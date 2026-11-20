Apie gyvenimo išbandymus ji prabilo LRT radijo laidoje „Genijaus kailyje“.
Prabilo apie netektis
Minėtoje radijo laidoje garsi aktorė atsivėrė apie geriausios savo bičiulės Olečkos ir buvusio vyro Gintaro, kuris yra jos vyresnėlių vaikų tėtis, iškeliavimą Anapilin.
Moteris neslėpė, kad mirus buvusiam sutuoktiniui ji išgyveno itin sunkų laikotarpį. Be to, laidotuvių metu pasakyti kunigo žodžiai jai įstrigo iki šiol:
„Prieš trejus metus mirė mano pirmasis sutuoktinis... Mes buvome vienmečiai, mes Klaipėdos fakultetuose buvome kursiokai. Tai yra mano dičkių, vyresnių vaikų tėtis. Būtent prieš trejus metus aš labai labai subrendau.
Gyvenime mokaisi atleisti ir atgailauti, ir tai yra labai labai sunkus procesas. <...> Bet aš jam atleidau, kai jo urna žiemą buvo įleista. Kunigas į mane atsisuko ir pasakė: „Užuojauta žmonai.“ Nes iš tikrųjų aš buvau šliubinė žmona. Tai buvo labai stipru – man taip tarsi kirto baltas šviesos stulpas“, – jautriai kalbėjo ji.
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