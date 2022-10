Gandai apie prastėjančią Putino sveikatą ir toliau netyla: paviešinti kadrai išduoda gydymo pėdsakus?

Savo „Twitter“ paskyroje – „Kyiv Post“ reporteris Jasonas Jay Smartas – paviešino kadrus, kuriuose matyti, kad ant V. Putino rankos yra žymė.

Žmonės pareiškė, kad tai gali būti įrodymas, jog karą kurstančiam tironui neseniai buvo prijungta lašelinė, skelbė the-sun.com.

Gandai, kad Vladimiro Putino sveikata gali būti prasta, sustiprėjo po to, kai filmuotoje medžiagoje pasirodė gydymo lašelinėmis žymės ant jo rankos.

Jasonas Jay Smartas rašė: „Vaizdo įrašuose, kuriuos paskelbė [Rusijos] vyriausybės naujienų tarnyba, ant Putino rankos matyti tai, kas gali būti pėdsakai nuo lašelinių.“

Tada jis teigė, kad buvo paviešinti du vaizdo įrašai, kurių vienas buvo smarkiai pažymėtas vandens ženklais, taip greičiausiai bandant užmaskuoti Putino ranką.

Filmuke buvo matyti, kaip V. Putinas lankosi mobilizuotų rusų treniruočių stovykloje, kur šaudė iš snaiperio.

Rusijos valstybinės žinios skubiai ištrynė filmuotą medžiagą, taip dar labiau padidindamos spekuliacijas apie prastą V. Putino sveikatą.

Buvęs korespondentas Ukrainoje Tom Warner taip pat išanalizavo V. Putino išvaizdą: „Ranka ir veidas visose scenose yra išsipūtę. Ilgalaikiai steroidai.“

PUTIN’S HEALTH 🇷🇺



Videos released by 🇷🇺 Government news show what could be track marks, from IVs, on the hand of Putin.



For the same event, the Kremlin released two videos: One with tons of watermarks (making the hand harder to see), the other without any shot of his hand. pic.twitter.com/a1mfs6hOud