„Vienuoliktą valandą vakaro sėdžiu montažinėje, žiūriu pro langą ir galvoju, kiek aš dainų neparašiau per šitą laiką...“ – prisimena Gabrielė. COVID-19 pandemija tapo lūžio tašku: ji paliko televiziją ir visą dėmesį skyrė muzikai.
„Sprendimas pasiteisino, nes supratau, kad montažinėje atiduodu visą savo energiją, o mano dainos tiesiog stovi kažkur kampe ir laukia, kol ateisiu jų parašyti“, – savo pasirinkimu džiaugiasi G. Vilkickytė.
Tinklalaidėje „Kamantinėjimai“ Gabrielė Vilkickytė atvira kaip ir savo dainose. Ji pripažįsta, kad tokiam emociniam atvirumui reikia drąsos, tačiau per koncertus, kai kartu dainuoja minios gerbėjų, jaučiasi kaip niekad saugi.
„Tai girdint apima saugumo jausmas. Grįžtu į tą dieną, kai parašiau kūrinį, kuriuo galbūt ir abejojau, kurį galbūt menkinau. Tada mintyse apkabinu save, kuri rašo tą dainą, apkabinu prisiminimą iš praeities ir sakau: rašyk, daryk, žmonės paskui supras“, – tinklalaidės „Kamantinėjimai“ vedėjui, renginių kūrėjų „Rekūrai”vadovui Aurimui Kamantauskui pasakoja atlikėja.
„Reikia dainuoti, o ne bliauti, panele“
Paklausta, kada pradėjo save laikyti profesionalia dainų autore, Gabrielė nedvejodama atsako – tik šiemet.
„Tik šiemet supratau, ką darau su savo dainomis, kaip jas rašau, kad iš tikrųjų tam yra metodai, algoritmas, kuriuo vadovaujuosi. Todėl galiu jį laužyti, įterpti nemaironiškų žodžių, dabar jau dainose pradėjau šaudyti“, – juokiasi atlikėja.
Tai, kad jai pavyko surinkti Kauno „Žalgirio“ areną, Gabrielė, regis, pernelyg nesureikšmina ir vadina eksperimentu.
„Neįtikėtina, kad atėjo tiek žmonių. Labai džiaugiuosi. Tai buvo didžiulė pamoka, nes koncertą organizavau pati“, – pasakoja Gabrielė. Ji juokiasi prisiminusi, kad koordinatoriai stebėjosi, jog visais klausimais – nuo maitinimo iki techninių sprendimų –rūpinosi pati dainininkė, kuri vėliau turėjo lipti ir į sceną priešais minią gerbėjų.
Laikui bėgant Gabrielė išdrąsėjo ir pradėjo naudoti savo balsą taip, kaip pati nori. „Supratau, kad balsas yra instrumentas ir galiu juo pasakoti savo istorijas. Mano balsas turi daugybę spalvų, daugybę jausmų. Dabar per koncertus nebijau dainuoti taip, kad skambėčiau kaip žmogus, kuris rėkia. Net socialiniuose tinkluose pasitaiko komentarų: „Reikia dainuoti, o ne bliauti, panele“, – sako G. Vilkickytė. Ji priduria, kad smagu per koncertą rėkti ir dar už tai gauti pinigus.
Atlikėja skaičiuoja, kad iš muzikos šiandien puikiai pragyvena. Vis dėlto neslepia, kad prieš kelerius metus jai teko išgyventi bankrotą.
„Nors buvo labai sunku ir kavos nepirkdavau, kavinėse gerdavau tik vandenį, net tada žinojau, kad esu turtinga“, – pasakoja dainininkė. Ji prisimena laikotarpį, kai restoranuose stebėdavo valgančius žmones, nors pati negalėdavo sau leisti net puodelio kavos.
„Jeigu tu viduje neturi gausos, tai joks skaičius tavęs niekada nepatenkins“, – įsitikinusi Gabrielė.
Skubėjimas į ateitį kainavo teisę vairuoti
Aurimui Kamantauskui atlikėja prisipažino esanti atvira kaip knyga ir nematanti prasmės slėpti savo jautrumo. „Turiu polinkį skubėti į ateitį, ypač kai sunku gyvenime. Atrodo, kad vis bandau pralenkti laiką“, – prisipažįsta Gabrielė. Šis skubėjimas jai kainavo ir vairuotojo pažymėjimą.
Netekusi teisės vairuoti, dainininkė atrado vaikščiojimo malonumą. Ji juokiasi, kad net batsiuvys, kuriam nuneša taisyti batus, nesupranta, kaip įmanoma juos taip greitai ir smarkiai nuavėti.
Paklausta, kas jai suteikia adrenalino, Gabrielė atšauna: „Mercedesai ir greitis.“ Tačiau dabar atlikėją dėl greičio pomėgio kartais galima sutikti ir viešojo transporto stotelėje ar autobuse.
Vaikščiodama Gabrielė užsuka ir į bažnyčią, iš kurios, pasak jos, buvo išvaryta bent penkis kartus. „Panele, bažnyčia užsidaro“, – yra girdėjusi ji. „Kaip suprasti – Dievas nedirba? Jeigu net iš Dievo namų mane išprašo... Galvoju: tu net neįsivaizduoji, kad aš tą vakarą sau vietos neradau ir tik bažnyčioje kažkaip pagaliau atsipalaidavau. Bet ir iš ten išprašė“, – pasakoja dainininkė. Ji pabrėžia, kad Dievo ieško kasdienėse smulkmenose ir gamtoje, o su savo angele taip pat pasikalba.
Vienatvė, kurią bandė įveikti maistu
Tinklalaidėje „Kamantinėjimai“ atlikėja atviravo ir apie vienatvę Australijoje. Tuo metu ją bandė įveikti maistu. „Daugiau valgiau, negu kalbėjau“, – trumpai apibendrino Gabrielė. Ji prisiminė, kad grįžtant į Europą muitinės darbuotojas sunkiai bepažino pasikeitusią merginą.
Tačiau vienišumo jausmas neapleido ir sugrįžus į Lietuvą. Net ir dabar, būdama tėvynėje bei apsupta draugų, Gabrielė kartais išgyvena veriantį liūdesį. „Man būna labai stiprūs paralyžiuojančio liūdesio priepuoliai, bet išmokau prašyti pagalbos“, – sako G. Vilkickytė.
Ji pasakoja turinti keletą itin artimų draugų, kurie visuomet pasirengę padėti. „Turiu keletą labai, labai gerų draugų, kurie gali pas mane atvažiuoti ketvirtą ryto, lipti tiesiai į lovą, apkabinti ir tiesiog išbūti su manimi kaip su kūdikiu“, – pasakoja dainininkė.
Daugiau atvirų Gabrielės Vilkickytės pasakojimų – naujausioje tinklalaidės „Kamantinėjimai“ laidoje.
Parengė Aurimas Kamantauskas