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Garsi TV laidų vedėja apsipylė ašaromis: pranešė liūdną žinią

2026-11-04 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-04 13:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Televizijos laidų vedėja Ellen DeGeneres sunkiai tramdė ašaras pranešdama apie netikėtą buvusio laidos „The Ellen DeGeneres Show“ vykdomojo prodiuserio Matthew Wrighto mirtį. 68-erių moteris liūdna žinia pasidalijo pirmadienį paskelbtame „Instagram“ vaizdo įraše.

Televizija (nuotr. 123rf.com)

Televizijos laidų vedėja Ellen DeGeneres sunkiai tramdė ašaras pranešdama apie netikėtą buvusio laidos „The Ellen DeGeneres Show“ vykdomojo prodiuserio Matthew Wrighto mirtį. 68-erių moteris liūdna žinia pasidalijo pirmadienį paskelbtame „Instagram“ vaizdo įraše.

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„Dieve, jis buvo nuostabus žmogus. Jis mane prajuokindavo, nuolat nustebindavo tuo, ką sugalvodavo. Jis buvo protingas, geras... visi jį mylėjo. Aš jį mylėjau. Tai tiesiog šokiruoja, tai šokiruoja“, – neslėpdama emocijų sakė Ellen.

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Pranešė liūdną žinią

Laidos vedėja atskleidė, kad prieš netikėtą M. Wrighto mirtį jiedu planavo kartu imtis naujo projekto. Ji taip pat prisiminė, kad prodiuseris buvo labai artimas velioniui Stephenui „tWitch“ Bossui, kuris „The Ellen DeGeneres Show“ dirbo didžėjumi. Jis mirė 2022 metų gruodį, būdamas 40-ies.

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„Dabar jis ir tWitch yra kartu – šoka ir juokiasi“, – jautriai kalbėjo E. DeGeneres.

M. Wrightas mirė penktadienį, dirbdamas nuotoliniu būdu Los Andžele. 

Jam buvo 52-eji. Jis „The Ellen DeGeneres Show“ dirbo 16 metų – nuo 2006-ųjų iki laidos pabaigos 2022 metais. Prodiuseris ne kartą pasirodė ir pačioje laidoje, dažnai dalyvaudamas humoristiniuose siužetuose.

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„GoFundMe“ puslapyje nurodoma, kad M. Wrightas ir jo vyras šią vasarą neteko darbo. Surinktos lėšos bus skirtos jo palaikų pargabenimui į Niujorką, laidotuvėms ir atminimo renginiui Los Andžele. 

„The Ellen DeGeneres Show“ buvo rodoma 19 sezonų – nuo 2003 iki 2022 metų. Pastaraisiais metais laida taip pat sulaukė kritikos: 2020-aisiais buvę darbuotojai apkaltino vedėją sukūrus „toksišką“ darbo aplinką, kurioje esą vyravo rasizmas, baimė ir bauginimas.

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Ellen vėliau viešai atsiprašė nukentėjusių darbuotojų, tačiau pabrėžė, kad ji vis dar yra tas pats žmogus, kurį žiūrovai mato televizijoje.

Praėjusį mėnesį komikė, dabar su žmona Portia de Rossi gyvenanti Jungtinėje Karalystėje, laidoje „The Graham Norton Show“ prisipažino pasiilgstanti televizijos.

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