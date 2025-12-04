Garsi aktorė ir modelis atsivėrė apie sunkią sveikatos būklę: „Kentėjau baisius skausmus“

Amerikiečių aktorė ir modelis taip pat papasakojo, kad po vienos procedūros, kilus infekcijai, ant jos akies obuolio atsirado „dariniai“, pranešė The Sun.
53 metų Jenny pirmą kartą išgarsėjo devintojo dešimtmečio pabaigoje kaip Playboy modelis – 1993 m. spalį jai buvo suteiktas Playboy mėnesio merginos titulas.
Po metų, būdama vos 21-erių, ji tapo Metų playmate – šis įvertinimas ją iškėlė į žinomumo viršūnę.
Jenny pateko į Playboy kiškučių turtuolių sąrašą, o neseniai nusifilmavo atvirame reklaminiame SKIMS, Kim Kardashian prekės ženklo, klipe. Tačiau tuo pat metu ji išgyveno sunkų sveikatos laikotarpį.
Sveikatos problemos
Kaip pasakojo žurnalui „People“, jos kančios buvo ilgalaikės: „Šiemet man atliko devynias operacijas, visas – burnoje. Viena infekcija perėjo į kitą ir dar kitą, o tada ant mano akių obuolių atsirado šie dariniai.“
Jenny teigė, kad problemos prasidėjo dėl sugedusio keramikinio dantų implanto: „Man iškrito dantys, implantai krito lauk. Galiausiai gydytojai rado gilią kaulo infekciją.“
Jau metus esu ant antibiotikų ir valgiau tik minkštą maistą.“
Atsinaujinusią sveikatos būklę ji komentavo taip: „Dabar jau galiu kramtyti, bet kiekvieną kartą, kai atrodydavo, kad infekcija išnyko, ji grįždavo. Kentėjau baisius skausmus, mano žandikaulis ištindavo, o tuo pat metu ant akių obuolių iššokdavo šie dariniai. Žmonės iš tikrųjų galėtų manęs šiek tiek pagailėti!“
Garsėja išvaizda
Grožio pasaulyje Jenny garsėja savo šviesiais plaukais, dailiomis kūno linijomis ir išvaizda.
Vos pernai jos gerbėjai teigė, kad ji „tarsi jaunėja atgal“, lyginant su jos Baywatch laikų išvaizda.
Jenny 1996 m. gavo galimybę įsisprausti į seksualų maudymosi kostiumėlį ir kartu su Davidu Hasselhoffu filmuotis „Gelbėtojose“.
Šviesiaplaukė atliko April Morellos vaidmenį itin populiariame JAV seriale ir padarė didžiulį įspūdį pagrindiniam aktoriui bei serialo vykdomajam prodiuseriui.
Kitais metais Jenny buvo pakviesta sugrįžti ir pasirodyti kaip pati savimi epizode „Beach Blast“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.