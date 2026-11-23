Apie tėvo mirtį Bruno Marsas pranešė ketvirtadienį, lapkričio 19 dieną. Socialiniame tinkle „Instagram“ atlikėjas pasidalijo nuotrauka, kurioje matyti, kaip ligoninės lovoje apkabina tėvą. Jis taip pat paviešino keletą senų šeimos fotografijų, rašė People.
„Praėjusią savaitę paskutinį kartą galėjau apkabinti savo tėvą“, – jautrų įrašą pradėjo dainininkas.
Atlikėjas neslėpė, kad būtent tėvas padarė didžiulę įtaką jo gyvenimui ir muzikinei karjerai.
„Jeigu kada nors girdėjote mane apie jį kalbant, žinote, kad visada sakydavau, jog jis yra žmogus, išmokęs mane visko, ką žinau, ypač apie muziką. Jis užaugino keturias mano nuostabias seseris, brolį ir mane. Mano akimis, jis buvo geriausias tėtis pasaulyje. Ilgėsiuosi jo kiekvieną dieną, kol vėl susitiksime“, – rašė Bruno Marsas.
Atsisveikinimo žodžius atlikėjas užbaigė itin jautria žinute.
„Myliu tave, tėti. Pabučiuok ten, aukštai, mamą už mane“, – rašė jis.
Šiais žodžiais dainininkas prisiminė ir savo motiną Bernadette San Pedro Bayot, kuri 2013 metais netikėtai mirė dėl smegenų aneurizmos.
Tėvas padėjo žengti pirmuosius žingsnius muzikos pasaulyje
Bruno Marso tėvas Peteris Hernandezas buvo kilęs iš Niujorko Bruklino rajono. Nuo mažens jį supo muzika, kuri vėliau tapo neatsiejama ne tik jo paties, bet ir vaikų gyvenimo dalimi.
2014 metais leidiniui „Midweek“ vyras pasakojo, kad vaikystėje dažnai lydėdavo savo tėvą į muzikinius pasirodymus. Būtent ten, klausydamasis lotynų muziką atliekančio orkestro, kuriame grojo jo tėvas, jis pradėjo domėtis muzika.
Dar paauglystėje Peteris susižavėjo „doo-wop“ muzikos stiliumi, o sulaukęs vos 13 metų pasivadino sceniniu vardu „Dr. Doo-Wop“.
Vėliau Havajuose jis subūrė grupę „Love Notes“, kurioje vienu metu buvo net 18 narių. 2014 metais ši grupė buvo įtraukta į „Doo-Wop“ šlovės muziejų.
Dešimtajame dešimtmetyje Peteris Hernandezas vadovavo muzikiniam šou Havajuose esančiame „Sheraton Waikiki“ viešbutyje. Pasirodymuose dalyvaudavo ir visi jo vaikai.
Būtent ten mažasis Bruno Marsas pradėjo mėgdžioti legendinį Elvį Presley ir išgarsėjo kaip mažasis Elvis.
Vaikystėje teko susidurti su sunkumais
Kai Bruno Marsui buvo 12 metų, jo tėvai išsiskyrė. Atlikėjas kartu su broliu Ericu liko gyventi su tėvu, tačiau šeimos gyvenimas tuo metu nebuvo lengvas.
Jiems dažnai tekdavo kraustytis iš vienos vietos į kitą, o kartais apsistoti itin kukliomis sąlygomis. 2016 metais laidoje „60 Minutes“ Bruno Marsas prisiminė šį gyvenimo laikotarpį.
„Mano tėtis buvo tikras karalius, kai reikėdavo surasti mums kokią nors vietelę apsistoti, nors ten iš tikrųjų neturėjome gyventi“, – pasakojo dainininkas.
Vis dėlto atlikėjas tikino, kad net ir susidūręs su finansiniais sunkumais vaikystę prisimena šiltai. Pasak jo, šeimos artumas padėjo įveikti visus iššūkius.
„Mes turėjome vieni kitus, todėl niekada neatrodė, kad atėjo pasaulio pabaiga“, – sakė jis.
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